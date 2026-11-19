Penkias dienas Elektrėnų profesinio mokymo centre netrūko jaunatviškos energijos, smalsumo bei atradimų džiaugsmo – čia praūžė jaunimo fiesta „Šviečiam 2026“, kiekvieną dieną kvietusi išbandyti, pažinti, atrasti ir į savo ateitį pažvelgti kitu kampu!
Šių metų renginio tema – „Karjeros DNR: Tavo sėkmės formulė!“ – skatino jaunimą susimąstyti apie savo kelią, svajones, talentus ir asmeninę sėkmę. Juk nėra vieno teisingo karjeros kelio ar universalios sėkmės formulės. Vieniems ji prasideda nuo drąsios idėjos, kitiems – nuo pirmojo bandymo, netikėto atradimo ar įveikto iššūkio. Svarbiausia – pažinti save, nebijoti išbandyti naujų dalykų bei drąsiai kurti savo istoriją! Tad per šias dienas jaunimas ne tik praplėtė akiratį, bet ir įsitikino, kiek daug skirtingų gebėjimų, pomėgių bei patirčių gali tapti sėkmingos ateities pagrindu!
Kūryba susitiko su technologijomis. Dėkojame Technoklasei už išskirtinę patirtį – galimybę virtualioje realybėje išvysti M. K. Čiurlionio filmą „Pasaulių sutvėrimas“. Tai buvo tarsi kelionė į menininko vaizduotę, kurioje pažįstami kūriniai atsiskleidė netikėtu būdu!
Savęs pažinimas tapo dar vienu žingsniu link ateities. Nuoširdžiai dėkojame veidoskaitos profesionalui Žydrūnui Sadauskui, pakvietusiam pažvelgti į save iš arčiau ir pastebėti tai, kas kasdienybėje kartais lieka nepastebėta!
Mokslas virto įtraukiančiu nuotykiu. Dėkojame N2 komandai už šou „Mokslo šturmas“! Eksperimentai ir netikėti atradimai dar kartą priminė, kad smalsumas ir noras suprasti pasaulį gali nuvesti į pačias įdomiausias patirtis!
Strategija, logika ir drąsa reikšti savo nuomonę. Dėkojame Detektyvinės Mafijos žaidimo komandai, kuri įtraukė jaunimą į azartišką iššūkį ir skatino pasitelkti intuiciją, strateginį mąstymą bei bendravimo įgūdžius!
Įkvėpimas ir tikros sėkmės istorijos. Paskutinę „Šviečiam 2026“ dieną vyko išskirtinė diskusija su atlikėju Sasha Song, „YouTube“ kūrėju Luku Čestovu, turinio kūrėja Laura Pečkauskaite ir moderatoriumi Mariu Ulozu. Pašnekovai dalijosi asmeninėmis patirtimis ir skirtingais požiūriais į sėkmę, primindami, kad už kiekvieno pasiekimo slypi savitas kelias, atkaklumas, drąsūs pasirinkimai bei gebėjimas išlikti savimi. Renginį prasmingai užbaigė muzikinė dalis – susirinkusiuosius pradžiugino ypatingas koncertas!
Ačiū šventės rėmėjams Elmenhorster, Hesburger ir FINĖJAS GROUP – jūsų palaikymas padėjo sukurti daugiau gražių akimirkų. Taip pat dėkojame EPMC konditerio profesijos mokytojoms ir mokiniams už ypatingai gardžius desertus!
Nors penkių dienų renginys baigėsi, atradimai, įkvėpimas ir mintys apie ateitį keliauja kartu su mumis. Tikime, kad kiekvienas dalyvis išsinešė ne tik gerų emocijų, bet ir naujų idėjų, patirčių bei drąsos žengti savo pasirinktu keliu. Juk karjera prasideda ne nuo pirmojo darbo, o nuo savęs pažinimo, smalsumo ir pirmųjų sprendimų. O sėkmė – tai ne viena formulė, bet daugybė mažų žingsnių, vedančių savo tikslų link!
„Šviečiam 2026“ organizavo Elektrėnų profesinio mokymo centras kartu su Elektrėnų jaunimo centru.
Projektas iš dalies finansuotas Elektrėnų savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo lėšomis.
Elektrėnų profesinio mokymo centro informacija