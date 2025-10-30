Medicinos proveržis: atidarytamoderni klinika „SolviMeda“

„SolviMeda“ klinikos atidarymas: iš kairės Solveiga Barkienė, Gabrielė Kuraitienė, Kristina Butkienė ir Justinas Barkus
Virginija Jacinavičiūtė
Nuo spalio 13 d. Elektrėnuose pradėjo veikti medicinos paslaugų centras „SolviMeda“ – tai jau antroji jaunų ir veržlių verslininkų Solveigos ir Justino Barkų įkurta klinika. Prieš daugiau nei 2 metus verslininkai Kaune ėmė teikti ambulatorinės slaugos namuose paslaugas, po metų atidarė pirmąją kliniką Kėdainiuose.
Kėdainių bei Elektrėnų sveikatos įstaigoms vadovauja elektrėniškė Kristina Butkienė. „Tai ne tik nauja klinika – tai investicija į mūsų bendruomenės sveikatą, saugumą ir patogumą“, – sako ji.
Atidarymo šventė – su šypsenomis ir simboliniu startu
Jaukus ir šventiškas klinikos atidarymas įvyko spalio 10 d. Gausiame draugų, kolegų, artimųjų rate klinikos komanda – savininkai Solveiga ir Justinas Barkai, Elektrėnų ir Kėdainių klinikų vadovė Kristina Butkienė bei gydytoja Gabrielė Kuraitienė – perkirpo simbolinę juostelę.
„Lygiai prieš 11 mėn. ir 1 d. Kėdainiuose atidarėme „SolviMeda“ medicinos centrą. Metams nepraėjus atidarome trečiąjį padalinį. Su Solveiga mes sakome, kad lengvas kelias – ne mūsų kelias. Visada atsiranda kliūčių, kažkokių sunkumų, bet niekada nepasiduodame, veržiamės pirmyn. Tikiuosi, kad ši įstaiga sėkmingai gyvuos, teiks Elektrėnų krašto žmonėms profesionalias paslaugas, jie turės daugiau pasirinkimo, jausis jaukiai, nepatirs streso“, – kalbėjo J. Barkus ir dėkojo naujajam klinikos kolektyvui už tai, kad pasirinko „SolviMeda“ kliniką.
Plojimais palydėjus dar vieną naują pradžią, buvo puiki proga apžiūrėti šiuolaikiškai, jaukiai ir estetiškai įrengtas klinikos erdves, gydytojų ir specialistų kabinetus.
Platus paslaugų spektras ir dėmesys žmogui
Klinika pasirašiusi sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), todėl Privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos Privalomojo sveikatos priežiūros fondo (PSDF), teikiamos nemokamai pagal TLK nurodytą sąrašą.
Klinikos šeimos gydytoja Gabrielė Kuraitienė priima tiek suaugusius, tiek vaikus, konsultuoja dėl įvairių sveikatos sutrikimų, skiria reikiamus tyrimus, profilaktinius patikrinimus bei gydymą. Prireikus nukreipia pas reikiamus specialistus. Kaip sakė K. Butkienė, „SolviMeda“ medicinos centre didelis dėmesys skiriamas ne tik gydymui, bet ir sveikatos stiprinimui, ligų prevencijai bei šiltam, žmogiškam bendravimui su pacientais. Moderni įranga, patogus registracijos procesas ir rūpestingi darbuotojai leidžia pacientams jaustis saugiai bei užtikrintai. Medicinos centre „SolviMeda“ Elektrėnuose teikiamos ne tik šeimos gydytojų paslaugos. Čia pacientus konsultuoja ir įvairių sričių gydytojai specialistai: odontologė, ginekologė bei gydytoja radiologė-echoskopuotoja. Greitu metu gydytojų komandą papildys endokrinologė, neurologė bei kardiologas.
„Mūsų klinikoje rūpinamės ne tik Jūsų sveikata, bet ir gera savijauta. Suprantame, kad prieš tyrimus dažnai tenka susilaikyti nuo kavos ar užkandžių, todėl po vizito ar laukiant gydytojo kviečiame atsipalaiduoti ir pasimėgauti puodeliu kvapnios kavos“, – pasakojo K. Butkienė.
Elektrėniškė – klinikų vadovė
K. Butkienė medicinos paslaugų sferą pažino dirbdama kitoje Elektrėnų klinikoje. Pacientai įsiminė ją kaip organizuotą, energingą, aukštą bendravimo kultūrą turinčią asmenybę. Šiandien K. Butkienė pasiekė įspūdingą karjerą – vadovauja dviem klinikoms. Vadovė džiaugiasi, kad gimtajame mieste teikiamos aukšto lygio medicinos paslaugos.
