Nemokamas elektronikos ir buitinės technikos išvežimas Vilniaus apskrityje: Trakuose, Ukmergėje, Elektrėnuose

Vietos daiktams kaupti, panašu, niekada nepritrūksta. Garažai, rūsiai, sandėliukai, ūkiniai pastatai ar sodybos dažnai tampa „namais“ seniems šaldytuvams, dujinėms viryklėms, neveikiantiems televizoriams ir kitai nebenaudojamai technikai. Vieni planuoja ją sutvarkyti „kai atsiras daugiau laiko“, kiti svarsto, kaip viską išvežti neturint tinkamo transporto. Tačiau anksčiau ar vėliau kyla tas pats klausimas – kur dėti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, seną buitinę techniką ir kas jas nemokamai išveža iš namų Trakuose, Ukmergėje ar Elektrėnuose?
Patogiausias sprendimas – patikėti šį darbą nemokamai „Atliekų Taxi“ paslaugai. Vilniaus mieste ir apskrityje „EMP Recycling“ nemokamai išveža seną buitinę techniką, elektroniką ir metalo atliekas – greitai, patogiai ir be papildomų rūpesčių. Paslauga leidžia gyventojams atsikratyti nebenaudojamų prietaisų nesirūpinant transportu, sunkių daiktų nešimu ar jų pristatymu į atliekų surinkimo vietas.
Kai tvarkymasis tampa paprastas
Viena maloniausių dalių – pats procesas yra itin paprastas. Registracija greita ir aiški, todėl nereikia ilgų derinimų ar sudėtingo planavimo. Dažniausiai komanda gali atvykti jau kitą dieną, o jei gyvenate toliau nuo Vilniaus miesto, vizitas suplanuojamas per 1–3 darbo dienas.
Norint pasinaudoti paslauga, tereikia paskambinti numeriu 1806 arba užsiregistruoti internetu www.emp.lt. Atvykusi „Atliekų Taxi“ komanda nemokamai surinks ir išveš elektronikos atliekas – senus šaldytuvus, sugedusias skalbimo mašinas, mikrobangų krosneles, nebereikalingus televizorius ir kitus įrenginius.
Jokių apribojimų – nei iškvietimų skaičiui, nei atliekų kiekiui. Tai reiškia, kad nereikia rūšiuoti, planuoti kelių išvežimų ar galvoti, „ką dabar, o ką vėliau“. Galite viską susitvarkyti iš karto.
Atsisveikinimas be streso ir be papildomų išlaidų
Svarbus privalumas – nereikia nieko nešioti patiems. Būtent fizinis darbas dažnai atbaido nuo tvarkymosi: sunkūs prietaisai, nepatogus išnešimas ar transporto trūkumas. Šiuo atveju viskuo pasirūpina specialistai – jie išneša net ir didelius ar sunkius įrenginius, net jei gyvenate penktame aukšte.
Vienintelis dalykas, kuriuo reikia pasirūpinti iš anksto – atjungti prietaisus nuo dujų, elektros, vandens ar kitų sistemų, išmontuoti iš baldų ir paruošti išnešimui. Jei negalite būti namuose, jūsų dalyvavimas nebūtinas – prietaisus galima palikti kieme arba prie buto durų.
Didžiausia Baltijos šalyse elektronikos perdirbimo įmonė
Svarbu ne tik patogus išvežimas, bet ir tai, kas vyksta vėliau. „EMP Recycling“ perdirbimo gamykloje Vilniuje sena įranga išardoma, medžiagos atskiriamos, o metalai išgryninami ir sugrąžinami į žiedinę ekonomiką. Tai tvari alternatyva, mažinanti naujų žaliavų poreikį.
Kaip pabrėžia „EMP Recycling“ Darius Valeika, kiekvienas tinkamai išmestas prietaisas prisideda prie išteklių taupymo ir aplinkos saugojimo.
Nemokamo elektronikos atliekų surinkimo iš namų paslauga prieinama Vilniaus mieste ir visoje Vilniaus apskrityje, įskaitant Vilniaus rajoną, Trakus, Elektrėnus, Šalčininkus, Širvintas,, taip pat ir Ukmergę. Gyventojai gali patogiai užsisakyti senų šaldytuvų, skalbimo mašinų, televizorių ir kitos buitinės technikos išvežimą tiesiai iš namų.
Priduodami stambią buitinę techniką nepamirškite ir smulkesnių elektronikos prietaisų – virtuvės įrangos, elektrinių įrankių, žoliapjovių, įkroviklių, baterijų bei akumuliatorių. Kiekvienas tinkamai perdirbti perduotas prietaisas padeda taupyti išteklius ir mažinti aplinkos taršą. Jei namuose kaupiasi nebenaudojama technika, dabar puikus metas pasinaudoti nemokama išvežimo paslauga.