PAVASARĮ ŽADINO „VIEVERSIJA“

Suaugusiųjų koncertas
„Vieversijos“ suaugusiųjų koncerte skambias dainas dovanojo net aštuoniolika kolektyvų solistų iš Vilniaus, Trakų, Pakertų, Semeliškių, Elektrėnų, Vievio. Dalyvius ir publiką pasveikino kamerinis choras „Con moto“, pa­kvietęs atlikėjus emocijų kupinam koncertui, kurio metu skambėjo ir liaudies, ir šiuolaikinių Lietuvos kompozitorių dainos, ir sakraliniai kūriniai, ir dainuojamoji poezija. Dainų karuselėje sukosi Vievio kultūros centro moterų ir vyrų vokaliniai ansambliai, Jūratės Mikalauskienės ir Linos Ambrazevičiūtės bei Jono Chveduk ir Igor Lario­nov duetai (vadovė Audronė Stepankevičiūtė, koncertmeisterė Eglė Vosyliūtė), moterų choro „Vieva“ ir senjorių choro „Sesės dainoje“ grupės, neįgaliųjų ansamblis „Ievaras“ (vadovė Rita Kraucevičiūtė, koncertmeisterė Eglė Vosyliūtė), Semeliškių vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė Gražina Barzdaitienė), Žiežmarių kultūros centro Pakertų skyriaus moterų vokalinis ansamblis (vadovė Laimutė Kaulakienė), solistai Jurinta Vasiliauskienė, Lionė Urbanavičienė, Vytautas Jonas Stelmokas, Vidmantas Velička bei jaunieji talentingieji atlikėjai iš Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos: Skaistė Simanavičiūtė, Danielė Garbačionkaitė, Mantas Aliukonis ir Mantė Puišytė (vadovas Klaidas Kajus Kauneckas, koncertmeisteriai Klaidas Kajus Kauneckas ir Kevinas Nedveckis).
Renginio vedėja Daiva Gly­bauskienė – „Vievio teatro“ na­rė – dėkojo dalyviams už pavasarį žadinančias dainas ir kvietė jaukiam susitikimui kitų metų „Vieversijoje“.
Organizatoriai dėkoja rė­mėjams – UAB „Malsenai plius“, kavinei „Sėkmės užeiga“, kavinei „Vievija“ – už įsteigtas dovanas festivalio dalyviams ir kolektyvų vadovams, o festivalio bičiuliui „Elektrėnų baseinui“ – už nuoširdžią partnerystę.

Audronė Stepankevičiūtė,
Vievio kultūros centro direktorė

Vaikų koncertas
2026 m. kovo 22 d. Vievio kultūros centre įvyko regioninis solistų ir vokalinių ansamblių ­festivalis „Vieversija“, sukvietęs gausų būrį jaunųjų atlikėjų iš įvairių Lietuvos miestų ir ugdymo įstaigų. Renginys tapo tikra muzikos švente, kurioje skambėjo tiek lietuvių liaudies dainos, tiek šiuolaikinė populiarioji muzika.
Festivalyje dalyvavo net 57 vaikai, kuriuos paruošė 9 mokytojai. Į sceną žengė solistai, duetai bei ­vokaliniai ansambliai iš Elektrė­nų, Vilniaus, Trakų, Kaišiadorių, Kauno ir Vievio. Jaunieji atlikėjai demonstravo ne tik vokalinius gebėjimus, bet ir sceninę drąsą.

Festivalyje pasirodė šie dalyviai:
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijai atstovavo mokytojos Dalios Liubinienės parengti kolektyvai: kvartetas (Dovydas Lei­ga, Estėja Butkevičiūtė, Titas Barzda, Viltė Kulikevičiūtė) ir du vokaliniai ansambliai.
Elektrėnų savivaldybės Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ meninio ugdymo mokytojos Drąsos Ramanauskienės ugdytiniai – vokalinis ansamblis „Egliukai“ bei solistai Akvilė Šukytė, Austėja Jankauskaitė ir Rapolas Matusevičius – žavėjo savo nuoširdumu ir jaunatviška energija.
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokytojos Nataljos Krauter mokinė Aurėja Petrauskaitė atliko brandžius ir techniškai sudėtingus kūrinius.

Trakų lopšelio-darželio­ „Eže­rėlis“ mokytojos Jūratės Čecha­vičiūtės parengtos solistės Girstė Senulytė ir Amėja Repečkaitė ­pradžiugino klausytojus žaismingais pasirodymais.
Vievio meno mokyklos moky­tojo Rolando Aiduko mokiniai Benas Trembo, Lėja Jurevičiūtė ir Matas Trembo atliko tiek lietu­viškus, tiek pasaulinius kūrinius.
„Dloud“ muzikos studijai atstovavo mokytojos Donatos Virbilaitės mokinė Smiltė Bagdzevičiūtė, kuri publiką su­žavėjo stipriu ir išraiškingu balsu.
Trakų kultūros ir meno centro mokytojos Liudmilos Shchutskene parengti dalyviai – solistės Viltė Mačėnaitė, Gabija ir Gabrielė Matulevičiūtės bei kūrybos stu­dijos ARTiŠOK jaunesniųjų grupė – sukūrė spalvingus ir nuo­tai­kingus pasirodymus.
Kaišiadorių meno mokyklos Žiežmarių skyriaus mokytojos Vidos Jočytės ugdytinės Ūla ir Gabija Ridulytės papildė festivalio programą spalvingais numeriais.
Renginį vedė dvi charizmatiškos vedėjos – Smiltė Bagdzevičiūtė ir Julija Šarknickaitė, kurios ne tik pristatė pasirodymus, bet ir bendravo su atlikėjais, kūrė jaukią ir šiltą atmosferą. Festivalio metu ypatingas dėmesys skirtas kiekvienam dalyviui – po kiekvieno pasirodymo jie buvo apdovanojami.
Renginį rėmė „Kelių muziejus“, „Wise Trading Group“, „Ignitis gamyba“, „Malsena“ ir „Zoopark“, tad buvo paruoštos dovanos bei pa­dėkos dalyviams ir jų mokytojams.
„Vieversija 2026“ dar kartą patvirtino – muzika jungia. Ji suartina skirtingus miestus, amžiaus grupes ir patirtis, o svarbiausia – suteikia jauniesiems atlikėjams galimybę augti, tobulėti ir patirti ­nepakartojamą scenos džiaugsmą.

Aurelija Molienė, Vievio kultūros
centro renginių organizatorė

