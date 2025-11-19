FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ELEKTRĖNUOSE

FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ELEKTRĖNUOSE

Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė A. Česonienė dėkoja renginio organizatoriams ir dalyviams

 

Spalio 30 d. prasidėjo projekto „Fizinio aktyvumo ir sveikos ­gyvensenos skatinimas Elektrė­nuo­se“ renginiai, kuriuos organizuoja VšĮ „Tarptautinės krepšinio operacijos“. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos. Pirmasis renginys vyko Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos salėje ir sulaukė gausaus dalyvių būrio.

Biologinis amžius ir fizinio aktyvumo vaidmuo ilgaamžiškumui
Lektorė Kristina Čarienė kartu su dalyviais kalbėjo apie tai, kaip mūsų gyvenimo būdas – mityba, judėjimas, miegas ir emocijos – gali „perrašyti“ biologinį laikrodį ir do­vanoti daugiau gyvybingų metų. Buvo gilinamasi į telomerus – ląstelių „apsauginius dangtelius“, kurie trumpėja dėl streso, bet ilgėja, kai gyvename sąmoningai.

Visada su šypsena V. Ašmena supažindina dalyvius su treniruokliais ir sporto įranga

 

Aptartos vadinamosios mėly­nosios zonos – pasaulio vietos, kur žmonės gyvena ilgiausiai. Pasirodo, ilgaamžiškumo paslaptis slypi ne ­stebukluose, o kasdienybėje: paprastoje mityboje, judėjime ir bendrystėje.
Lektorė palietė ir mitybos bei papildų temą – kaip pasirinkti kokybiškus omega-3, kodėl svarbus kofermentas Q10 ir kaip polifenoliai,­ augalų antioksidantai, padeda lėtinti senėjimo procesus. Renginio pabaigoje vyko praktinė dalis, kur per judesį, kvėpavimą ir maisto gamybą dalyviai galėjo patirti, kaip gera „įsižeminti“ ir pajausti save gyvai.

Fizinis aktyvumas ir jo nauda
Antrąjame renginyje, skirtame­ fizinio aktyvumo praktikai, fizinio aktyvumo specialistas Visvaldas Ašmena vedė apšilimą ir viso kūno pratimų užsiėmimą sėdint ir stovint. Dalyviai pradėjo nuo kvėpavimo, mobilumo ir tempimo pratimų, o vėliau atliko pratimus, aktyvuojančius pagrindines raumenų grupes. Treniruotės metu daug dėmesio skirta laikysenai, koordinacijai, judesių kontrolei ir pusiausvyrai.
Antroje renginio dalyje veikla persikėlė į treniruoklių salę, kur dalyviai susipažino su jėgos treniruokliais, hanteliais, gimnastikos ka­muoliais ir kitu inventoriumi. Treneris pademonstravo, kaip taisyklingai naudotis kardiotreni­ruokliais – bėgimo takeliu, dviračiu ir elipsiniu treniruokliu. Dalyviai ­išmoko, kaip pasirinkti tinkamą krūvį, stebėti savijautą ir saugiai atlikti pratimus, kad fizinis aktyvumas suteiktų kuo daugiau naudos.
Kviečiame visus Elektrėnų sa­vivaldybės gyventojus, norinčius gyventi aktyviau, prisijungti prie fizinio aktyvumo treniruočių ir sužinoti daugiau apie sveiką gyvenseną ki­tuose projekto renginiuose, kurie vyks lapkričio 27 d. 11.00 val. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos salėje, Taikos g. 8B.

Daugiau informacijos –  www.savasratas.lt.

Projektas „Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas Elektrėnuose“ bendrai finansuojamas Europos Sąjungos.

Audra Česonienė,
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

FIZINIO AKTYVUMO IR SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ELEKTRĖNUOSE
Po pertraukos į Elektrėnus sugrįžo šokių ir muzikos vakarai
Vievio miesto bibliotekoje pristatyta knyga „Liepos motinėlės“
Netradicinio ugdymo diena – proga pažinti profesijas

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Mindaugo Kiero žmona Jurgita: mano tikslas išsaugoti vyro atminimą
Vievio kultūros centras, įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“, lapkričio 20 d. kviečia į Valstybinio choro „Vilnius“ koncertą ,,SKAMBANTYS ČIURLIONIO PAVEIKSLAI”.
Istorinė Elektrėnų plaukikų pergalė „Regionų taurėje 2025“
Tarptautinis turnyras Elektrėnuose pradėtas įspūdingomis mūsų rinktinės pergalėmis

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44