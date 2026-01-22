Dalis gyventojų už elektros energijąnuo 2026 m. sausio gali mokėti mažiau

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas. Nuotr. iš ministerijos archyvo

 

Nuo 2026 m. sausio 1 d. dalis gyventojų – pažeidžiami ir mažai elektros energijos suvarto­jantys – gali mokėti už šią pa­slaugą ­mažiau, jei naudojasi visuo­meniniu elektros energijos tiekimu, kurį užtikrina „Ignitis“: „Standartinis“ visuomeninio tiekimo tarifas yra 22 ct už kWh, o pažeidžiamiems varto­tojams elektros energijos kaina yra 4 centais mažesnė ir siekia 18 ct už kWh, tačiau būtina nau­dotis visuo­meniniu tiekimu.
Pažeidžiamais vartotojais laikomi tie gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, asmenys su negalia arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Norėdami mokėti 18 ct už kWh visuomeninio tiekimo kainą, pažeidžiami vartotojai turi tapti visuomeninio tiekimo klientais.
„Kaip ir žadėjome, nuo sausio mažas pajamas gaunantiems gyventojams elektros energija kainuo­ja ­pigiau. Mūsų tikslas paprastas – kad pažeidžiamiausi gyventojai už ­elektrą mokėtų mažiau ir jaustųsi saugiau. Turint pažeidžiamo vartotojo statusą ir esant visuomeniniame tiekime, mažesnės kainos bus pritaikytos automatiškai“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Pažeidžiamiems vartotojams, taip pat tiems, kurių metinis elektros energijos suvartojimas neviršija 1000 kWh (arba vidutiniškai iki 80 kWh per mėnesį) ir kurie turi teisę gauti visuomeninį tiekimą, nepriklausomo tiekėjo pasirinkimas nėra privalomas – jie gali patys apsispręsti, ar likti visuomeniniame tiekime, ar rinktis nepriklausomą tiekėją. Svarbu pabrėž­ti, kad gyventojai, kurie anksčiau buvo pasirinkę nepriklausomą tiekėją, turi galimybę pakeisti savo sprendimą ir, esant poreikiui, pasirinkti visuomeninį tiekimą bei juo naudotis iki 2030 metų.

Kaip grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą
Sugrįžti į visuomeninį tiekimą galima paprastai, atliekant vos pora žingsnių:
1. Pirmiausia, gyventojai turi įsitikinti, ar jiems priklauso ­visuo­meninis tiekimas, kurį užtikrina „Ignitis“: tai galima lengvai pasitikrinti suvedus gyvenamojo objekto numerį (jį galima rasti sąskaitose už elektros energiją) svetainėje www.pasirinkitetiekeja.lt arba paskambinus tel. nr. +370 626 55 565.
2. Įsitikinus, kad visuomeninis tiekimas gyventojui priklauso – reikia kreiptis į savo nepriklausomą elektros energijos tiekėją ir nutraukti sutartį – tai galima padaryti telefono skambučiu susisiekus su nepriklausomu elektros energijos tiekėju.
3. Kai ši sutartis su nepriklausomu elektros energijos tiekėju bus nutraukta, visuomeninio elektros energijos tiekimo sutartis su visuomeniniu tiekėju „Ignitis“ bus ­parengta automatiškai – papildomai kreiptis niekur nereikia. 
4. Naują visuomeninio tiekimo sutartį gyventojai gaus pap­rastu arba el. paštu, priklausomai nuo to, kokią kontaktinę informaciją yra pateikę. Papildomai daryti taip pat nieko nereikia.
Atkreipiame dėmesį, kad „Ignitis“ teikia visuomeninio ir nepriklausomo elektros energijos tiekimo paslaugas, todėl, esant „Ignitis“ klientu, nereiškia, kad gyventojas yra visuomeniniame tiekime. Pirmiausia svarbu įsitikinti, kad gyventojui priklauso visuomeninis tiekimas. Gyventojai, kurie šiuo metu naudojasi ESO garantiniu tiekimu ir atitinka vieną iš visuo­meninio tiekimo kriterijų, gali ­tiesiogiai kreiptis į „Ignitis“ ir pasirinkti visuomeninį tiekimą.

Energetikos ministerijos informacija

Užs. 26/02

