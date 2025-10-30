Pakalniškėse gausu derliaus ir bendruomeniškų žmonių

Diana Ikanevičienė, Kristina Vitartė, Gintarė Bliujienė apdovanojo gražiai savo sodybą prižiūrinčius Algį ir Danutę Bliujus
Julija Kirkilienė
Ruduo – derliaus metas, todėl pakalniškiečiai ir savo rudens šventę, vykusią spalio 18 d., pavadino derliaus švente… O derlius Pakalniškėse užderėjo gausiai ir gėrybėmis, ir bendruomeniškais žmonėmis. Gerą derlių šventės metu gausiai laistė lietus, todėl lauke šventę šventė tik išradingų pakalniškiečių paruošta dekoracija – ūkininkų pora, svečius vaišinanti obuoliais. Visi kiti šventės dalyviai, tarp kurių buvo ir svečių, glaudėsi salėje, kuria Pakalniškių bendruomenė dalijasi su Socialinės globos namais. Salėje tilpo gražios šiaudinės dekoracijos, įvairūs rudeniniai darbeliai, bendruomenės kepti pyragai ir kitokie skanumynai bei muzikantas Džeraldas Striaupis. Žodžiu, kaip sakė energingoji bendruomenės pirmininkė, begalę išradingumo sudėjusi į šventės organizavimą, Gintarė Bliujienė, salė užpildyta buvo rudenišku šurmuliu, gražiais žmonėmis, nuoširdžiu juoku, gardžiais kvapais ir smagia muzika. Palangės ir stalai nukloti buvo mažųjų bendruomenės narių žaismingais darbeliais iš rudens gėrybių – vaikai darbelius kūrė iš cukinijų, moliūgų, lapų, obuolių ir kaštonų, įnešdami į šventę dar daugiau spalvų ir kūrybos džiaugsmo. Dalyvavusiems buvo įteiktos padėkos ir saldžios dovanėlės.
Gražiais žodžiais pradėjusi šventę Gintarė sveikinimo žodį tarti pakvietė merą Gediminą Ratkevičių. Mero šaknys giliai įleistos Pakalniškėse. Pakalniškių kapinėse ilsisi mero tėvelis, seneliai, proseneliai, dėdės ir tetos. Tose kapinėse prie koplyčios statymo su kitais Pakalniškių šviesuoliais prisidėjo ir jo tėvelis. Bet apie tai žinojo tik koplyčios statybos iniciatorius Kazimieras Sakalinskas. Šventės pradžioje meras ir seniūnė Kristina Vitartė Padėkos raštais už koplyčios pastatymą ir priežiūrą apdovanojo kelias šeimas: Tamkevičių, Šestavickų, Gervių, o koplyčios statymo iniciatoriui Algirdui Sakalinskui, nedalyvavusiam šventėje, Padėkos raštą meras ir seniūnė nuvežė į namus. Padėkos raštuose parašyta: „Padėka už nuoširdų darbą, atsakingumą ir rūpestį, prisidedant prie koplyčios statybos ir priežiūros Pakalniškių kapinėse. Geranoriškas indėlis ir pasiaukojimas liudija tikrąją bendruomeniškumo dvasią. Įdėtas darbas ir pastangos prisidėjo prie gražaus tikslo – sukurti vietą, kurioje gyvas atminimas ir pagarba. Tai – gražus pavyzdys, kaip žmonių vienybė ir atsakomybė kuria ilgalaikę vertę visai bendruomenei“.
Algirdas Sakalinskas sako, kad bendruomenė susikūrė vėliau, nei jie pastatė koplyčią, bet stiprų pakalniškiečių bendruomeniškumą kaip tik ir parodė koplyčios statyba, negailint savo pinigų ir darbo. Pakalniškių bendruomeniškumą išskyrė ir šventėje pasisakęs Česlovas Čižius. Jis sakė, kad vienos gatvės gyventojai savo lėšomis remontavo kelią, į namus įsivedė gręžinius, todėl prašė mero pasidomėti, ar už ant vandens bokšto pastatytas įvairių operatorių antenas dalį mokesčių nebūtų galima pervesti bendruomenei.
