Šeimos gydytoja apie sergančiųjų cukriniu diabetu mitybą: svarbu neskubėti atsisakyti vaisių ir daržovių
„Vievio džiazo klavišai 2025“ kviečia į koncertų ciklą. Nuo lapkričio 15 d. tris šeštadienius iš eilės vykstantys koncertai sukvietė Lietuvos džiazo žvaigždes bei svečius iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Italijos, Izraelis, JAV. Džiazo fanai, festivalis laukia jūsų!“.
„Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis - konkursas“ kviečia į vaikų chorų koncertus Elektrėnų savivaldybės seniūnijose. Paskutinis šių metų projekto renginys - Vievio meno mokyklos jaunučių choro koncertas Kazokiškių seniūnijoje. Laukiame!