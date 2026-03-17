Reakcijos į slaugos skyriaus uždarymą:griauti lengviau, nei statyti

„Slaugos skyriaus uždarymas – didžiausias absurdas“, – be užuolankų politikams kalbėjo vieviškis Česlovas
Virginija Jacinavičiūtė
Vievio gyventojai ir dalis darbuotojų nepritaria Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus uždarymui. Vieviškiai taip pat jaučiasi pamiršti valdžios atstovų, kuriuos patys išrinko, tikėję tinkamo vieviškių atstovavimo savivaldos reikaluose. Šią poziciją įsijautrinusi Vievio bendruomenė aiškiai išsakė vienos politinės partijos organizuotame susitikime, kuris kovo 2-ąją vyko Vievio kultūros centre.
Jausdami nepasitenkinimo nuotaikas, vieviškius į diskusiją pakvietė demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai. Sunku vertinti, daug ar mažai vieviškių atvyko, pilna salė nesusirinko, tačiau atvykusieji buvo aktyvūs ir uoliai gynė interesą – išsaugoti Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrui nuo pernai priklausantį slaugos skyrių. Gyventojai replikavo, kad renginys nebuvo tinkamai išviešintas, nes nusivylusių įstaigos uždarymu yra daug daugiau, nei atėjo. Vicemeras Marius Urvakis sutiko, kad laiko renginio reklamai buvo nedaug, idėja gimė spontaniškai, reaguojant į gyventojų nuotaikas ir norint išklausyti nuomones gyvai.
Gyventojai labai nusivylė, kad susitikime nedalyvavo nei meras Gediminas Ratkevičius, nei Elektrėnų ligoninės bei Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro vadovai. Jiems susirinkusieji turėjo daug pastabų ir kritikos. Vievio seniūnė Kristina Vitartė žadėjo vieviškiams visus vadovus sukviesti į kovo 9 vyksiantį seniūnės ir savivaldybės vadovų susitikimą su gyventojais, kur vieviškiai galės išsakyti visas pastabas ir užduoti rūpimus klausimus. Kad vadovai į susitikimą atvyks, meras patvirtino socialiniame tinkle.
O vieviškiai salėje buvo pilni emocijų. Kabėta apie tai, kad visuomenė yra senstanti, todėl nėra protinga uždaryti slaugos įstaigą Vievyje. Pagal gyventojų skaičių, Elektrėnų savivaldybėje turėtų būti 75 slaugos lovos ir 4 palaikomojo gydymo lovos. Darbuotojų teigimu, užtikrinti tokį skaičių lovų Elektrėnų slaugos palatose nėra sąlygų, nes tam nėra nei pakankamai vietos, nei personalo. Darbuotojai itin neigiamai atsiliepė apie Elektrėnų slaugos ligoninės palatas. Kalbėjo apie sulūžusias lovas, apie tai, kad nėra čiužinių, kurie mažina pragulų riziką, apie atsainų darbuotojų požiūrį į ligonius, apie nekeičiamas sauskelnes ir kt. Slaugytojos atvirai kalbėjo, kad iš Elektrėnų į Vievį ligoniai atvyksta su pragulų žaizdomis ir reikia daug pastangų ligoniams apgydyti. Pabrėžta, kad Vievio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje yra susiformavęs puikus, atsakingas kolektyvas, čia, kitaip nei Elektrėnuose, dirba ir kineziterapeautas ir masažuotojas, kurių dėka net sunkūs ligoniai kartais pakyla ant kojų. Susirinkusieji replikavo, kad Elektrėnų slaugos palatose reikėtų atlikti neplaninį patikrinimą, kuris parodytų tikrąją situaciją.
Bendraudamas su nacionaline spauda meras G. Ratkevičius pabrėžė, kad Vievio slaugos ligoninėje nėra norinčių gydytis. Darbuotojai atkerta, kad tokia statistika buvo dirbtinai sukurta, nes nuo pernai rudens esą sustabdytas ligonių guldymas, šeimos gydytojai nerašo siuntimų, palatos tuščios, o sakoma, kad vietų nėra. Pasak darbuotojų, dabar patogu remtis tokia statistika, norint įtikinti, kad slaugos skyriaus Vievyje nereikia.
