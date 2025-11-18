Vievio miesto bibliotekoje pristatyta knyga „Liepos motinėlės“

Lapkričio 10 d. Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekoje vyko nuotaikingas ir šiltas susitikimas su žurnaliste Daiva Červokiene, kuri pristatė autorinę knygą „Liepos motinėlės“. Susirinkusiems skaitytojams ir klausytojams besivaišinant liepžiedžių arbata su medumi, autorė įdomiai ir įtraukiai papasakojo apie savo kūrinį. Pristatymą papildė bibliotekos bičiulė Vaiva Šumskaitė, perskaičiusi žinomos Lietuvos žiniuonės Eugenijos Šimkūnaitės pasakėlės „Liepos galybės“ ištrauką.
This slideshow requires JavaScript.
Knygoje „Liepos motinėlės“ autorė aprašė ypatingą, apipintą įdomiais faktais ir tautos išmintimi vieną populiariausių šalies medžių – liepą. Leidinyje pažvelgta į liepas tautosakos ir folkloro specialistų, liaudies medicinos žinovų, gamtininkų bioenergetikų, pirtininkų ir bitininkų akimis. Pateikiama daug žinių apie išskirtines liepas – aukščiausias, storiausias, daugiakamienes. Pateikti receptai, kaip mūsų proseneliai naudojo liepas gydymo tikslais įvairiems virškinimo sutrikimams, reumatui, nudegimams, podagrai gydyti, liepų žiedai, lapai ir žievė yra švelniai veikiantys vaistai. Be to, knygoje šeši žinomiausi šalies žolininkai taip pat dalijasi savo patirtimi ir patarimais, kaip liaudies medicinoje liepa naudojama stiprinti sveikatai. Autorė priminė ir paskatino aktyviai dalyvauti Metų vaistinio augalo ir Metų medžio rinkimuose, kurie ypatingai svarbūs mūsų šalies tradicijoms ir gamtos pažinimo kultūrai.
Susitikimo metu dalyviai jautėsi tarsi apgaubti autorės pasakojimais apie liepą, o aktyviausi klausytojai gavo autorės knygeles dovanų už atsakytus klausimus. Tai buvo ne tik knygos pristatymas, pažintis su autore, bet ir priminimas, kad puikioji smulkialapė liepa dažnai auga šalia mūsų, o jos skleidžiamas kvapas džiugina kiekvieną vasarą.
Dėkojame Daivai Červokienei už įdomų knygos pristatymą ir bibliotekai padovanotą knygą, kurią skaitytojai netrukus ras bibliotekos lentynose.
Vievio miesto Lazdynų Pelėdos bibliotekos informacija