Maždaug nuo 25-erių prasideda procesas, kurio dauguma iš mūsų iš pradžių net nepastebi – oda pamažu pradeda senti. Pirmiausia tai tik smulkios linijos ties akių kampučiais ar kaktoje, kurios pasirodo nusišypsojus ir greitai išnyksta. Vėliau jos pasilieka nuolat, prisijungia gilesnės raukšlės, o po keturiasdešimties dažnai pajuntamas kitoks – esminis – pokytis. Skruostai šiek tiek nusileidžia, oda darosi plonesnė, mažiau elastinga, sunkiau grįžta į pradinę formą paspaudus pirštu. Tai nėra tik vaizduotė – tai biologinis procesas, vadinamas elastingumo praradimu, ir jis turi labai konkrečias priežastis.
Gera žinia ta, kad nors senėjimo procesas yra natūralus ir dalį jo lemia genetika, kurios pakeisti negalime, didelę dalį veiksnių vis dar įmanoma valdyti. O kai natūralių priemonių – kremų, serumų, gyvensenos pokyčių – nebepakanka, į pagalbą ateina estetinės procedūros, tarp kurių pastaruoju metu vis labiau populiarėja mezoterapija, leidžianti tikslingai paveikti ne tik veido, bet ir kaklo, rankų ar dekoltė odą.
Kas vyksta odos ląstelėse, kai ji praranda elastingumą?
Kad suprastume, kodėl oda su amžiumi tampa mažiau tampri, verta trumpam pažvelgti į jos sandarą. Odą sudaro trys pagrindiniai sluoksniai: epidermis (antodis), derma (tikroji oda) ir hipoderma (poodis). Viduriniame sluoksnyje – dermoje – vyksta daugelis odos stangrumui svarbių procesų. Būtent čia yra ląstelės, vadinamos fibroblastais, kurios gamina du svarbiausius odos tvirtumui ir elastingumui baltymus: kolageną ir elastiną.
Kolagenas veikia kaip odos atrama – jis suteikia tankį ir tvirtumą. Elastinas, kaip rodo pats pavadinimas, atsakingas už elastingumą: būtent dėl jo oda gali išsitempti šypsantis ar raukiant kaktą ir vėl grįžti į pradinę padėtį. Trečias svarbus elementas – hialurono rūgštis, kuri veikia kaip „kempinė“, sulaikanti vandenį tarpląstelinėje erdvėje ir palaikanti odos apimtį bei putlumą.
Maždaug nuo 25 metų fibroblastų aktyvumas pamažu lėtėja. Kolageno gamyba kasmet mažėja apie 1 proc., o po menopauzės moterims šis mažėjimas gali būti dar spartesnis dėl hormoninių pokyčių. Tuo pat metu esamos kolageno ir elastino skaidulos nebėra tokios tvarkingai išsidėsčiusios kaip jaunoje odoje – jos tampa fragmentuotos, išsidėsto chaotiškiau, praranda dalį savo funkcijos. Rezultatas – oda tampa plonesnė, mažiau tampri, lėčiau atsistato po ištempimo ir palaipsniui pradeda suglebti dėl gravitacijos poveikio.
Išorinės odos senėjimo priežastys
Nors laikas yra pagrindinis veiksnys, kurio sustabdyti neįmanoma, odos elastingumo praradimą smarkiai paspartina ir aplinkos bei gyvensenos veiksniai.
Saulės spinduliuotė (fotosenėjimas)
UV spinduliai laikomi viena svarbiausių priežasčių, dėl kurių oda sensta greičiau, nei turėtų pagal amžių. UVA spinduliai prasiskverbia iki pat dermos ir skatina kolageno bei elastino skaidulų irimą, todėl nuolatinis deginimasis be apsaugos gali gerokai paspartinti odos senėjimą.
Tarša
Smulkiosios kietosios dalelės ir oro teršalai mieste skatina laisvųjų radikalų susidarymą odoje. Šie nestabilūs junginiai pažeidžia ląstelių membranas ir kolageno struktūrą panašiai kaip ir UV spinduliuotė, tik jų poveikis gali būti mažiau pastebimas.
Rūkymas
Nikotinas susiaurina smulkiąsias kraujagysles, todėl oda gauna mažiau deguonies ir maistinių medžiagų. Be to, rūkymas skatina fermentų, kurie ardo jau esamą kolageną, aktyvumą – todėl rūkančiųjų oda dažnai atrodo vyresnė nei tos pačios amžiaus grupės nerūkančiųjų.
Cukraus perteklius mityboje
Procesas, vadinamas glikacija, vyksta, kai cukraus molekulės jungiasi prie kolageno ir kitų baltymų, todėl ilgainiui jie tampa standesni bei mažiau elastingi. Dėl to oda gali prarasti stangrumą, joje lengviau formuojasi raukšlės ir išryškėja kiti senėjimo požymiai.
Miego trūkumas ir lėtinis stresas
Kol miegame, organizme vyksta audinių, įskaitant odą, atsistatymo procesai. Nuolatinis nepakankamas miegas bei padidėjęs kortizolio – streso hormono – kiekis gali trikdyti šiuos procesus ir skatinti uždegimą odoje.
Ką galima padaryti?
Dalies odos senėjimo procesų sustabdyti neįmanoma, tačiau yra nemažai būdų sulėtinti elastingumo praradimą arba iš dalies grąžinti odai buvusį stangrumą.
Nuosekli apsauga nuo saulės
Kasdienis SPF naudojimas, net ir debesuotu oru, išlieka viena veiksmingiausių ir pigiausių priemonių nuo priešlaikinio senėjimo. Tai nėra vienkartinis sprendimas, o ilgalaikis įprotis, kurio nauda ypač išryškėja bėgant metams.
Odai naudingi aktyvieji ingredientai
Retinoidai skatina ląstelių atsinaujinimą ir kolageno gamybą, o vitaminas C veikia kaip antioksidantas, saugantis nuo laisvųjų radikalų. Hialurono rūgštis serumuose padeda palaikyti odos drėgmę ir laikinai suteikia jai putlumo.
Mityba ir sveika gyvensena
Baltymų, antioksidantų turinčių daržovių bei vaisių gausa racione padeda organizmui gauti kolageno gamybai reikalingų medžiagų, o reguliarus miegas ir streso valdymas sudaro sąlygas natūraliems atsistatymo procesams.
Estetinės procedūros
Kai odos pokyčiai tampa ryškesni, o kremai neduoda pastebimo rezultato, vis dažniau renkamasi procedūras, veikiančias gilesnius odos sluoksnius. Mezoterapija įvairioms kūno vietoms yra vienas populiariausių pasirinkimų. Jos metu į odą smulkiomis injekcijomis suleidžiamas aktyviųjų medžiagų – hialurono rūgšties, vitaminų, aminorūgščių – kompleksas. Skirtingai nei veido kremai, kurių poveikis daugiausia pasireiškia paviršiniuose odos sluoksniuose, ši procedūra leidžia aktyviąsias medžiagas suleisti tiesiai į dermą ir pritaikyti skirtingoms kūno zonoms – nuo veido ir kaklo iki rankų ar dekoltė, kur oda taip pat praranda stangrumą, bet dažnai lieka pamiršta priežiūros rutinoje. Vis dėlto mezoterapijos veiksmingumo įrodymų odos stangrumui atkurti kol kas nepakanka.