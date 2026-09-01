Po artimojo netekties – dar vienas svarbus sprendimas: ką daryti su paveldėtu būstu ir paskola?

L. Žukovė / Organizacijos nuotr.
Artimojo netektis dažniausiai atneša ne tik emocinių išgyvenimų, bet ir daugybę praktinių sprendimų, kuriuos tenka priimti sudėtingu metu. Vienas jų – paveldėjimas. Nors dažniausiai jis siejamas su būstu, santaupomis ar kitu turtu, kartu gali būti paveldimi ir finansiniai įsipareigojimai, pavyzdžiui, būsto paskola. Todėl specialistai ragina neskubėti priimti sprendimų, pirmiausia išsiaiškinti visą paveldimo turto sudėtį ir kuo anksčiau susisiekti su banku.
Pasak „Luminor“ banko būsto finansavimo srities vadovės Lauros Žukovės, netekus artimojo finansiniai klausimai dažniausiai nėra pirmas dalykas, apie kurį norisi galvoti.
„Visgi būtent aiškumas šioje situacijoje gali padėti išvengti papildomo streso ateityje. Jei paveldimas būstas įsigytas su paskola, svarbu kuo anksčiau išsiaiškinti, kokie įsipareigojimai lieka, ar paskolai buvo taikomas gyvybės draudimas ir kokius tolesnius sprendimus reikės priimti kartu su banku“, – sako L. Žukovė.
Pirmas žingsnis – išsiaiškinti visą paveldimo turto sudėtį
Po artimojo netekties sprendimus dėl paveldėjimo dažnai tenka priimti nelengvu emociniu laikotarpiu. Vis dėlto prieš priimant palikimą svarbu neskubėti ir išsiaiškinti, kokį turtą bei kokius finansinius įsipareigojimus paliko mirusysis.
„Svarbu žinoti, kad palikimo galima ir atsisakyti. Tokiu atveju atsisakoma viso palikimo – tiek turto, tiek su juo susijusių finansinių įsipareigojimų. Tačiau jeigu palikimas priimamas, įpėdinis perima visą jo visumą – negalima paveldėti tik būsto, atsisakant kartu pereinančios būsto paskolos ar kitų skolų“, – sako „Luminor“ banko būsto finansavimo srities vadovė.
Jeigu palikimo atsisakoma, teisė paveldėti pereina kitiems įstatyme ar testamente nurodytiems įpėdiniams. Jei tokių nėra arba visi įpėdiniai palikimo atsisako, kreditorių reikalavimai tenkinami iš paties paveldimo turto įstatymų nustatyta tvarka.
Nedelskite susisiekti su banku
Viena dažniausių klaidų – manyti, kad po paskolos gavėjo mirties paskolos mokėjimai automatiškai sustoja, tačiau kredito sutartis išlieka galioti, todėl įsipareigojimai niekur nedingsta.
„Jeigu žinote, kad mirusysis turėjo būsto paskolą, rekomenduojame kuo greičiau apie tai informuoti banką. Ankstyvas kontaktas leidžia įvertinti situaciją ir kartu ieškoti tinkamiausio sprendimo, kol vyksta paveldėjimo procesas“, – teigia L. Žukovė.
Jeigu įpėdiniai planuoja paveldėtą būstą pasilikti, verta pasirūpinti, kad paskolos įmokos būtų mokamos ir paveldėjimo procedūros metu. Taip galima išvengti įmokų vėlavimo, delspinigių ar kitų neigiamų pasekmių.
Kai paveldėjimo procedūra baigiama ir įpėdinis įgyja teisę į paveldėtą turtą, reikėtų dar kartą kreiptis į banką ir kartu aptarti tolesnį paskolos administravimą bei galimus sprendimus.
Nepamirškite pasidomėti draudimu
Dar vienas svarbus aspektas – išsiaiškinti, ar būsto paskolai buvo sudarytas gyvybės draudimas. Priklausomai nuo draudimo sutarties sąlygų, draudimo išmoka gali visiškai arba iš dalies padengti likusią paskolos sumą.
„Draudimas gali reikšmingai sumažinti finansinę naštą artimiesiems, todėl svarbu kuo anksčiau pasitikrinti, ar tokia apsauga buvo pasirūpinta ir kokios jos sąlygos. Kiekviena draudimo sutartis yra individuali, todėl draudimo išmokos dydis priklauso nuo konkrečios sutarties sąlygų“, – pažymi L. Žukovė.
Pasak jos, apie finansinę apsaugą verta galvoti dar prieš atsirandant nenumatytoms gyvenimo situacijoms. Gyvybės draudimas, susietas su būsto paskola, gali padėti apsaugoti šeimą nuo netikėtų finansinių sunkumų ir suteikti daugiau stabilumo sudėtingu laikotarpiu.