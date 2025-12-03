Pilėnų legenda atgims Vievyje

Sceninės raiškos užsiėmimus veda Nerijus Petrokas

 

Artėjant gruodžiui ne vienas vievietis klausia: kokia opera Vievio kultūros centras pradžiugins šiemet? Ir iš tiesų šie metai – ne išimtis: gruodžio pradžioje muzikinių scenos veikalų gerbėjus pakvies projekto „Opera mano scenoje: Vytauto Klovos „Pilėnams“ 70“ finaliniai renginiai – premjeriniai „Pilėnų legenda“ spektakliai. Šią muzikinę dramą pagal Vytauto Klovos operą „Pilėnai“ režisuoja Nerijus Petrokas, o jos pastatyme dalyvauja profesionalai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo katedros studentai, ir mėgėjai – Vievio kultūros centro choras „Con moto“, judesio studija „Baletas Vievyje“, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos šokėjai, kiti partneriai. Operai di­riguos LMTA prof. Dainius Puišys, fortepijono partiją atliks pianistas Aleksandras Vizbaras.

Choro „Con moto“ dalyviai vokalo kūrybinėse dirbtuvėse

O kol kas – karščiausias operos statymo metas. Jau keletą mėnesių projekto dalyviai dirba kūrybinėse grupėse: choras repetuoja masines scenas, šokėjai – choreografinius numerius, vyksta sceninės raiškos, scenografijos, kostiumų kūrimo užsiėmimai. Paskutinės savaitės itin įtemptos – vyksta bendros repeticijos. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad nemažas būrys savanorių – mūsų bendruomenės narių – padeda atlikti įvairias technines-ūkines veiklas.
Prieš premjeras bendruomenę kviesime į koncertus-susitikimus su profesionalais: klausysimės operų arijų, prisiminsime Pilėnų legendos istorinį kontekstą, kalbėsimės apie Vytauto Klovos vaidmenį lietuviškos operos istorijoje.
Laukiame visų operos „Pilėnų legenda“ spektakliuose!
Projektą „Opera mano scenoje: Vytauto Klovos „Pilėnams“ 70“ įgyvendina Vievio kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė, remia UAB „Finėjas“ ir UAB „Vievio paukščiai“.

Audronė Stepankevičiūtė, projekto „Opera mano scenoje: Vytauto Klovos „Pilėnams“ 70“ vadovė

