Šarkinės namai: nuo ambicingos idėjosiki jos įgyvendinimo

Šarkinės namai: nuo ambicingos idėjosiki jos įgyvendinimo

Nuotr. „Kai turi tokią darbščią ir atsakingą komandą, nereikia nerimauti, ar namas atlaikys garantinį laikotarpį. Darbai kalba patys už save“, – sako verslininkas Romas Bartkevičius (ketvirtas iš dešinės)

Virginija Jacinavičiūtė

Prieš metus „Šarkinės namų“ projektas tebuvo ambicinga verslininko Romo Bartkevičiaus idėja ir didelis iššūkis sau. Šiandien Elektrėnuose iškilę naujieji daugiabučiai jau beveik pasirengę įsileisti pirmuosius gyventojus. Pusė butų jau turi savo šeimininkus, o norintieji iš arčiau susipažinti su šiuo projektu spalio 10-ąją kviečiami į atvirų durų dieną.

Sau mestas iššūkis
Kai lygiai prieš metus kal­bėjome apie Elektrėnuose planuo­jamus statyti daugiabučius, R. Bartkevičius derino paskolos galimybes ir būrė būsimąją statybų komandą. Jau tada žinojo, kad pasinėrus į visiškai naują sritį leng­va nebus, tačiau drąsiai leidosi į šią, kaip pats sako, avantiūrą. Tas gyvenimo periodas skatino išbandyti jėgas kitur, save realizuoti platesniuose vandenyse.
„Žinojau, kad nebus lengva, bet nenumaniau, kad bus taip sunku“, – jau šypsodamasis sakė Kietaviškių autocentro vadovas R. Bartkevičius, pridurdamas, kad sau mestas iššūkis suteikė ne tik daug įtampos, bet ir vertingų pamokų, žinių bei pažinčių, kurias norėsis tęsti.
Statybų laikotarpis pareikalavo daug jėgų. Verslininkas prisimena ne vieną etapą, kai miegodavo vos kelias valandas, o net trumpam išvykęs pailsėti negalėdavo atsipalaiduoti – mintys vis grįždavo prie statybų.
Nerimo netrūko ir dėl netikėtų incidentų. Pernai, prieš pat Ka­lėdas, statybų aikštelėje įvyko rimtas incidentas – apvirto statybinis kranas, kurio kabinoje buvo kranininkas. Laimei, darbuotojas rimtų sužalojimų nepatyrė. Kritimą patyrė ir kitas darbuotojas, tačiau ir šis įvykis baigėsi laimingai. Prie statybų iššūkių prisidėjo ir šalta, ilga žiema, turėjusi įtakos darbų eigai.
Po šių įvykių R. Bartkevičius į statybų aikštelę pakvietė kunigą pašventinti naująjį statinį. Šiandien šį nutikimą jis prisimena jau su šypsena. Pasakodamas apie tuometinį kunigo apsilankymą, prisimena, kad šis labai norėjo susipažinti su kranininku – laimingai pasibaigęs įvykis jam priminė stebuklą.

Prieš metus už nugaros plytėjo laukas, o šiandien daugiabučių statybos jau finišo tiesiojoje. Daugiabučių fone iš kairės: architektas Robertas Norkevičius, komandos narys Artūras Kičas ir verslininkas Romas Bartkevičius