„Aš čia užaugau, todėl puikiai suprantu, kaip svarbu miestui turėti šiuolaikišką, gyventojams artimą gydymo įstaigą. Tai ne tik nauja klinika – tai investicija į mūsų bendruomenės sveikatą, saugumą ir patogumą. Kaip vadovė tikiu, kad sėkmė gimsta iš pagarbos žmonėms – tiek pacientams, tiek darbuotojams. Vadovaudamasi vertybėmis, kurios man svarbiausios – atvirumu, pasitikėjimu ir nuolatiniu tobulėjimu – siekiu įkvėpti komandą augti kartu. Formuodami komandą, į šį procesą žiūrėjome itin atsakingai – kalbinome daugybę kandidatų, tačiau atrinkome tik pačius geriausius savo srities profesionalus. Esu įsitikinusi, kad stipri komanda – tai pagrindas kokybiškam ir nuoširdžiam darbui su pacientais. Siekiame sukurti aplinką, kurioje kiekvienas darbuotojas jaustųsi vertinamas, o kiekvienas pacientas – išgirstas ir rūpestingai prižiūrimas“, – pasidalino K. Butkienė.
Gydytoja, kuri mato žmogų, o ne tik pacientą
Medicinos centro šeimos gydytoja Gabrielė Kuraitienė į Elektrėnus atvyksta iš Kauno. Paklausta, kaip praėjo pirmoji darbo savaitė, gydytoja sakė, jog džiaugiasi nauja aplinka: „Nauja pradžia visada šiek tiek kelia įtampą, reikia apsiprasti, bet labai džiaugiuosi, kad vadovams pavyko sukurti tokią komandą, kuri turi bendrą matymą, yra labai kolegiška, siekia padėti pacientui, kad nebūtų jokios įtampos“.
Gydytojos pasiteiravus, kas paskatino rinktis darbą Elektrėnuose, ji kalbėjo, kad ieškojo naujų galimybių, o darbą mažame mieste vertina kaip privalumą – mažoje bendruomenėje glaudesnis ryšys su pacientu. „Gali pacientą labiau pažinti, jo šeimą, aplinką, kuo gyvena. Matai ne tik kaip pacientą, bet gali padėti ir kaip bendruomenės nariui. Draugiškas bendravimas, aktualijų aptarimas nuima įtampas, tada lengviau spręsti sveikatos klausimus“, – sako gydytoja bei priduria, kad pirmieji pacientai sudarė įspūdį, jog elektrėniškiai mieli, draugiški, komunikabilūs ir savo sveikata besirūpinantys žmonės.
G. Kuraitienė pasakojo, kad šeimos gydytojo specialybę pasirinko dėl šios srities įvairovės, kai gali rūpintis tiek mažais, tiek vyresniais: „Labiausiai žavi, kad gali pacientą užsiauginti. Ateina naujagimis, matai kaip jis auga, bręsta“. Gydytoja sako, kad bendraujant su pacientu jai svarbus nuoširdus rūpestis ir dėmesys. „Tiek mažos, tiek didelės paciento problemos man yra svarbios ir reikia jas spręsti. Svarbu įsiklausyti, atkreipti dėmesį į tas menkas detales, kurios lyg tarp kitko yra pasakomos, nors kartais būna labai svarbios. Bendraujant su pacientu svarbu neskubėti, prireikus pakartoti dar kartą, bendrai ieškoti sprendimų, kad žmogus ir pats būtų įtrauktas į savo gydymo planą“, – savo darbo filosofiją apibūdino gydytoja. O paklausta, kokių patarimų duotų elektrėniškiams artėjant šaltajam metų laikui, patarė laikytis darbo ir poilsio režimo, daugiau būti gryname ore, vėdinti patalpas, sveikiau maitintis ir pasiskiepyti rekomenduojamomis vakcinomis.
Artimos vertybės
G. Kuraitienei antrina ir kitas šeimos gydytojas, kauniškis Justinas Gerulis. Dirbdamas Elektrėnuose jis sako pajautęs skirtumą tarp didelio ir mažo miesto pacientų. „Liuksusiniai“, – šmaikščiai apibūdino elektrėniškius gydytojas. J. Gerulis sako, kad Elektrėnus, savo pacientus ir marias pamilo reziduodamas bei dirbdamas gydytoju kitoje Elektrėnų klinikoje. Per trejus metus patobulėjo kaip specialistas ir mielai priėmė kvietimą dirbti modernioje, tiek pacientus, tiek darbuotojus vertinančioje klinikoje. Gydytojas sako, kad šie gyvenimo pokyčiai – dvigubas džiaugsmas: nauja darbovietė ir startas šeimos gydytojo pozicijoje. Pašnekovas kalbėjo, kad „SolviMeda“ klinikos savininkų vertybės jam labai artimos – pirmoje vietoje dėmesys žmogui, tiek pacientui, tiek ir gydytojui. Organizaciniai aspektai taip pat svarbūs – nuolat rūpinamasi, kad nieko netrūktų.
Elektrėniškė Vakarė Rutkauskaitė, dirbanti klinikoje administratore, rūpinasi pacientų registracija ir sklandžiu jų srautu. Ji sako, kad darbas „SolviMeda“ jai – tarsi šviežio oro gūsis.
„Malonu dirbti klinikoje, kuri orientuota į aukštą paslaugų kokybę ir nuoširdų bendravimą. Manau, kad ši klinika iškėlė naują požiūrio į pacientą kartelę“, – dalijosi V. Rutkauskaitė.
„SolviMeda“ atėjimas į Elektrėnus – dar vienas žingsnis stiprinant sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę regione.
Linkime naujai komandai sėkmingo darbo ir daug patenkintų pacientų.