Pagerbus mirusiuosius, šventė tęsėsi salėje. Meras gyrė pakalniškiečius už išradingą šventės organizavimą ir šventės pavadinimą, tinkantį rudeniui – derliaus šventė. Kadangi pakalniškiečiai į šventes susirenka ne dažnai, tai Gintarė Bliujienė, jos pavaduotoja Brigita Gurskienė ir seniūnaitė Neringa Viešūnienė iš savo krepšių traukė ir įteikė padėkas ir dovanas pakalniškiečiams. Pirmiausia apdovanoti buvo tvarkingiausiai sodybas puoselėjantys gyventojai. Šiemet apdovanotos buvo Algio ir Danutės Bliujų, Viktorijos ir Viliaus Vaivadų bei Arvydo ir Nijolės Jurevičių sodybos. Padėkas įteikė Vievio seniūnė Kristina Vitartė kartu su Seimo narės Editos Rudelienės patarėja Diana Ikanevičiene, kurios gimtinė taip pat yra Pakalniškės, ir ji sakė tuo visada besididžiuojanti. Šie žmonės yra gražus pavyzdys, kaip meilė žemei ir darbštumas gali paversti aplinką tikru grožio kampeliu. Renginio metu buvo pagerbti ir pasveikinti šių metų jubiliatai – žmonės, kurių gyvenimo patirtis ir šypsena puošia bendruomenę. Gėlėmis ir dovanomis pasveikinti buvo Viktorija Myševa, Neringa Viešūnienė, Audrius Gurskas, Donatas Viešūnas, Ramunė Gervienė, Antanas Sajieta, Violeta Piaciukonienė, Marytė Kražauskienė. Taip pat pasveikintos buvo jauniausios bendruomenės narės Miglė Lomonosovaitė ir Gabrielė Misevičiūtė, kurioms pirmininkė įteikė po simbolinę dovanėlę.
O kaip derliaus šventė be skaniausių pyragų, rudens derliaus vaišių ir šefės Danutės Viešūnienės gardžiojo plovo? Kasmetine tradicija tapo skaniausio pyrago rinkimai. Prizines vietas užėmė Neringa Viešūnienė, Vilija Sajietienė ir Marytė Kražauskienė. Visi šventės dalyviai turėjo progą paragauti jų gardžių kepinių ir pasisemti įkvėpimo kitiems metams.
Šventės metu skambėjo gyva muzika, netrūko dainų, šokių ir juoko. Pakalniškių bendruomenės „Jorė“ vaikų dienos centro auklėtinė Lėja Jurevičiūtė sudainavo dainą „Žiogas“, kuri dar labiau pakėlė nuotaiką susirinkusiems svečiams, ir kartu su Džeraldu atliko hitu tapusią dainą „Jeigu žinai, ko tu nori“. Vaikus linksmino animatoriai, o suaugusieji mėgavosi bendravimu, prisiminimais ir gardžiomis vaišėmis. Bendruomenės pirmininkė džiaugėsi, kad jos triūsas, rengiant šventę, pasiteisino. Tai buvo šventė, kurioje kiekvienas galėjo pajusti bendrystės dvasią. „Ši derliaus šventė dar kartą priminė – kai žmonės susiburia, dalijasi gerumu ir šypsena, net rudens vėjai atrodo šiltesni“, – įspūdžiais dalijosi pirmininkė. Ji taip pat prašė bendruomenės vardu padėkoti Elektrėnų savivaldybei, Vievio seniūnijai, UAB „Malsena Plius“, Seimo narei Editai Rudelienei ir jos patarėjai Dianai Ikanevičienei, Aldonai Eglinskienei, Danutei Viešūnienei bei visiems, kurie prisidėjo prie šventės organizavimo, rėmimo ir gražaus vakaro kūrimo.