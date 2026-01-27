EKSTREMALI SITUACIJA: PIRMOS 5 MINUTĖS

EKSTREMALI SITUACIJA: PIRMOS 5 MINUTĖS

Elektrėnų kultūros centras, įgyvendindamas projektą „Saugi bendruomenė: prevencija, įtraukimas ir socialinė integracija Elektrėnuose“ kviečia į Bendruomenės įtraukimo dirbtuves /diskusiją.
 Tikslas – suteikti Elektrėnų miesto bendruomenei bazinių žinių ir įgūdžių, padedančių atpažinti grėsmes (įskaitant hibridines), užtikrinančių prevenciją, didinančių atsparumą ir gebėjimą veikti kartu nelaimių ar krizių metu.

 

 

Kai nutrūksta ryšys ir gaunate pranešimą evakuotis, svarbiausia turėti aiškų veiksmų planą.
Įsivaizduokite: telefone – pranešimas evakuotis. Mieste kyla chao­sas. Ryšys pradeda strigti. Jūs darbe, vaikai – mokykloje, artimieji – ­skirtingose vietose. Ir tada ateina klausimas, kurio niekas nenori: ką darote per pirmas 5 minutes?
Jei atsakymas – „nežinau“, vadinasi, planas dar nesudėtas. Bet gera žinia ta, kad planą galima susidėti šiandien. Ir jis neturi būti sudėtingas.

Pirma minutė: stabdome paniką
Panikai patinka triukšmas – vidinis ir išorinis. Todėl pirmas veiksmas: sustabdyti save. Vienas gilus įkvėpimas, antras. Tada – trumpas sakinys sau: „Aš veikiu pagal planą.“ Skamba paprastai, bet tai grąžina kontrolę.

Antra minutė: patikriname, kas vyksta iš tikrųjų
Ne „Facebooko“ komentarai, ne draugo draugo žinutė. Reikia vieno dalyko: patikimo šaltinio (oficialus pranešimas, civilinės saugos informacija, savivaldybės kanalai, radijas). Krizėje klaidinga informacija plinta greičiau už tikrą.

Trečia minutė: susisiekiame su šeima pagal iš anksto sutartą taisyklę
Šeimos planas turi turėti vieną labai aiškų punktą: kas kam skambina ir kur susitinkame, jei ryšys dingsta.
*   Jei visi skambina visiems – ­tinklai užsikemša.
*   Jei yra taisyklė – veiksmai tampa automatiniai.
Pavyzdys: „Aš skambinu partneriui. Partneris – vaikams. Jei nepavyksta susisiekti 10 min., visi juda į sutartą susitikimo vietą.“

Ketvirta minutė: griebiam tai, kas paruošta
Čia išryškėja pasiruošimas: do­kumentų kopijos, vaistai, kuprinė, raktai, vanduo. Jeigu viskas vienoje vietoje – jūs laimite laiką. Jei viskas išmėtyta – jūs prarandate minutes, o kartais ir saugumą.

Penkta minutė: judame, o ne diskutuojame
Krizėje lengva „užstrigti“: dar daiktas, dar skambutis, dar vienas patikrinimas. Bet jei sprendimas priimtas – judame. Su vaikais svarbu kalbėti trumpai ir aiškiai: „Da­bar darome taip. Aš su tavimi.“
Krizėje svarbiausia ne žinoti viską, o žinoti savo pirmą žingsnį. Susitarkite su šeima dėl plano ir išbandykite jį – net 10 minučių repeticija gali tapti tuo, kas vieną dieną išgel­bės jūsų laiką, nervus ir saugumą.

 

 

Užs. 26/04

