Elektrėnų policijos metų apžvalga. Didžiausios rykštės – narkotikai ir sukčiai

Prie apskritojo stalo ištarta daug padėkų už bendradarbiavimą, paramą ir rezultatyvų darbą
Virginija Jacinavičiūtė
Elektrėnų savivaldybėje didžiausios rykštės – narkotikų platintojai ir sukčiai, kurie pasitelkdami įvairius būdus ir manipuliacijas pernai iš savivaldybės gyventojų išviliojo beveik 165 tūkst. eurų. Šia ir kita informacija iš praėjusių policijos veiklos metų pasidalino Elektrėnų komisariato viršininkas Saulius Kazlauskas, teikęs kasmetinę ataskaitą už 2025 metus.
Pirmoji ataskaita Elektrėnuose
Išklausyti ataskaitos į komisariato salę atvyko Elektrėnų savivaldybės vadovai: meras Gediminas Ratkevičius, vicemeras Marius Urvakis, mero patarėjas Gintaras Jančiauskas, seniūnijų seniūnai, Elektrėnų komunalinio ūkio, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vadovai. Atvyko ir svečių iš Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato ir Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros.
Komisariato viršininkas Saulius Kazlauskas Elektrėnuose pradėjo dirbti praėjusių metų rudenį, todėl ši ataskaita jam buvo pirmoji. Duodamas pirmą interviu „Elektrėnų kronikai“ komisaras akcentavo, kad viena svarbiausių jo užduočių suvienyti Elektrėnų pareigūnų kolektyvą, sudaryti draugiškas darbo sąlygas be streso ir įtampų. Tąkart žadėjęs praktikuoti bendravimą prie apskritojo stalo, savo žodžio pareigūnų vadovas laikėsi. Ataskaita buvo teikiama taikant naują praktiką, matant vienas kito veidus, betarpiškai bendraujant. Ataskaitoje komisaras apžvelgė pasiektus rezultatus ir aptarė nusikalstamumo tendencijas. Atvykusieji sužinojo, kad pernai Elektrėnų komisariate vyravo C kategorijos iškvietimai (ne skubūs įvykiai, kai nėra tiesioginio pavojaus gyvybei ar sveikatai), kurių fiksuota 3780. Skubių įvykių, kuomet reikia nedelsiant siųsti ekipažą, įvyko 169 kartus. B kategorijos – vidutinio prioriteto – iškvietimų fiksuota 986 kartus.
Kaip akcentavo komisaras, lyginant su 2024 m., užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius Elektrėnuose sumažėjo 18 veikų, o ištyrimas padidėjo 5 proc. Statistiškai sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius šiek tiek augo, tačiau ištyrimas siekia 100 proc. – pernai registruoti 8, o ištirta 11 tokių nusikaltimų.
Kovai su narkotikais – didesnis dėmesys
Komisaras informavo, kad viena didžiausių problemų savivaldybėje – psichotropinės ir narkotinės medžiagos. Pernai registruota 18 tokių nusikalstamų veikų, iš kurių 12 dėl vartojimo, 6 veikos dėl platinimo. Kaip kalbėta susitikime, remiantis statistika, atrodo, kad nusikalstamų veikų skaičius Elektrėnų savivaldybėje nėra didelis. Tačiau jis, tikėtina, augs. Komisaras paaiškino, kad didelis dėmesys bus skirtas narkotikų platinimo užkardymui, o kuo geriau pareigūnai dirbs, tuo didesni skaičiai atspindės nusikaltimų dinamikoje.
Elektrėnų savivaldybėje dominuojančios nusikalstamos veikos yra vagystės (73 atvejai) bei sveikatos sutrikdymas (55 atvejai). Reikšmingą dalį nusikaltimų statistikoje užima asmenys, kurie vairuoja automobilius neblaivūs, taip pat sukčiavimo ir turto sunaikinimo atvejai. Komisaras informavo, kad norint užkardyti neblaivius vairuotojus, naktimis dažnai stabdomi ir tikrinami automobiliai, o siekiant atgrasyti nuo greičio viršijimo į Elektrėnus sugrįžo greičio matuoklis, kurį buvo nupirkusi Elektrėnų sav. administracija.
