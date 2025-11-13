Choras „Con moto“ kvietė žengti Čiurlionio dainų tiltu

Po koncerto Vievyje
Choro „Con moto“ 2025-ieji pripildyti M. K. Čiurlionio muzikos – kolektyvas įgyvendino M. K. Čiurlionio 150-ųjų gimimo metinių paminėjimui skirtą, Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuotą projektą „Čiurlionio dainų tiltas“. Keletą mėnesių rengta mūsų tautos Genijaus chorinės kūrybos programa skambėjo Bauskėje ir Iecavoje (Latvija), Pernu ir Tori (Estija), Helsinkyje ir Soderkuloje (Suomija).
Finaliniame projekto etape „Con moto“ surengė koncertus Vievyje (Vievio kultūros centre), Žasliuose (Žaslių šv. Jurgio bažnyčioje), Kernavėje (Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje). Koncertų metu skambėjo originalūs M.K. Čiurlionio kūriniai bei harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, trumpi pasakojimai apie kompozitoriaus gyvenimo ir kūrybos kelią, citatos iš M. K. Čiurlionio kūrybą nagrinėjančių mokslininkų veikalų, paties kompozitoriaus įžvalgos apie liaudies dainą ir jos prasmingumą.
Įgyvendintas projektas – ne tik koncertinė patirtis. Pirmiausia, tai galimybė daug giliau pažinti M. K. Čiurlionio chorinę kūrybą bei populiarinti ją ir mūsų šalyje, ir užsienyje.
Choro „Con moto“ informacija