Svarbiausia – komanda
Kalbėdamas apie nueitą kelią ir statybų iššūkius, R. Bartkevičius pirmiausia dėkoja žmonėms, kurie buvo šalia viso projekto metu. Jo teigimu, būtent komanda tapo vienu svarbiausių „Šarkinės namų“ kūrimo ramsčių.
Komandą jis rinkosi vadovaudamasis artimomis vertybėmis, todėl šalia susibūrė žmonės, kuriems svarbi ne tik finansinė nauda, bet ir kokybiškai atliktas darbas.
„Kai turi tokią darbščią ir atsakingą komandą, nereikia nerimauti, ar namas atlaikys garantinį laikotarpį. Darbai kalba patys už save“, – sako verslininkas. Pasak jo, viso projekto metu komandoje buvo jaučiamas didelis tarpusavio pasitikėjimas.
Ne mažiau svarbus buvo ir sklan­dus bendradarbiavimas su architektu Robertu Norkevičiumi. Kartu ieškota tinkamiausių sprendimų – kaip racionaliai išnaudoti turimą plotą, kokias statybines medžiagas pasirinkti, kad jos būtų ne tik estetiškos, bet ir praktiškos. Vienas iš tokių sprendimų – monolitinių plokščių fasado danga, kuri, pasak R. Bartkevičiaus, išsiskiria ne tik estetiškumu ir kokybe, bet ir geromis energetinėmis savybėmis.
Daug gerų žodžių verslininkas skiria ir rangovams – kompanijai „Darbštūs vyrai“. R. Bartkevičius ypač išskiria jų požiūrį į darbą, paremtą aiškia komunikacija ir dideliu dėmesiu kokybei.
„Man nuo pat pradžių patiko jų požiūris, kurį vėliau pamačiau ir darbų eigoje. Komercinis rezultatas jiems neatsiejamas nuo kokybės, atsakomybės ir ilgalaikio santykio su užsakovu“, – sako R. Bartkevičius.
Pasak jo, „Darbščių vyrų“ komanda nė karto neakcentavo, kad stato ekonominės klasės būstą. Priešingai – jų tikslas buvo, optimaliomis laiko ir kainos sąnaudomis, kuo kokybiškiau įrengti namus būsimiems gyventojams.
Pozityviai R. Bartkevičius atsiliepia ir apie techninės priežiūros specialistus. Jo teigimu, jų požiūris taip pat buvo geranoriškas – iškilus klausimams buvo ieškoma ne priežasčių priekaištauti, o sprendimų, kurie leistų darbus tęsti ir judėti pirmyn.
Galiausiai, pasak R. Bartkevičiaus, būtent žmonės ir jų požiūris į darbą lėmė tai, kad šiandien galima kalbėti ne tik apie pastatytus namus, bet ir apie komandą, kuria jis gali pasitikėti.

Projekto komanda su kunigu, pašventinusiu statybvietę


Iššūkis, kuris tapo prasmingu darbu
Pats būdamas elektrėniškis, R. Bartkevičius sako labiausiai besidžiaugiantis tuo, kad pavyko įgyvendinti sau iškeltą iššūkį ir nenuleisti rankų sunkiausiais projekto momentais. Šiame kelyje, jo tei­gimu, itin svarbi buvo stipri ir palaikanti komanda, artimųjų palaikymas.
Už sklandų projekto įgy­vendinimą verslininkas dė­kingas ir Elektrėnų savivaldybės administracijai. Jo teigimu, geranoriškas bendradarbiavimas leido darbus vyk­dyti sklandžiai, nesusiduriant su kliūtimis, kurios galėtų pristabdyti projekto eigą.
R. Bartkevičius džiaugiasi, kad šį ambicingą sumanymą galėjo įgyvendinti būtent savo gimtajame mieste. Jam svarbu ne tik pastatyti naujus namus, bet ir prisidėti prie Elektrėnų augimo, pasiūlant kokybišką būstą tiek vietos gyventojams, tiek žmonėms, ieškantiems savo namų šiame mieste.
Šiandien „Šarkinės namai“ jau laukia savo gyventojų. Iš 71 buto 38 jau rezervuoti, tačiau norintieji įsigyti būstą dar turi galimybę rinktis. Daugiau informacijos apie projektą, laisvus butus, statybose naudotas medžiagas ir kitus sprendimus galima rasti svetainėje
sarkinesnamai.lt
O spalio 10 d. nuo 11:30 iki 14 val. naujuose daugiabučiuose vyks atvirų durų diena. Jos metu lankytojai galės apžiūrėti naujuo­sius namus ir butus, iš arčiau susipažinti su projekto sprendiniais ir pabendrauti su jo kūrėjais.
R. Bartkevičius tikisi, kad ši diena bus ne tik proga išsirinkti savo būsimus namus, bet ir pirmasis susitikimas su žmonėmis, kurie netrukus taps kaimynais. Juk namai prasideda ne nuo sienų – jie prasideda nuo žmonių, kurie juose kurs savo kasdienybę.

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