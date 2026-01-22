Pavežėjimas į mamografijos tyrimus

Pavežėjimas į mamografijos tyrimus

Elektrėnų savivaldybės visuo­menės sveikatos biuras kartu su Elektrėnų savivaldybės administracija ir Nacionaliniu vėžio centru organizuoja nemokamą moterų pavežėjimą mamografijos­ tyrimams atlikti. 2025 m., vyk­dydami pavežėjimą į mamografijos tyrimus, suorganizavome 6 vykimus į Nacionalinį vėžio centrą, kurių metu buvo patikrinta 113 Elektrėnų savivaldybės moterų. Priemonei lėšų (autobuso nuomai) skyrė Elektrėnų savivaldybės administracija iš Elektrėnų savivaldy­bės visuomenės sveikatos rėmimo ­specialiosios programos. Statistiškai, apie 10 proc. moterų siunčiamos tolimesniems tyrimams nustačius patologinių krūties pokyčių.
Matydami didelį poreikį ir nau­dą moterų sveikatai bei galėdami suteikti realią pagalbą, šiais metais taip planuojame vykdyti šią programą ir kiekvieną mėnesį organizuoti pavežėjimus. Tad primename, kad pagal Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programą 1 kartą kas 2 metus kviečiamos 45–74 metų moterys atlikti mamografiją – rentgeninį krūties tyrimą, leidžiantį aptikti net labai mažų matmenų navikinį darinį krūtyje. Tai neskausmingas, saugus ir efektyvus tyrimas. Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro, kli­nikų „Meliva“ bei „Solvimeda“ klie­n­tės programoje gali dalyvauti BE GYDYTOJO SIUNTIMO. Terei­kia paskambinti į Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biurą telefonu +370 659 26919 ir užsiregistruoti vykimui. ­Jeigu ­vykstate pačios, užtenka pa­skambinti į Santaros klinikų Rytų ­regiono onkologinių ligų ankstyvo­sios diagnostikos programų koordinavimo centrą tel. Nr. +37052501436 ir ­užsiregistruoti tyrimui.

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.

