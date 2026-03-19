Kaziuko turgaus šurmulys Kietaviškių progimnazijoje

Kovo 4 dieną Kietaviškių progimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena „Senieji liaudies amatai ir Kaziuko turgus“. Jau daugelį metų gyvuojanti tradicija kasmet suburia visą mokyklos bendruomenę ir tampa viena laukiamiausių progimnazijos švenčių.
Vos prasidėjus renginiui, mokykla prisipildė šurmulio, spalvų ir gardžių kvapų. Sporto salėje įsikūrė mažieji prekiautojai, kurie su dideliu entuziazmu siūlė savo rankomis pagamintus dirbinius bei namuose keptus skanėstus. Ant stalų puikavosi karoliukų papuošalai, popieriaus lankstiniai, pintos juostos ir įvairūs kūrybiški suvenyrai. Smaližius viliojo sausainiai, vafliai, pyragai, saldainiai ir kiti namuose pagaminti kepiniai.
„Labiausiai patiko pardavinėti savo keptus sausainius – beveik visus labai greitai nupirko!“ – džiaugėsi viena pradinukė. Tuo tarpu kiti mokiniai smalsiai vaikščiojo po turgų, rinkosi patikusius dirbinius ir džiaugėsi galėdami palaikyti savo draugus.
Šios dienos metu mokiniai taip pat dalyvavo įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse. 1–4 klasių mokiniai kūrė meniškus darbelius padedami mokytojų D. Markauskienės, K. Nedzveckienės, I. Abramavičienės ir D. Liupševičienės.
Vyresnieji mokiniai galėjo rinktis jiems įdomiausias veiklas: su mokytoja J. Kazareva ir 8 klasės mokine A. Seliutaite gamino apyrankes iš siūlų ir karoliukų, su mokytoja G. Žaliene kūrė piešinius iš spalvoto smėlio, o su mokytoja L. Makūniene iš antrinių žaliavų gamino kūrybiškus paukštelius. Mokytoja I. Rastorgujeva mokė pasigaminti knygų skirtukus, kūrybinėse dirbtuvėse su mokytoja L. Vrubliauskiene mokiniai gamino 3D atvirukus, bibliotekininkė D. Ivanavičienė kvietė kurti spalvingus paukštelius, o mokytojas Z. Mažeika supažindino su medžio dirbinių gamybos paslaptimis, penktos klasės mokinės S. Radvilaitė ir R. Melkūnaitė kartu su mokytoju A. Valiūnu mokė nerti su vašeliu.
„Smagu matyti, kaip mokiniai kūrybiškai dirba, bendradarbiauja ir su dideliu susidomėjimu išbando naujus amatus“, – džiaugėsi renginyje dalyvavę mokytojai.
Pasibaigus šventei visi išsiskirstė kupini geros nuotaikos. Mokiniai parsinešė ne tik Kaziuko turguje įsigytų gėrybių, bet ir daugybę smagių įspūdžių bei naujų patirčių.
Šios netradicinio ugdymo dienos tikslas – supažindinti mokinius su tradiciniais ir šiuolaikiniais amatais, skatinti kūrybiškumą bei ugdyti verslumo, bendradarbiavimo, socialines ir emocines kompetencijas. Tokios dienos primena, kad mokytis galima ne tik iš vadovėlių – kartais geriausios pamokos vyksta kuriant, bendraujant ir dalijantis savo idėjomis.
Dėkojame mokytojai G. Žalienei už šios dienos organizavimą ir visiems prisidėjusiems prie šios gražios netradicinio ugdymo dienos.
Kietaviškių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Beata Jocaitytė Bildziukienė