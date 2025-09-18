„Berner Rally Elektrėnai“: įspūdingi vaizdai žiūrovams, laimingos nelaimės ir elektrėniečių pasiekimai

Tarp LARC1 grupės prizininkų – Eugenijaus Sladkevičiaus ir Mariaus Kairio ekipažas (dešinėje)
Savaitgalį, rugsėjo 5–6 dienomis, Elektrėnuose vyko dešimtasis Lietuvos automobilių ralio čempionatas „Berner Rally Elektrėnai“. Jame prie starto stojo 76 ekipažai, bet ruožą užbaigė tik 37. Tarp jų ir savivaldybės atstovo Eugenijaus Sladkevičiaus ir Mariaus Kairio ekipažas. Bendroje įskaitoje elektrėniškių ekipažas įrašytas net septintuoju numeriu, o savo grupėje LARČ1 buvo treti. Eugenijus sakė, kad rezultatas būtų buvęs geresnis, jei nebūtų kaitęs variklis. Kitas elektrėniškių ekipažas – Ernestas Griškus ir Vaidas Šmigelskas – finišo nepasiekė. Po šuolio nuo tramplyno sugedo automobilis. Susumavus rezultatus, I vieta atiteko latvių Sesks Mārtiņš ir Francis Renārs ekipažui, II – vieta Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus ekipažui, III vieta – Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano ekipažui. G. Notkaus ekipažui įteikta buvo ir Elektrėnų mero Gedimino Ratkevičiaus taurė. E. Sladkevičiui už Elektrėnų miesto garsinimą įteikta seniūno Antano Šalkausko taurė.
Nors greičio ruože buvo daug įvykių, bet rimtų sužalojimų ralio dalyviai išvengė. Taip įspūdingai rugsėjo 5–6 dienomis „Berner Rally Elektrėnai“ atšventė dešimtmetį, kuris gražiai įsiliejo į Elektrėnų 65 metų jubiliejų.
Red. inf.