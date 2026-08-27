„Runga“ – tarptautinio festivalio dalyvė Krokuvoje

Elektrėnų kultūros centro folkloro ansamblis „Runga“ (vad. Rūta Vaičekonytė-Chveduk) rugpjūčio 7–11 dienomis keliavo į Lenkiją, kur dalyvavo XIII Krokuvos vasaros folkloro ir menų festivalyje. Pirma kelionės diena, ankstyvas rytas, o darnus EKC folkloro kolektyvas jau įsitaisė autobuse, ir dar priešaušriu pajudėjome link tikslo. Aušo saulėta diena, Dzūkijos kloniuose tvyrojo lengva rūko skraistė, autobuse – puiki nuotaika. Kelionė truko visą dieną, tačiau neprailgo, nes su daina net ir darbas geriau eina. Ką jau kalbėt apie keliavimą, juolab kad dainų „Rungos“ ansamblis nestokojo. Nors dėl techninių nesklandumų kelyje užtrukome šiek tiek ilgiau, pavėlavome vakarienės laikui, bet kokia gi kelionė būtų be nuotykių. Ačiū vairuotojui Irmantui, kuris padėjo saugiai pasiekti kelionės tikslą.
Kelionė į tarptautinį kultūrinį renginį finansuota (iš dalies) Elektrėnų savivaldybės kultūros projektų rėmimo programos lėšomis. Į konkursui pateiktų finansuojamų 2026 metais projektų sąrašą pateko ir VšĮ folklorinio ansamblio „Runga“ projektas „Elektrėnų krašto tradicijų galia: tautinės savimonės ugdymas ir savivaldybės įvaizdžio stiprinimas Lietuvoje bei Europoje“. Transporto paslaugas finansavo Elektrėnų kultūros centras. Kelionės dalyviai prisidėjo ir savo lėšomis. Rungiečių būrį šioje kelionėje papildė Elektrėnų kultūros centro darbuotojos Nijolė Skorubskienė ir Laura Gackė, buvusios mūsų vėliavnešėmis, trakiškė Vaiva Gruodytė, ekspromtu mušusi būgną į taktą, Gytis Bičiukas, šauniai papildęs šokėjų pulkelį, Laima Linkevičienė, nuoširdžiai fiksavusi mūsų ansamblio pasirodymus.
Krokuvos festivalis – tarptautinis kultūros renginys, suburiantis kolektyvus iš įvairių šalių. Festivalio tikslas – skatinti kultūrų dialogą, puoselėti tautines tradicijas, suteikti galimybę pristatyti savo šalies kultūrą tarptautinei auditorijai.
Gausiai susirinkusiems krokuviečiams ir miesto svečiams savo šalių folklorą festivalio dalyviai pristatinėjo dvi popietes. Šeštadienio ir sekmadienio vakarai prabėgo istorinėje Krokuvos centrinėje rinkos aikštėje (Rynek Glowny), vienoje didžiausių viduramžių aikščių Europoje. Latviai, estai, bulgarai, slovakai, turkai, italai, lietuviai (iš Lietuvos dalyvavo trys kolektyvai) ir kiti dalyviai koncertavo po atviru dangumi, didžiulėje erdvėje, kur susibūrė minios žiūrovų.
Nešini Lietuvos Trispalve, Elektrėnų savivaldybės vėliava, ansamblio vėliava senove dvelkiančiomis Krokuvos senamiesčio gatvelėmis žygiavome į aikštę, kupini bendrystės jausmo, kad būsim tarp gausybės kolektyvų iš kitų šalių, kad galime didžiuotis mūsų šalies tautiniu rūbu, dainomis, šokiais, kad galime tuo dalintis ir džiuginti kitus. Ansamblio atliekamos dainos ir šokiai sužavėjo žiūrovus, tai suteikė daug energijos ir gerų emocijų.
Sulaukėme gausių plojimų, kai pasirodymo pabaigoje šaunūs kapelos „Runga“ (vad. Vidas Dainys) muzikantai smagiai užgrojo „Krakoviaką“, o ansamblio šokėjai ne mažiau šauniai šoko, palaikomi žiūrovų, tarp kurių buvo ir lietuvių.
Trys dienos prabėgo akimirksniu. Laisvu nuo repeticijų ir koncertų metu šeštadienį su miesto turų autobusu keliavome po Krokuvą, apžiūrėjome senamiestį, išgirdome miesto istoriją, o sekmadienį plaukėme su laivu Vyslos upe, pro didingus Vavelio karalių rūmus, kur buvota Lietuvos valdovų. Pirmadienį, jau pradėjus keliauti namų link, apsilankėme apžvalgos bokšte Poronine, iš čia žavėjomės atsiveriančiais Tatrų kalnų vaizdais. Sustojome nakvynei Zakopanėje, kurioje irgi yra žymių lietuvių pėdsakų – aplankėme buvusią rašytojo J. Biliūno kapavietę senosiose kapinėse – Zakopanės panteone. Likusi kukli plokštė su užrašu, apjuosta lietuviška trispalve juostele. J. Biliūno noras, „…kad matytų kapas sodžių, kūdikėlis kur užaugau“, išpildytas 1953 m., praėjus 48 metams po jo mirties. Zakopanės miestas sužavėjo supančia gamta, kalnais, architektūra. Antradienį toliau keliavome namų link, pakeliui aplankydami Rojaus urvą (Jaskinia Raj), labai įdomų ir gražų stalaktitų ir stalagmitų gamtos kūrinį. Namus pasiekėme jau trečiadienį paryčiais, pavargę, bet laimingi. Džiaugiamės, kad galėjome dalyvauti ir atstovauti Lietuvai šioje kelionėje.
Dėkojame Elektrėnų kultūros centrui, Elektrėnų savivaldybei už galimybę reprezentuoti savo šalį ir kraštą festivalyje Krokuvoje.
Dėkojame visiems rungiečiams, taip pat kelionėje talkinusiems Laurai, Nijolei, Laimai, Vaivai bei Gyčiui, ansamblio ir kapelos vadovams Rūtai bei Vidui, o ypatingai – rungietei Loretai, kuri koordinavo kelionę, kad keliaudami galėtume skirti laiko ir pažintiniams tikslams. Tai dar daugiau praturtino šią išvyką. O „Rungos“ kelionė su daina ir šokiu tęsiasi.
Šią vasarą pabuvojome ir Rasos šventėje Kernavėje, kur buvo gera matyti daug nuoširdaus, linksmo, nenuilstančio jaunimo, susibūrusio smagiam šokiui prie Neries naktį, grojant „Rungos“ kapelos muzikantams. Daug teigiamų emocijų suteikė buvimas šioje šventėje. Didžiuojamės, kad mūsų ansamblyje dalyvauja jauni žmonės – etnomuzikologijos studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pasirinkęs Armandas Čižius, moksleivė Milda Gruodytė, grojanti dūdele.
Dėkojame prabėgančiai vasarai, kad patyrėme nepakartojamų akimirkų. Rugpjūtį pakvimpa rudeniu, o kolektyvas gyvena vasaros įspūdžiais ir viliasi, kad vis nauji žmonės prisijungs prie šios kelionės – šokti, dainuoti, gyventi meile lietuviškoms tradicijoms, džiaugtis bendryste ir dalintis šiuo džiaugsmu su kitais.
Irena Petkevičienė, ansamblio „Runga“ dalyvė