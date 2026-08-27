Senoviniai automobiliai, bliuzas, džiazas ir Mileso Daviso šimtmetis: Elektrėnuose – dvi festivalio „Jaunystė“ dienos

Jau rugpjūčio 28–29 dienomis Elektrėnai vėl gyvens bliuzo ir džiazo ritmu. Į amfiteatrą „Vaikų pasaulis“ sugrįžta Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalis „Jaunystė“, šiemet kviečiantis į dvi skirtingas muzikines dienas – penktadienį čia karaliaus bliuzas, o šeštadienį miestą užlies džiazas.
Šių metų festivalio ženklus elektrėniečiai jau galėjo pastebėti miesto gatvėse – sidabriniai senoviniai dviračiai kviečia „važiuoti į bliuzą“ ir „važiuoti į džiazą“. O šeštadienį šis kvietimas virs tikru judėjimu per miestą: džiazo dieną pradės muzikinė eisena su Afrikos būgnais, choru, dviratininkais ir senovinių automobilių kolona. Tačiau prieš įvažiuojant į džiazą – visa diena bliuzui.
Penktadienį – penki skirtingi susitikimai su bliuzu
Rugpjūčio 28 d. 18 val. festivalį pradės „Dancing The Blues“, kurių repertuare susitinka bliuzas, rokas ir rokenrolas. 19 val. scenoje pasirodys G.K.G Blues Cats, o 20 val. – „Blues Shades“, savo muzikoje jungiantys bliuzo tradiciją, skirtingų kartų muzikantų patirtį ir improvizaciją. 21 val. didžiąją bliuzo dienos sceną uždarys Pavel Arakelian & The Bourbon Brothers. Tačiau tuo vakaras nesibaigs – 22 val. bliuzas persikels į gastrobaro POMO pievelę po beržu, kur jaukesnėje aplinkoje gros skirtingų kartų muzikantus jungiantis Jutas × Bukartas Acoustic Blues Duo.
Šeštadienį į džiazą važiuos ir senoviniai automobiliai
Rugpjūčio 29-osios džiazo diena prasidės 17 val. prie Elektrėnų kultūros centro. Iš čia į amfiteatrą „Vaikų pasaulis“ pajudės muzikinė eisena. Jos ritmą kurs Afrikos būgnai su Gediminu Mačiulskiu, kartu dalyvaus moterų choras „Eldija“, dviratininkai, o vienu ryškiausių eisenos akcentų taps senoviniai automobiliai. Prisijungti kviečiami ir patys elektrėniečiai bei miesto svečiai – dviračiais ar tiesiog pėsčiomis. Pasiekę amfiteatrą senoviniai automobiliai niekur nedings: festivalio teritorijoje jie liks ekspozicijai, todėl lankytojai galės juos apžiūrėti iš arčiau.
Visa tai susiję ir su pagrindiniu šių metų džiazo dienos motyvu – Mileso Daviso 100-mečiu. 1926 m. gimęs Milesas Davisas tapo viena svarbiausių XX a. džiazo figūrų, todėl šiemet Elektrėnuose nuspręsta į jo šimtmetį ne šiaip ateiti – į jį įvažiuoti.
Nuo Mileso Daviso iki šiuolaikinio džiazo
18 val. džiazo dienos koncertinę programą pradės specialiai parengtas „Miles Davis Tribute“ – chronologinė kelionė nuo „Birth of the Cool“ iki vėlyvojo Mileso skambesio ir „Human Nature“. Programą atliks Adelė Belickaitė, Pavel Arakelian, Dominykas Vyšniauskas, Deimantas Balys, Aliaksei Kryshtal ir Giuseppe de Nisi. 19 val. scena atiteks konkurso „Elektrėnų žiburiukai“ laureatams, o 19.30 val. pasirodys svečias iš JAV Lee Mays – dainininkas, pianistas ir dainų autorius, kurio muzikoje susitinka džiazas, soul ir R&B.
20.30 val. scenoje – Trio Neda / Labutis / Banys su improvizacijų ir muzikinio dialogo kupina programa „Spiritus in Jazz“. 21.30 val. festivalį užbaigs Vilnius JJAZZ Ensemble × Kotryna Juodzevičiūtė ir jų programa „Song to be Sung“.
Rugpjūčio 28–29 dienomis „Jaunystė“ kviečia į dvi muzikos dienas Elektrėnuose – nuo bliuzo didžiojoje scenoje ir akustinio koncerto po beržu iki muzikinės eisenos, senovinių automobilių, Mileso Daviso muzikos ir džiazo iki vėlaus vakaro.
Visi festivalio renginiai nemokami. Festivalį „Jaunystė“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.
Greta Garmašaitė-Balienė