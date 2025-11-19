Po pertraukos į Elektrėnus sugrįžo šokių ir muzikos vakarai

Po ilgesnės pertraukos Elektrėnuose vėl atgijo šokiai ir muzika. Lapkričio 8 d. Elektrėnų kultūros centre vyko smagus šokių ir muzikos vakaras, kuris subūrė būrį šokti ir linksmintis nusiteikusių kraštiečių.
Gyva muzika vakarą papuošė dainininkas Jonas Stelmokas, kurio atliekamos dainos ne vieną pakvietė į šokių sūkurį. Renginį organizavo Elektrėnų savivaldybės senjorų taryba ir Elektrėnų trečiojo amžiaus universitetas (TAU).
Pasidalijus vakaro akimirkomis „Elektrėnų kronikos“ feisbuko paskyroje, įrašai sulaukė didelio susidomėjimo ir šiltų atsiliepimų. Daugelis komentatorių džiaugėsi atgaivinta tradicija ir žadėjo būtinai apsilankyti kitame šokių vakare.
Kitas šokių ir muzikos vakaras planuojamas lapkričio 22 d. 18.00 val. Elektrėnų kultūros centre. Tikslesnė informacija bus paskelbta artimiausiu metu.
Red. inf.