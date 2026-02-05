Skaidrumo pranešimas

1. Užsakovas:
Lietuvos socialdemorkatų partija,
Barboros Radvilaitės g. 1, LT-01124 Vilnius
Į.K. 191362889
2. Užsakovą kontroliuojantis subjektas:
(užsakovas nėra kito subjekto kontroliuojamas subjektas)
3. Už politinės reklamos skelbimą mokantis subjektas:
Lietuvos socialdemorkatų partija,
Barboros Radvilaitės g. 1, LT-01124 Vilnius
Į.K. 191362889
4. Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti:
Publikavimo datos laikraščiuose bei portale. 2026-02-06
5. Kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos skelbimą, bendros sumos ir bendra vertė:
Suma 679.54 Eur
6. Kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos kampaniją, bendros sumos ir bendra vertė:
7. Informacija apie politinės reklamos paslaugų teikėjų gautų sumų ir kitų išmokų kilmę:
Lietuvos socialdemorkatų partija
8. Metodika, taikoma kitų išmokų, kurias politinės reklamos paslaugų teikėjai gavo už politinės reklamos skelbimą ir, kai taikytina, politinės reklamos kampaniją, bendroms sumoms ir bendrai vertei apskaičiuoti:
——- (nereikia)
9. Politinės reklamos skelbimas yra susijęs su:
Susijęs su Vyriausybės darbo / viešosios politikos komunikacija
10. [Tinklalapio saitas (-ai) į oficialią informaciją apie dalyvavimo rinkimuose ar referendume, su kuriuo (-iais) politinės reklamos skelbimas yra susijęs, sąlygas.]
—
11. [Nuorodos į Europos internetinės politinės reklamos skelbimų saugyklą.]
—–
12. Kaip pranešti apie politinės reklamos skelbimus, kurie galbūt neatitinka reikalavimų: [Informacija apie Reglamento (ES) 2024/900 15 straipsnio 1 dalyje nustatytą mechanizmą, skirtą pranešti apie galimai reikalavimų neatitinkančius politinės reklamos skelbimus.]
Pranešti apie politinės reklamos skelbimus laikraščiuose „Elektrėnų kronika“ ir bei portale www.kronika.lt (jei toks yra), kurie galbūt neatitinka reikalavimų, galite elektroniniu paštu: ekronika@gmail.com