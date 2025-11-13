Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybos Klaipėdoje

Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybos Klaipėdoje

Spalio 25 d. uostamiestyje vyko Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo ir Lietuvos sportinių šokių federacijos kvalifikacinės varžybos „Tendance cup“. Vienos iš dviejų vakarų Lietuvoje vykstančių tarptautinių varžybų sulaukė dalyvių bei vertintojų iš Ukrainos, Latvijos, Portugalijos, Moldovos, Estijos ir Lietuvos. Poros ir solo atlikėjai varžėsi įvairiose amžiaus ir kvalifikacijos kategorijose. Elektrėnų sportinių šokių klubo „Reveransas“ pora Maksimas Suslavičius ir Luknė Liutkevičiūtė, atlikdami šešių šokių programą, buvo įvertinti bronzine trečiąja vieta.
Šiuo metu šokėjai intensyviai ruošiasi Prienų arenoje vyksiančioms Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžyboms bei tarptautinėms ­varžyboms Makedonijoje.

„Reveranso“ informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Šviečiantis moliūgų parkas džiugino elektrėniečius ir svečius
Simonas Daukantas – Tėvynės žmogus
Pagerbė partizanus
TŪM STEAM kompetencijų stiprinimas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Pasaulio sportinių šokių federacijos reitingo varžybos Klaipėdoje
Elektrėnų dziudo treneris Ramūnas Žemaitaitis pasiekė tarptautinį įvertinimą
„Vievio džiazo klavišai 2025“ kviečia į koncertų ciklą. Nuo lapkričio 15 d. tris šeštadienius iš eilės vykstantys koncertai sukvietė Lietuvos džiazo žvaigždes bei svečius iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Italijos, Izraelis, JAV. Džiazo fanai, festivalis laukia jūsų!“.
„Mūsų dainose“: vaikų ir jaunimo chorų festivalis - konkursas“ kviečia į vaikų chorų koncertus Elektrėnų savivaldybės seniūnijose. Paskutinis šių metų projekto renginys - Vievio meno mokyklos jaunučių choro koncertas Kazokiškių seniūnijoje. Laukiame!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44