Darbuotojai nesutinka ir su tuo, kad sąlygos palatose tokios blogos, jog dėl to reikėtų ligoninę uždaryti. Dalis palatų puikiai suremontuotos, daliai reikia kosmetinio remonto, tačiau pastatas tikrai nėra avarinis, o viena prasčiau atrodanti palata neatspindi visos ligoninės sąlygų. Ligoninei taip pat reikia naujos valgio gaminimo krosnies, kuri darbuotojų skaičiavimu turėtų kainuoti apie 5000 Eur. Įsiaudrinę gyventojai kalbėjo, jei valdžia negali ligoninei skirti lėšų, tai vieviškiai patys gali susivienyti ir ligoninę sutvarkyti.
Salėje jautėsi nuoskauda dėl to, kad meras Gediminas Ratkevičius Vievį televizijos reportaže pavadino kaimu. Ir nors meras socialiniuose tinkluose teisinasi gimtojo Vievio kaimu nelaikantis, ištarta frazė užgavo žmones. Vieviškiai akcentuoja, kad Vievyje esančios įmonės į savivaldybės biudžetą įneša daugiausiai mokesčių, tačiau Vievis be bažnyčios daugiau nieko neturi, o dar ir slaugos ligoninę nori uždaryti, kuri Vievyje pastatyta nuo nulio siekiant žmonėms geresnio ir oresnio gyvenimo. Darbuotojai ir gyventojai prisiminė, kiek pastangų buvo įdėta norint sukurti tokio lygio ligoninę tuo metu, kai Lietuvoje dar nebuvo panašaus tipo ligoninių. Pasak vieviškių, sugriauti viską daug lengviau, nei statyti. Jų manymu, slaugos ligoninę reikia ne tik išsaugoti, bet dar ir praplėsti, nes sergančių žmonių daugėja, o ligoniai savo paskutines gyvenimo dienas turi leisti ramybėje, jausdami rūpestį ir globą.
Gyventojai priekaištavo politikams, kuriuos į savivaldybės tarybą rinko, kad tinkamai jiems atstovautų savivaldos klausimais, tačiau tinkamo atstovavimo nejaučia, todėl per artėjančius rinkimus gali tekti balsuoti ne už kažką, o prieš kažką.
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai stengėsi gyventojams paaiškinti, kad slaugos skyriaus uždarymo klausimas nėra savivaldybės tarybos sprendimas. Šį sprendimą, neklausdama tarybos nuomonės, priėmė Elektrėnų savialdybės sveikatos centro direktorė Edita Paberalienė.
Po valandą trukusios aštrios diskusijos gyventojai uždavė politikams atvirą klausimą, ar dar yra vilties kažką pakeisti, jei tarybos nariai negali daryti įtakos šiuo klausimu.
Apibendrindamas diskusiją, tarybos narys Giedrius Leskauskas informavo, kad demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija parengs rezoliuciją, kuria ragins nedelsiant stabdyti Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro direktorės sprendimą naikinti palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių Vievio mieste bei užtikrinti Vievio slaugos skyriaus veiklos tęstinumą. Politikai žadėjo ieškoti bendraminčių taryboje ir daryti viską, kas jų jėgose. Viešojoje erdvėje rezoliucija buvo išplatinta antradienį (03-03).
Susitikime dalyvavęs tarybos narys Edvardas Baleišis komentavo, kad „demokratų siūlymai rašyti rezoliuciją yra niekiniai, nes meras tą rezoliuciją išmes į šiukšlių kibirą“. Politiko įsitikinimu, sprendimai dėl savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų reorganizavimo, pertvarkymo yra išimtinė savivaldybės tarybos teisė, todėl klausimą dėl Vievio slaugos skyriaus reikėtų grąžinti savivaldybės tarybai.
O žmonės replikavo, kad veiksmų imtasi per vėlai, nes balandžio 1 d. skyrius perkeliamas į Elektrėnų ligoninę.
Dar kartą išsakyti savo poziciją slaugos skyriaus darbuotojai ir visi vieviškiai kviečiami kovo 9 d., kuomet Vievio kultūros centre vyks seniūnės ir savivaldybės vadovų susitikimas su gyventojais. Susitikimo pradžia 18:30.