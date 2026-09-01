Kaip išsiskirti taikiai ir iš anksto susitarti dėl svarbiausių klausimų?

Santuokos nutraukimas nebūtinai turi virsti ilgai trunkančiu konfliktu. Kai abu sutuoktiniai sutaria, kad santuokos tęsti nebenori, ir gali susitarti dėl svarbiausių teisinių bei praktinių klausimų, galimos skyrybos bendru sutarimu. Lietuvos teisėje vartojamas terminas „santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu“, tačiau kasdienėje kalboje dažniau vartojama paprastesnė sąvoka – skyrybos bendru sutarimu.
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Kada galima skirtis bendru sutarimu?
Pagrindinė tokio santuokos nutraukimo sąlyga – abiejų žmonių noras išsiskirti ir gebėjimas susitarti dėl skyrybų pasekmių. Pagal Lietuvos teisę nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau kaip vieneri metai, abu sutuoktiniai turi būti visiškai veiksnūs šioje srityje ir sudaryti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.
Būtent susitarimas dėl pasekmių yra viena svarbiausių proceso dalių. Vien bendro sprendimo nebegyventi kartu neužtenka – būtina aiškiai apsibrėžti, kaip po skyrybų bus sprendžiami bendri finansiniai, turtiniai ir, jei yra vaikų, su jų priežiūra susiję klausimai.
Ką reikia aptarti prieš pateikiant dokumentus?
Prieš pradedant skyrybų procesą verta susidaryti visų bendrų įsipareigojimų ir turto sąrašą. Sutuoktiniai turėtų žinoti, kokį nekilnojamąjį turtą, automobilius, santaupas, paskolas ar kitus finansinius įsipareigojimus turi.
Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių gali būti nustatoma, kam po skyrybų atiteks konkretus turtas, ar vienam sutuoktiniui bus mokama kompensacija ir kaip bus vykdomi likę bendri finansiniai įsipareigojimai.
Jeigu šeima turi bendrų nepilnamečių vaikų, būtina susitarti dėl jų gyvenamosios vietos, išlaikymo, bendravimo su atskirai gyvenančiu vienu iš tėvų ir dalyvavimo auklėjant vaiką. Tokie sprendimai turėtų būti aiškūs ir praktiškai įgyvendinami.
Ar skyrybos bendru sutarimu visada vyksta teisme?
Ne visais atvejais. Kai sutuoktiniai turi bendrų nepilnamečių vaikų arba neatitinka notarinei tvarkai taikomų sąlygų, santuoka bendru sutikimu nutraukiama teisme supaprastinto proceso tvarka.
Tam tikrais atvejais santuoką galima nutraukti ir pas notarą. Tokia galimybė taikoma, kai sutuoktiniai atitinka įstatyme nustatytas sąlygas, ilgiau nei metus netvarko bendro ūkio, negyvena santuokinio gyvenimo ir neturi bendrų nepilnamečių vaikų.
Todėl prieš rengiant dokumentus verta išsiaiškinti, kuri procedūra taikoma konkrečioje situacijoje.
Kaip dalijamas bendras sutuoktinių turtas?
Turto klausimas dažnai yra viena sudėtingiausių skyrybų dalių. Bendru sutarimu besiskiriantys sutuoktiniai turi galimybę patys susitarti, kaip bus padalytas jų bendras turtas, tačiau susitarimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus.
Svarbu įvertinti ne tik nekilnojamąjį turtą. Bendram turtui ar finansiniams santykiams gali būti aktualios transporto priemonės, santaupos, vertingi daiktai, paskolos bei kiti įsipareigojimai.
Jeigu yra kreditorių, pavyzdžiui, būsto paskola banke, vien tarpusavio susitarimas nebūtinai automatiškai pakeičia santykius su kreditoriumi. Dėl to finansinius įsipareigojimus reikia vertinti ypač atidžiai.
Kodėl svarbu aiškiai susitarti dėl vaikų?
Skyrybos nutraukia sutuoktinių santuokinius santykius, tačiau nepanaikina jų pareigų vaikams. Todėl susitarimas neturėtų apsiriboti vien formalia nuostata, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvens.
Praktiškai naudinga kuo tiksliau numatyti bendravimo tvarką, išlaikymo dydį, atostogas, šventes ir kitus šeimai aktualius klausimus. Aiškesnis susitarimas gali padėti ateityje išvengti skirtingų interpretacijų ir naujų konfliktų.
Svarbiausiu kriterijumi sprendžiant su vaikais susijusius klausimus išlieka jų interesai.
Kuo skiriasi taikios skyrybos nuo ginčo?
Jeigu sutuoktiniams nepavyksta susitarti dėl turto, vaikų, išlaikymo ar kitų esminių klausimų, skyrybų procesas gali tapti gerokai sudėtingesnis. Tuomet atskirus nesutarimus gali tekti spręsti teisme, pateikiant argumentus ir įrodymus.
Bendru sutarimu vykstantis procesas pirmiausia remiasi tuo, kad pagrindiniai sprendimai priimami dar iki galutinio santuokos nutraukimo. Todėl pasiruošimo etapas yra itin svarbus.
Aiškiai aptarus turtą, finansinius įsipareigojimus, vaikų interesus ir kitas skyrybų pasekmes galima išvengti dalies neapibrėžtumo bei pasiruošti procesui kur kas sklandžiau. Kuo išsamiau susitarimai apgalvojami iš anksto, tuo mažesnė tikimybė, kad jau pradėjus skyrybų procedūrą teks grįžti prie neišspręstų klausimų.
Nuotraukos šaltinis: manual