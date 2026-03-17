Naujiena iš Elektrėnų ligoninės: telemedicina – pagalba pacientui ir medikui

Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vedėjas Tomas Pranckevičius sako, kad dėl telemedicinos rajonų pacientams suteikiama universitetinės ligoninės lygio paslauga

 

Julija Kirkilienė

Nėra Elektrėnų ligoninėje ­viskas blogai, kaip mėgsta pa­kalbėti pesimistai. Yra ir gerų naujienų. Pavyzdžiui, vasario pradžioje Elektrėnų ligoninė pasirašė telemedicinos sutartį su Santaros klinikomis. Tai reiškia, kad Elek­trėnų ligoninės medikai, abejojan­tys dėl paciento diagnozės, nau­dodamiesi moderniomis videoryšio priemonėmis, gali susisiekti su Vilniaus specialistais, atlikti mini konsiliumą ir nustatyti, kokio gydymo pacientui reikia. Prie skubios telemedicinos tinklo Elektrėnų ligoninė prisijungė 2023 metais, sutartį pasirašiusi su Respublikine Vilniaus universiteto ligonine, o šiais metais sutartį pasirašė ir su Santaros klinikomis. Telemedicinos tinklą Elektrėnų ligoninė plečia, norėdama konsultuotis su visais geriausiais Lietuvos medikais.
Elektrėnų ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus vedėjas Tomas Pranckevičius sako, kad susisiekus su telemedicinos centre budinčiais gydytojais konsultantais, skubos tvarka įvertinama paciento būklė, paskiriami tyrimai, gaunamos rekomendacijos dėl tolesnio ištyrimo ir gydymo. Galima prijungti diagnostinius prietaisus, pavyzdžiui, echoskopą, otoskopą, oftalmoskopą, ultragarso aparatą ir kt. ir taip tyrimų rezultatus konsultantai mato iškart. Pasirašius sutartį su Santaros klinikomis, jau kitą dieną teko konsultuotis dėl paciento kepenų ligos. Medikas sakė, kad šiuo atveju patvirtinta buvo Elektrėnų ligoninės gydytojo nustatyta diagnozė. Pasak skyriaus vedėjo, telemedicinos konsultacijos naudingos ne tik pacientams, bet ir medikams – vyksta patirčių ­mainai. Konsultacijos regionų ­medikams, slaugytojams yra reikšminga pagalba, tobulinant jų profesinę kvalifikaciją. Pagerinus skubiosios­ pagalbos paslaugų prieinamumą ma­žesnėse ligoninėse, užtikrina­ma gydymo kokybė, o rajonų pacientams suteikiama universitetinės ligoninės lygio paslauga. Jei rajono ligoninėje negalima atlikti pacientui reikalingo gydymo, jis transportuojamas į kitą gydymo įstaigą. Elektrėnų savivaldybės sergantys žmonės dažniausiai gydytis pervežami į specialias Vilniaus ligonines. Deja, Elektrėnų ligoninė neturi pediatro, todėl vaikai ir ­konsultacijoms, ir gydymui siunčiami į Trakus ar Vilnių… O juk telemedicina galėtų puikiai pasitarnauti ir vaikų gydymui Elektrėnuose. O kol kas tik sunegalavus suaugusiems žmonėms, tikslią diagnozę Elektrėnų ligoninės Skubios pagalbos skyriuje nustatyti ir pagalbą gauti galima be eilių pas gydytoją.

