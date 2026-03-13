2026 m. kovo mėn. 28 d. 10 val. Elektrėnų kultūros centre (Draugystės g. 2) salėje, įvyks SB „ŠVIESA“ narių susirinkimas.
Neįvykus susirinkimui, t.y. nesusirinkus 50 proc. narių, pakartotinis susirinkimas įvyks š.m. balandžio mėn. 11 d. 10 val. toje pačioje salėje.
Dienotvarkė:
-
NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS
-
VALDYBOS PIRMININKO ATASKAITA
-
REVIZIJOS KOMISIJOS ATASKAITA
-
PRIVATIZACIJOS KLAUSIMAI 24.6 HA
-
EINAMIEJI KLAUSIMAI
Registracijos pradžia 9:15 val.
DALYVAVIMAS BŪTINAS
S/B „Šviesa“ pirmininkė Julija Ašmenienė