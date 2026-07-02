Skaidrumo pranešimas

Objektas: Liepos 6 d. sveikinimas, užs. Nr. 26/49

Kontaktai: info@lsdp.lt, adresas: B. Radvilaitės g. 1, Vilnius

Laikotarpis, kurį politinės reklamos skelbimą numatoma publikuoti, pateikti ar platinti: paskelbimo data: 2026.07.03-07.09

Politinės reklamos skelbimo viešinimo kaina: 30,25 Eur su PVM.

Apmokėta iš: Lietuvos socialdemokratų partijos sąskaitos.

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