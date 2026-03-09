Orientacinės varžybos jaunimui „Pajudėkime kartu 2026“

Vasario 27 d. Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras suorganizavo orientacines varžybas jaunimui „Pajudėkime kartu 2026“. Šiais metais, dalyvauti renginyje ir varžytis tarpusavyje susirinko net 15 moksleivių komandų iš Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Vievio gimnazijos, Elektrėnų profesinio mokymo centro, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos. Tai labai džiugina, nes susidomėjimas varžybomis nuo praėjusių metų itin išaugo. Komandos pagal užuominas, kuo greičiau, turėjo atrasti Elektrėnų mieste esančias įstaigas, objektus, atlikti organizatorių skirtas užduotis, teisingai atsakyti į klausimus apie žmogaus sveikatą bei Elektrėnų miesto istoriją.
Dalyviams teko ne tik nemažai pajudėti ir įveikti trasą ieškant Elektrėnų mieste esančių objektų, įstaigų kuo skubiau, bet ir atlikti įstaigų atstovų paskirtas užduotis. Jaunuoliai dirbo komandose ir išbandė savo orientavimosi bei bendradarbiavimo įgūdžius. Po varžybų mokiniai įvardijo, jog sunkiausia buvo teisingai išspręsti Jaunimo reikalų tarybos atstovių sugalvotą kryžiažodį ir pakalbinti praeivius, kurie turėjo atskleisti savo puikios savijautos patarimą. Tačiau po orientacinių varžybų dalyviai vienbalsiai pritarė, kad žingsniuoti ir būti gryname ore buvo puikiai ir naudingai praleistas laikas – ne paslaptis, kad judėjimas ir buvimas gryname ore gerina nuotaiką ir mažina stresą.
Renginys praėjo sklandžiai – netrūko nei azarto, nei juoko, nei geros nuotaikos. Renginio finiše – Elektrėnų profesinio mokymo centre, jaunimas dar turėjo progą išmėginti savo žinias viktorinoje, pasimatuoti emocijų lygį ir atlikti papildomą užduotį, už kurią galėjo gauti papildomų taškų. Renginio apdovanojimų ceremonijoje paaiškėjo, kad šiais metais nugalėjo „Versmės“ gimnazijos komanda, pavadinimu „Žaibas“. Dar kartą sveikiname juos ir labai džiaugiamės, jog „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ renginiai skatina būti aktyviems, sveikesniems ir laimingesniems bei pritraukia tiek daug dalyvių.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų partneriams ir rėmėjams, be kurių šis renginys nebūtų įvykęs. Tariame AČIŪ Elektrėnų profesinio mokymo centrui, Elektrėnų sporto centrui, Jaunimo reikalų tarybai, Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorėms. Taip pat dėkojame sporto trenerei Ramintai ir Elektrėnų baseinui už įsteigtus prizus nugalėtojams.
Parengė Elektrėnų sav. Visuomenės sveikatos biuro kolektyvas