Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybos Klaipėdoje

Spalio 25 d. uostamiestyje vyko Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo ir Lietuvos sportinių šokių federacijos kvalifikacinės varžybos „Tendance cup“. Vienos iš dviejų vakarų Lietuvoje vykstančių tarptautinių varžybų sulaukė dalyvių bei vertintojų iš Ukrainos, Latvijos, Portugalijos, Moldovos, Estijos ir Lietuvos. Poros ir solo atlikėjai varžėsi įvairiose amžiaus ir kvalifikacijos kategorijose. Elektrėnų sportinių šokių klubo „Reveransas“ pora Maksimas Suslavičius ir Luknė Liutkevičiūtė, atlikdami šešių šokių programą, buvo įvertinti bronzine trečiąja vieta.
Šiuo metu šokėjai intensyviai ruošiasi Prienų arenoje vyksiančioms Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžyboms bei tarptautinėms varžyboms Makedonijoje.
„Reveranso“ informacija