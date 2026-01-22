Pavežėjimas į mamografijos tyrimus

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Elektrėnų savivaldybės administracija ir Nacionaliniu vėžio centru organizuoja nemokamą moterų pavežėjimą mamografijos tyrimams atlikti. 2025 m., vykdydami pavežėjimą į mamografijos tyrimus, suorganizavome 6 vykimus į Nacionalinį vėžio centrą, kurių metu buvo patikrinta 113 Elektrėnų savivaldybės moterų. Priemonei lėšų (autobuso nuomai) skyrė Elektrėnų savivaldybės administracija iš Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos. Statistiškai, apie 10 proc. moterų siunčiamos tolimesniems tyrimams nustačius patologinių krūties pokyčių.
Matydami didelį poreikį ir naudą moterų sveikatai bei galėdami suteikti realią pagalbą, šiais metais taip planuojame vykdyti šią programą ir kiekvieną mėnesį organizuoti pavežėjimus. Tad primename, kad pagal Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programą 1 kartą kas 2 metus kviečiamos 45–74 metų moterys atlikti mamografiją – rentgeninį krūties tyrimą, leidžiantį aptikti net labai mažų matmenų navikinį darinį krūtyje. Tai neskausmingas, saugus ir efektyvus tyrimas. Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro, klinikų „Meliva“ bei „Solvimeda“ klientės programoje gali dalyvauti BE GYDYTOJO SIUNTIMO. Tereikia paskambinti į Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biurą telefonu +370 659 26919 ir užsiregistruoti vykimui. Jeigu vykstate pačios, užtenka paskambinti į Santaros klinikų Rytų regiono onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos programų koordinavimo centrą tel. Nr. +37052501436 ir užsiregistruoti tyrimui.
Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro inf.