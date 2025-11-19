Mindaugo Kiero žmona Jurgita: mano tikslas išsaugoti vyro atminimą

Mindaugo Kiero žmona Jurgita: mano tikslas išsaugoti vyro atminimą

Simbolinį ritulį išmetė G. Ratkevičius, J. Kierė, K. Vaitukaitis ir M. Kieras.

 

Virginija Jacinavičiūtė

Lapkričio 6–8 dienomis Elek­trėnų arenoje vyko Europos Tautų taurės turnyras, kurio metu buvo pagerbtas rugpjūčio pabaigoje ­tragiškai žuvusio ledo ritulinin­ko Mindaugo Kiero atminimas.
Mindaugas savo sportinį kelią pradėjo Elektrėnuose. Turnyro atidarymo metu į Elektrėnų arenos palubę buvo iškelti simboliniai M. Kiero marškinėliai, pažymėti trečiuoju numeriu. Ceremonijoje dalyvavo jo žmona Jurgita Kierė ir brolis Modestas Kieras. Žiūrovai tylos minute pagerbė sportininko atminimą, o Jurgitai, Modestui ir miesto atstovams – merui Gediminui Ratkevičiui ir ilgamečiui merui Kęstučiui Vaitukaičiui – patikėta simboliškai išmesti ritulį rungty­nių pradžioje.

Paklausta, ką šis pagerbimas ­reiškia šeimai, Jurgita Kierė sakė:
„Tai – Mindaugo įprasminimas už darbą ir indėlį į Elektrėnų miesto garsinimą. Elektrėnai – Mindaugo širdyje. Jis čia užaugo ir labai mylėjo šį miestą. Labai džiaugiuosi, kad Elektrėnai šitą renginį padarė būtent per šias varžybas, kai vyksta ne eilinės, o Lietuvos ir Ukrainos rinktinių varžybos. Tai mums reiškia labai daug – tiek šeimai, tiek broliui Modestui, kuris irgi iš Elektrėnų. Vilniaus bendruomenė jau anksčiau pagerbė Mindaugo atminimą – iškelta jo vėliava, buvo simbolinė ritulio išmetimo ceremonija. Džiaugiuosi, kad ir Elektrėnai tai padarė. Dėkoju visai ben­druomenei.“
Pašnekovė pasakojo, kad jai labai svarbus vyro darbų įprasminimas:
„Netekties skausmas niekada nedings. Bet laikomės, judam, gyvenam, nes nėra kito pasirinkimo – reikia gyventi toliau. Gyvenimo upė teka ir jos tėkmės nesustabdysi. Yra mūsų bendri vaikai, kuriuos reikia užauginti. Teks man vienai tą daryti, tai ir darau. Žinau, kad Mindaugas nenorėtų, jog pasiduočiau ar būčiau silpna. Jis buvo labai tvirtas, ir aš turiu tęsti tą mūsų bendrą kelią, tik jau viena. Mano tikslas – kad jo atminimo niekas nepamirštų. Mindaugas visada sakydavo, kad bijo būti pamirštas ir niekam nereikalingas. Vis sakydavo: geriau mirti jaunam, ­negu visų pamirštam. Dabar mano misija – dalintis jo darbais, kad žmonės jį prisimintų.“
J. Kierė taip pat patvirtino, kad davė leidimą kurti dokumentinį ­filmą apie Mindaugą.
„Bus dokumentinis filmas apie jo asmenybę ir visą sportinę karjerą. Filmą kurs profesionali komanda, turinti didelę patirtį nekomercinių filmų kūrime. Tai bus duoklė ledo rituliui ir Mindau­gui,“ – pasakojo Jurgita.
Filmo kūrėja – VšĮ „TV sporto dokumentika“. Pasak kompanijos direktoriaus Stasio Petkaus, jį planuojama išleisti iki Mindaugo Kiero žūties metinių.
Varžybų dienomis arenoje­ Min­daugo artimieji prekiavo marš­ki­nė­liais ir sportine atributika su sti­li­­zuotu sportininko atvaizdu. Elek­trėnų ledo ritulio muziejuje atidarytas ­naujas stendas, kuriame ekspo­nuojami Mindaugui pri­klausę daiktai.

Stasio Petkaus nuotr.

