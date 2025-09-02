Rugsėjo pirmą penktadienį Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ langai pasipuoš širdies spalva dėl vėžiu sergančių vaikų

Rugsėjo 5-ąją, pirmąjį rudens penktadienį, solidarizuojamės su vėžiu sergančiais vaikais. Būtent šią dieną Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ taps vaikus palaikančių širdžių simboliu ir nusidažys raudona – širdies spalva.
Ši spalva reiškia kovą ir drąsą, gyvybę ir stiprybę – tai, ko kiekvieną dieną reikia vaikui, kovojančiam su liga.
„Širdies spalva mūsų languose yra meilės ir drąsos simbolis tiems, kuriems dabar labiausiai reikia vilties. Mes kartu – net jei nesame šalia“, – Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomenė.

Visuomenės palaikymas padeda įveikti iššūkius
Rugsėjis – tai vėžiu sergančių vaikų sąmoningumo mėnuo, kai visame pasaulyje siekiama atkreipti dėmesį į vaikų onkologines ligas, jų gydymo iššūkius ir bendruomenės palaikymo svarbą.
Visame pasaulyje vaikų, sergan­čių onkologinėmis ligomis, skaičius išlieka stabilus, tačiau šiuo metu stebimas sergamumo piktybinėmis ligomis šuolis. Kasmet Lietuvoje vėžio diagnozę išgirsta apie 100 vaikų.
„Moksliniai tyrimai ir gy­dytojų patirtis rodo, kad vaikai, kurie jaučia stiprų artimųjų ir visuomenės palaikymą, sveiksta greičiau ir lengviau įveikia gydymo iššūkius. Šilti žodžiai, dėmesio ženklai ir žinojimas, kad kiti juos palaiko, suteikia jiems emocinės stiprybės kovoti ir neprarasti vilties, todėl tokie renginiai tampa reikšmingu prisidėjimu prie vaikų sveikatos“, –  sako Paramos ir labdaros fondo vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms „Mamų unija“ vadovė Justina Mėlinauskaitė.

Kviečia sustoti ir susimąstyti
Vadovė teigia, kad kiekvienais metais pirmasis rugsėjo penktadienis skiriamas tiems vaikams, kurie pirmąjį mokslo mėnesio penktadienį praleis ne su šeima ar draugais, galvodami apie naujus mokslo metus, o ligoninėje.
Pasak jos, apšviesdami miestus raudona spalva, mes ne tik palaikome sergančius vaikus, bet ir kviečiame kiekvieną sustoti, susi­mąstyti bei prisidėti prie pagalbos. Kiekvienas šios šviesos spindulys siunčia padrąsinimą, šiltą mintį ir tylų pažadą nepamiršti.
Akcijos iniciatorius – Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“, jau 17 metų globojantis vėžiu sergančius vaikus ir jų šeimas. Rugsėjo – Auksinio kaspino mėnesio – renginių, kuriuos organizuoja „Mamų unija“, globėjas yra J. E. Valdas Adamkus. Auksinis kaspinas – vėžiu sergančių vaikų simbolis.

Daugiau informacijos apie Auksinio kaspino mėnesį –  www.mamuunija.lt

Jurgita Grisiūnienė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis”

