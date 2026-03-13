„Šitam dideliam būry“ – liaudiškos muzikos kolektyvų vakaras suvienijo bendruomenę Vievyje

Sausio 30 d. 18 val. Vievio­ kultūros centras pakvietė žiūro­vus į jaukų ir bendruomenišką kasmetinį renginį – mėgėjų me­no kolektyvų ciklo vakarą „Ši­tam ­dideliam būry“. Šventė subūrė liaudiškos muzikos ir tautinio šokio puoselėtojus bei gerbėjus iš Vievio ir aplinkinių vietovių.
Vakaro metu scenoje pasirodė šiuo metu vienintelė Vievyje liaudiškos muzikos atstovė, Vievio kul­tūros centro liaudiškos muzi­kos kapela „Pylimėlis“ (vadovė Ona Nenartavičienė) bei kviestiniai svečiai Vievio moterų tautinių šokių kolektyvas „Verpstė“ (vadovė Nijolė Leonavičienė) ir Trakų r. Bijūnų daugiafunkcio centro vokalinis muzikinis ansamblis „Pina­vija“ (vadovas Aleksas Vasiliauskas).
Renginio akimirkos atsklei­dė ypatingą atmosferą – scena buvo pilna tautiniais kostiumais pasipuošusių atlikėjų, skambėjo liaudiškos dainos, netrūko šypse­nų ir bendrystės jausmo. Moterų šokių kolektyvas „Verpstė“ žavėjo grakščiais bei šmaikščiais tautiniais šokiais, o kapela „Pylimėlis“ bei ansamblis „Pinavija“ dovanojo žiūrovams skambias melodijas ir nuoširdų muzikinį dialogą.
Vakaro pavadinimas „Šitam dideliam būry“ simboliškai atspindėjo renginio esmę – buvimą kartu, kartų bendrystę ir tradicijų tęstinumą. Tokie renginiai ne tik saugo lietuvių liaudies muzikos ir šokio paveldą, bet ir stiprina vietos bendruomenės ryšius.
Atlikėjai džiaugėsi žiūrovų šiltu palaikymu. Praėjusio renginio akimirkos dar ilgai primins jaukų žiemos vakarą, sujungusį tradiciją, muziką ir žmones į vieną didelį būrį.

Ona Nenartavičienė

