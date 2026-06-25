Savivaldybių reitingas: vertinant žmonių užimtumą ir pajamas lyderės – Neringa ir Palanga

Kurios savivaldybės Lietuvoje geriausiai tvarkosi vertinant žmonių užimtumą ir pajamas? Įvertinus kriterijus, tarp kurių buvo ilgalaikių bedarbių dalis, jaunimo nedarbo lygis, atlyginimų augimo tempas, vidutinis darbo užmokesčis, užimtumo rodikliai, paaiškėjo, kad geriausia situacija yra Neringoje ir Palangoje, rodo „Delfi“ užsakymu žurnalo „Reitingai“ atliktas tyrimas.
Kaip parodė tyrimo duomenys, penkios geriausiai įvertintos buvo Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų, Birštono, o prasčiausiai – Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų, Ignalijos rajonų savivaldybės.
Vilniaus miesto savivaldybė pagal šį rodiklį yra 18-oje vietoje.
Reitingo viršuje esančių miestų merai pastebi, kad aukštas užimtumo lygis sukuria ir problemų, pavyzdžiui, sunkumus verslui surandant darbuotojus.
Detalius duomenis apie kiekvienos Lietuvos savivaldybės vertinimą užimtumo ir pajamų bei kitose tyrimo kategorijose skelbia portalas „Delfi“.
Šių metų sausio 1 – kovo 31 dienomis žurnalas „Reitingai“ portalo „Delfi“ užsakymu atliko tyrimą ir pirmą kartą sudarė reitingą „Lietuvos savivaldybių gyvenimo indeksas“, kuriame analizuojami 140 rodiklių, sugrupuotų į 12 sričių.