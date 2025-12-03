Elektrėnų diabeto klubo renginių, darbų ir švenčių maratonas

Elektrėnų diabeto klubo renginių, darbų ir švenčių maratonas

Konferencijos, skirtos Pasaulinei Diabeto dienai, aktualių temų aptarimas EDK klube 2025-11-17

 

Kaip ir kasmet, lapkričio mėnesį, minint Pasaulinę diabeto dieną, Vilniaus medicinos bibliotekoje buvo organizuojama konferencija: „Diabetas ir gera savijauta darbo vietoje“. Elektrėnų diabeto klubo pirmininkė prašė, kad renginyje dalyvautų daugiau asmenų, neseniai susidūrusių su šia klastinga liga. Tokių atvyko. Ir ne vienas. Po šventinės programos Cukrinio diabeto prevencijos­ komiteto vadovas Arūnas Uleckas patarinėjo, kaip kartu kovoti už sveikesnę ateitį. Dauguma konferencijos dalyvių pritarė Lietuvos medicinos bibliotekos Informacijos paslaugų ir mokymo išteklių skyriaus vedėjai Jūratei Stukienei, kad žinios padeda valdyti diabetą. 2025 m. veiklos rėmimo projekto įgyvendinimo apžvalgą pa­teikė Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė Vida Augustinienė, išklausyta Lietuvos diabeto asociacijos viceprezidentės, Garbės narės, gyd. endokrinologės Onos Jurkauskienės paskaita, sulaukusi nemažai klausimų. Dar buvo kalbėta apie ligonių mokymo svarbą aktyviam gyvenimui, nutukimo gydymą, diskriminacijos draudimą darbo santykiuose bei taikomas ­garantijas ir kita.

Po renginio, pirmadienį, Elek­trėnų neįgaliųjų draugijų salėje prie kavos puodelio ir darbščių komiteto narių paruoštų vaišių vyko konferencijos svarbiausių klausimų aptarimas. Aktualiausia paskaita Vidai Rasiukevičienei ir daugeliui kitų diabeto klubo narių buvo Valstybinės inspekcijos, Darbo teisės skyriaus patarėjos-vyriausiosios inspektorės Dalios Danės informacija apie diskriminacijos draudimą darbo santykiuose bei taikomas garantijas sergantiems ar sveikatos problemų turintiems asmenims. Konkretūs atvejai buvo aptarti. Kas domėsis, į klubą informacija parvežta.
Elektrėnų visuomenės sveikatos biuras pakvietė mūsų klubo narius į šventinę konferenciją: „Cukrinio diabeto iššūkiai ir galimybės“. Sužinojus, pagal anksčiau pateiktą programą, kad renginyje dalyvaus Diabeto IQ asociacijos vadovė Dovilė Bičienė, Diabeto IQ pagalbos nariams koordinatorė Sigita Gavorkienė, buvo pasirūpinta, kad kuo gausiau dalyvautume. Dar ir todėl, kad mūsų pirmininkė, pirmoji ruošusi pranešimą apie organiza­cijos veiklą, pasitelkusi įdomias skaidres priminė nuo pavasario buvusius įvykius, keliones ir pristatė ateities planus.
Laukia įdomios veiklos, draugiški santykiai su Elektrėnų visuomenės sveikatos biuru, Elektrėnų neįgaliųjų draugija, kitomis organizacijomis. Gavome kvietimą į Nacionalinės NVO koalicijos organizuojamą ren­ginį. Taigi, belieka domėtis ir veikti. Duok, Dieve, visiems sveikatos.
Elektrėnų diabeto klubo tarybos narė Aldutė Lukoševičenė

