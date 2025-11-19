Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė A. Česonienė dėkoja renginio organizatoriams ir dalyviams
Spalio 30 d. prasidėjo projekto „Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas Elektrėnuose“ renginiai, kuriuos organizuoja VšĮ „Tarptautinės krepšinio operacijos“. Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos. Pirmasis renginys vyko Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos salėje ir sulaukė gausaus dalyvių būrio.
Biologinis amžius ir fizinio aktyvumo vaidmuo ilgaamžiškumui
Lektorė Kristina Čarienė kartu su dalyviais kalbėjo apie tai, kaip mūsų gyvenimo būdas – mityba, judėjimas, miegas ir emocijos – gali „perrašyti“ biologinį laikrodį ir dovanoti daugiau gyvybingų metų. Buvo gilinamasi į telomerus – ląstelių „apsauginius dangtelius“, kurie trumpėja dėl streso, bet ilgėja, kai gyvename sąmoningai.
Aptartos vadinamosios mėlynosios zonos – pasaulio vietos, kur žmonės gyvena ilgiausiai. Pasirodo, ilgaamžiškumo paslaptis slypi ne stebukluose, o kasdienybėje: paprastoje mityboje, judėjime ir bendrystėje.
Lektorė palietė ir mitybos bei papildų temą – kaip pasirinkti kokybiškus omega-3, kodėl svarbus kofermentas Q10 ir kaip polifenoliai, augalų antioksidantai, padeda lėtinti senėjimo procesus. Renginio pabaigoje vyko praktinė dalis, kur per judesį, kvėpavimą ir maisto gamybą dalyviai galėjo patirti, kaip gera „įsižeminti“ ir pajausti save gyvai.
Fizinis aktyvumas ir jo nauda
Antrąjame renginyje, skirtame fizinio aktyvumo praktikai, fizinio aktyvumo specialistas Visvaldas Ašmena vedė apšilimą ir viso kūno pratimų užsiėmimą sėdint ir stovint. Dalyviai pradėjo nuo kvėpavimo, mobilumo ir tempimo pratimų, o vėliau atliko pratimus, aktyvuojančius pagrindines raumenų grupes. Treniruotės metu daug dėmesio skirta laikysenai, koordinacijai, judesių kontrolei ir pusiausvyrai.
Antroje renginio dalyje veikla persikėlė į treniruoklių salę, kur dalyviai susipažino su jėgos treniruokliais, hanteliais, gimnastikos kamuoliais ir kitu inventoriumi. Treneris pademonstravo, kaip taisyklingai naudotis kardiotreniruokliais – bėgimo takeliu, dviračiu ir elipsiniu treniruokliu. Dalyviai išmoko, kaip pasirinkti tinkamą krūvį, stebėti savijautą ir saugiai atlikti pratimus, kad fizinis aktyvumas suteiktų kuo daugiau naudos.
Kviečiame visus Elektrėnų savivaldybės gyventojus, norinčius gyventi aktyviau, prisijungti prie fizinio aktyvumo treniruočių ir sužinoti daugiau apie sveiką gyvenseną kituose projekto renginiuose, kurie vyks lapkričio 27 d. 11.00 val. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos salėje, Taikos g. 8B.
Daugiau informacijos – www.savasratas.lt.
Projektas „Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas Elektrėnuose“ bendrai finansuojamas Europos Sąjungos.
Audra Česonienė,
Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga