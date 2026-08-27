Elektrėnai važiuoja į bliuzą ir džiazą: festivalis „Jaunystė“ pasitinka Mileso Daviso šimtmetį

Elektrėnų gatvėse šią vasarą atsirado neįprasti sidabriniai dviračiai. Vieni jų kviečia „važiuoti į bliuzą“, kiti – „į džiazą“. Tai ne tik artėjančio festivalio ženklai mieste. Šiemet jie tapo visos Elektrėnų bliuzo ir džiazo festivalio „Jaunystė“ idėjos dalimi – rugpjūčio 28–29 dienomis festivalis kvies ne tik klausytis muzikos, bet ir kartu įvažiuoti į Mileso Daviso šimtmetį.
2026-ieji žymi vieno svarbiausių džiazo istorijos vardų – Mileso Daviso – 100-ąsias gimimo metines. Trimitininkas, kompozitorius ir nuolatinis muzikinių pokyčių ieškotojas per savo karjerą ne kartą keitė paties džiazo kryptį, todėl jo šimtmetis tapo pagrindiniu šių metų „Jaunystės“ džiazo dienos motyvu.
Elektrėnuose ši tema interpretuojama savaip. Mieste išdėlioti senoviniai, sidabro spalva nudažyti dviračiai jau dabar žymi kelią festivalio link, o rugpjūčio 29-ąją simbolinis „važiavimas“ taps tikras – džiazo dieną pradės muzikinė eisena per miestą.
Dvi dienos – bliuzui ir džiazui
Festivalis prasidės rugpjūčio 28 d. bliuzo diena Elektrėnų amfiteatre „Vaikų pasaulis“.
18 val. festivalį atidarys „Dancing The Blues“ – bliuzo, roko ir rokenrolo muziką gyvai atliekanti grupė. 19 val. scenoje pasirodys „G.K.G. Blues Cats“, 20 val. – skirtingas bliuzo kartas vienijantis projektas „Blues Shades“.
21 val. didžiosios scenos programą užbaigs Pavel Arakelian & The Bourbon Brothers. Praėjusiais metais šis projektas tapo vienu publikos favoritų, todėl šiemet muzikantai grįžta jau kaip bliuzo dienos didžiosios scenos finalas. Grupės lyderio, daugiainstrumentalisto Pavel Arakelian kuriamą bliuzą papildo profesionalūs džiazo muzikantai – jų improvizacija ir turtinga muzikinė kalba suteikia šiam projektui savitą skambesį.
Tačiau 21 val. bliuzo vakaras dar nesibaigs. 22 val. festivalis persikels į visai šalia amfiteatro esančią gastrobaro „Pomo“ pievelę. Po beržu, jaukesnėje ir artimesnėje aplinkoje, gros Jutas × Bukartas acoustic blues duo. Tai bus akustinis bliuzo dienos tęsinys ir ramus perėjimas į antrąją festivalio dieną.
LEE MAYS
Į Mileso Daviso šimtmetį – per Elektrėnus
Rugpjūčio 29-oji bus skirta džiazui, tačiau šįkart festivalis prasidės dar prieš pasiekiant sceną.
17 val. nuo Elektrėnų kultūros centro pajudės muzikinė eisena „Įvažiuojame į Mileso Daviso šimtmetį“, kuri keliaus iki amfiteatro „Vaikų pasaulis“. Eisenos ritmą kurs Afrikos būgnai su Gediminu Mačiulskiu ir moterų choras „Eldija“, prisijungti kviečiami ir Elektrėnų gyventojai bei miesto svečiai – pėsčiomis, dviračiais ar kitomis transporto priemonėmis.
18 val., eisenai pasiekus amfiteatrą, džiazo programą pradės „Miles Davis Tribute“ – muzikinė dedikacija žmogui, kurio šimtmetis šiemet ir tapo visos džiazo dienos atspirties tašku.
19 val. scena bus patikėta jauniesiems muzikantams – čia pasirodys Elektrėnų meno mokyklos organizuojamo konkurso „Elektrėnų žiburiukai“ laureatai.
19.30 val. scenoje pasirodys festivalio svečias iš JAV – Lee Mays. Teksase savo muzikinį kelią pradėjęs dainininkas, dainų autorius ir pianistas scenoje yra jau nuo 1970-ųjų, o jo muzikoje susitinka smooth jazz, soul ir R&B. Dar 1976 m. jo paties išleistas albumas „Shine Your Love“ po kelių dešimtmečių buvo iš naujo atrastas tarptautinės publikos ir perleistas Pietų Korėjoje, o pats atlikėjas sugrįžo į sceną bei koncertavo įvairiose Europos šalyse.
Lee Mays kūryba skamba ne tik koncertų salėse – jo muzika panaudota Italijos kine, o už filmo „La Carrozza dei Sogni“ muziką atlikėjas 2022–2023 m. pelnė keturis geriausios originalios muzikos apdovanojimus tarptautiniuose kino festivaliuose. Rugpjūčio 29-ąją Lee Mays atvyksta į Elektrėnus – specialiai festivalio „Jaunystė“ publikai.
20.30 val. – Trio Neda / Labutis / Banys, o 21.30 val. festivalio finalą kurs JJAZZ Ensemble × Kotryna Juodzevičiūtė.
Festivalis, turintis savo istoriją
Elektrėnų ir džiazo ryšys nėra atsitiktinis. Dar 1968 metais Elektrėnuose surengtas pirmasis džiazo festivalis Lietuvoje, todėl ši muzika yra svarbi miesto kultūrinės istorijos dalis. Šiandien festivalis „Jaunystė“ šią istoriją tęsia, vienoje programoje sujungdamas bliuzą ir džiazą, skirtingų kartų muzikantus, jaunuosius atlikėjus ir jau gerai žinomus scenos vardus.
Šiemet festivalis išeina ir už amfiteatro ribų. Jis jau dabar matomas miesto gatvėse, o rugpjūčio 29-ąją muzika pajudės per pačius Elektrėnus. Todėl šių metų kvietimas labai paprastas: važiuojam į bliuzą, važiuojam į džiazą, įvažiuojam į Mileso Daviso šimtmetį!
ELEKTRĖNŲ BLIUZO IR DŽIAZO FESTIVALIS „JAUNYSTĖ“
Rugpjūčio 28 d. | Bliuzo diena
18.00 – Dancing The Blues
19.00 – G.K.G Blues Cats
20.00 – Blues Shades
21.00 – Pavel Arakelian & The Bourbon Brothers
22.00 – Jutas × Bukartas Acoustic Blues Duo | gastrobaro POMO pievelė.
Rugpjūčio 29 d. | Džiazo diena
17.00 – Muzikinė eisena „Įvažiuojame į Mileso Daviso šimtmetį“
18.00 – Miles Davis Tribute
19.00 – „Elektrėnų žiburiukai“ laureatų koncertas
19.30 – Lee Mays
20.30 – Trio Neda / Labutis / Banys
21.30 – JJAZZ Ensemble × Kotryna Juodzevičiūtė.
Elektrėnų amfiteatre „Vaikų pasaulis“
Renginiai nemokami.
Festivalį „Jaunystė“ iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė.
Festivalio „Jaunystė“ organizatorių informacija