Nors vis skelbiama apie naujus sukčiavimo atvejus ir išviliotas didžiules sumas pinigų, Elektrėnuose sukčiavimo dinamika džiuginanti. 2024 m. fiksuota 33, o pernai – 23 sukčiavimo atvejai. Suskaičiuota, kad iš Elektrėnų sav. gyventojų buvo išviliota daugiau nei 163 tūkst. eurų.
Bendruomenės pareigūnė Erika Venskutonienė susitikime minėjo, kad sukčiavimo atvejų skaičiaus mažėjimui didelės įtakos gali turėti prevencinės veiklos. Pareigūnai daug dėmesio skiria gyventojų informavimui ir tai duoda rezultatus. Gyventojams žinios siunčiamos per seniūnijas, per nevyriausybines organizacijas, pareigūnai vyksta net į vienkiemius, kad pabendrautų su senoliais. E. Venskutonienė dėkojo Lietuvos Raudonojo kryžiaus Elektrėnų skyriui ir asociacijai „Ištiesk gerumo ranką“ už pagalbą skleidžiant informaciją. Taip pat dėkojo ir Elektrėnų komunalinio ūkio direktorei Gretai Sinkevičienei už galimybę naudotis EKŪ sistema, kuri leidžia greitai ir lengvai išsiųsti informaciją visiems savivaldybės gyventojams. Tai greičiausias ir paprasčiausias būdas el. paštu pasiekti didelį skaičių gyventojų.
Trūksta pareigūnų
Pristatydama bendruomenės pareigūnų veiklos kryptis, E. Venskutonienė pasidžiaugė, kad komisariate įkurta Saugaus eismo klasė sulaukia didelio švietimo įstaigų dėmesio. Šios klasės edukacijomis domisi ne tik vietinės ugdymo įstaigos, bet ir aplinkinės savivaldybės. Policijos komisariatas dėkingas Elektrėnų savivaldybės administracijai, kuri finansiškai remia policijos parengtą projektą. Projektinės lėšos suteikia galimybę tęsti saugaus eismo klasės veiklą, nusipirkti inventorių, edukacines priemones.
Bendruomenės pareigūnė nuogąstavo, kad Elektrėnuose sunku pritraukti policijos rėmėjų. Juos nuo savanoriavimo atbaido privalomi taktikos mokymai, kurie reikalauja periodiškai dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose. Dėl keliamų reikalavimų pernai policijos rėmėjo veiklos atsisakė asmuo, kuris policijos rėmėju buvo 10 metų. Šiuo metu yra vienas suaugęs ir 9 jaunieji policijos rėmėjai, kurių skaičius kasmet labai keičiasi. Bendruomenės pareigūnai eismo klasės veikloje, bendravime su ugdymo įstaigomis, rėmėjų bendradarbiavime mato ne tik prevencinę naudą, bet ir galimybę „užsiauginti“ būsimuosius pareigūnus. O pareigūnų Elektrėnų policijos komisariate trūksta. Kaip minėjo komisaras, trūksta 40 proc. pareigūnų, Reagavimo skyriuje 26 proc., o Veiklos skyriuje 22 proc. deficitas.
Po ataskaitos meras dėkojo pareigūnams už pastangas, kad savivaldybės visuomenė būtų saugesnė, džiaugėsi, kad lyginant su kitomis Vilniaus apskrities rajonų savivaldybėmis, Elektrėnų pareigūnai gerai tvarkosi su iššūkiais. Meras komisariatui padovanojo 3000 Eur vertės triukšmo matavimo aparatą. „Kad būtų mažiau triukšmo ir triukšmo dėl to triukšmo“, – šmaikštavo meras, įteikdamas dovaną komisarui, bei žadėjo toliau remti komisariatą finansiškai, pritraukiant ir skatinant pareigūnus.
Rezultatyviu Elektrėnų komisariato darbu bei glaudžiu komisariato ir savivaldos bendradarbiavimu džiaugėsi svečiai iš Vilniaus –Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas Marek Gulbinovič ir Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Liudas Žuklys.