Skaidrumo pranešimas

Objektas: Kalėdinis sveikinimas
Už politinės reklamos skelbimą mokantis subjektas: Lietuvos socialdemokratų partija
Kontaktai: info@lsdp.lt, adresas: B. Radvilaitės g. 1, Vilnius
Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti: paskelbimo data: 2025.12.19-12.25.
Politinės reklamos skelbimo viešinimo kaina: 30,25 Eur su PVM.
Apmokėta iš: Lietuvos socialdemokratų partijos sąskaitos.
Kaip pranešti apie politinės reklamos skelbimus, kurie galbūt neatitinka reikalavimų: pranešti apie politinės reklamos skelbimus laikraštyje „Elektrėnų kronika“, kurie galbūt neatitinka reikalavimų, galite elektroniniu paštu: ekronika@gmail.com