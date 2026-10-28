„Rondo“ lyderis Fara palygino šių dienų vakarėlius su vykusiais prieš 20 metų: yra ką prisiminti

Vieni vakarėliai baigiasi nė neprasidėję, o kiti įsisuka taip, kad apie juos kalbama dar ilgai. Smagi kompanija, skanus maistas, šokiai, gera muzika ir, žinoma, hitai, kuriuos galima iš visos širdies traukti kartu su kolegomis. Visa tai gruodžio 12 dieną susipins Kauno sporto halėje, kur vyks DELFI organizuojamas šventinis renginys „Įmonių Kalėdų GALA“.
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Nors iki didžiųjų metų švenčių dar yra laiko, pasiruošimas vakarėliui jau įsibėgėja. Jame koncertuos ir legendinė grupė „Rondo“, kurios lyderis Aleksandras Ivanauskas-Fara apie įmonių šventes galėtų papasakoti ne vieną istoriją. Per daugelį metų jam teko matyti ir grandiozinių vakarėlių, ir neįprastų organizatorių sumanymų, o kartais – gerokai pasukti galvą, kaip išjudinti net santūriausią publiką.
„Būna vakarėlių, kur susirenka keliasdešimt vyrų ir vos kelios moterys. Išeini į sceną, visi sėdi, stebi, laukia, ką čia dabar parodysi. Bet ir tokią publiką pavyksta kaip reikiant išjudinti. Mes grojame tik gyvai, todėl galime prisitaikyti prie bet kokios publikos – keisti dainas, jų tempą. Kartais užtenka pasižiūrėti žmonėms į akis ir jau maždaug supranti, kokios muzikos jiems reikia“, – šypsosi A. Ivanauskas-Fara.
Per 20 metų vakarėliai pasikeitė neatpažįstamai
Per ilgametę karjerą „Rondo“ muzikantams teko matyti pačių įvairiausių švenčių. Tačiau, kaip pastebi grupės lyderis, metams bėgant gerokai pasikeitė lietuvių šventimo įpročiai. Šiandieniniai įmonių Kalėdų vakarėliai mažai kuo primena tuos, kurie vykdavo prieš kelis dešimtmečius – pasikeitė ne tik jų mastas, bet ir pats požiūris į šventę.
„Prieš 20 metų dažniausiai viskas apsiribodavo dviem dalykais – išgerti ir pavalgyti, viskas. Dabar įmonės dažniausiai samdo renginių organizatorius, kurie paruošia visą scenarijų. Viskas prasideda nuo aprangos ir baigiasi bendru dainavimu, spektakliu ar kitomis veiklomis. Būna tikrai labai įdomu“, – pasakoja A. Ivanauskas-Fara.
Pasak jo, šiandien daugelis nori, kad vakarėlis būtų ne tik linksmas, bet ir originalus, prasmingas. Daug dėmesio skiriama scenarijui, techniniams sprendimams, darbuotojų įtraukimui, o programoje neretai pasirodo ne tik muzikantai, bet ir kiti atlikėjai ar iliuzionistai. Svarbiausia, kad susirinkusiems netektų nuobodžiauti ir svarstyti, kuo užsiimti.
Pasikeitė ir pati publika. Anot grupės lyderio, žmonės šiandien švenčia ne mažiau linksmai, tik kiek kitaip.
„Dabar linksmybių taip pat netrūksta, tačiau viskas vyksta kiek inteligentiškiau. Yra daugiau pagarbos vieni kitiems. Anksčiau irgi buvo pagarba, bet kitokia – prieini, paploji per petį… Kiekviena karta turi savo įpročius, savo bendravimo būdą. Negali sakyti, kad anksčiau buvo geriau ar blogiau – tiesiog šiandien šventimo kultūra jau kitokia“, – svarsto muzikantas.
Kai kurios įmonių šventės savo mastu nenusileidžia ir didžiausiems koncertams. Viena tokių vyko Kauno „Žalgirio“ arenoje.
„Būna įmonių, kurios savo šventes rengia „Žalgirio“ arenoje, su labai turininga programa. Į tokius renginius susirenka ne tik darbuotojai, bet ir partneriai, tiekėjai, akcininkai iš Lietuvos ir užsienio. Vieną kartą ten grojome net trims tūkstančiams žmonių“, – prisimena A. Ivanauskas-Fara.
Scenoje – ne tik rokeriai
Tačiau į atmintį įstringa ne tik grandiozinės šventės. Kartais kur kas labiau nustebina organizatorių fantazija, dėl kurios muzikantams tenka išbandyti visai netikėtus amplua. A. Ivanauskas-Fara šypsosi, kad visus grupės sceninius persikūnijimus būtų sunku suskaičiuoti, tačiau vienos įmonės vakarėlį iki šiol prisimena kaip smagų iššūkį. Tąkart organizatoriai paprašė parengti koncertinę programą… regio stiliumi.
„Visas vakarėlis buvo persmelktas regio dvasios: dredai, perukai, atitinkama apranga, įvairūs papuošimai. Viskas atrodė labai gražiai. O mums tai buvo nemenkas iššūkis – reikėjo daug repetuoti ir ruoštis, kad viską galėtume atlikti tokiu stiliumi“, – prisimena grupės lyderis.
Vis dėlto kruopščiai ruoštas muzikinis sumanymas vakarėliui įsibėgėjus kiek pakrypo kita linkme. Po kelių taurių iš publikos pasigirdo prašymas pagroti seną gerą „Rondo“ hitą „Tu palauk, sustok“. „Staiga visas tas regiškumas kažkur dingo. Dredai liko, bet regio muzikos jau nebereikėjo“, – juokiasi A. Ivanauskas-Fara.
Spalvingų persikūnijimų netrūko ir įvairiuose televizijos projektuose, kuriuose „Rondo“ muzikantams teko išbandyti kitus muzikos stilius, apsikeisti dainomis su kitais atlikėjais ir įkūnyti netikėčiausius personažus.
Grupės lyderis prisimena ir „Auksinio svogūno“ apdovanojimus, kuriuose muzikantai spėjo pabūti ir škotais, ir vienuoliais. „Valinskas sugeba sugalvoti tokių netikėtų dalykų. Buvo tikrai įdomu. Man visada patinka tokie projektai, kai reikia išeiti iš komforto zonos, išbandyti kažką naujo. Tada nėra rutinos – vis kas nors nauja, įdomu“, – sako pašnekovas.
Dar vienas įsimintinas vaidmuo – „Bike Show Millennium“ projektas, kuriame „Rondo“ muzikantai virto amerikiečių bliuzroko žvaigždėmis „ZZ Top“. „Mums labai patinka „ZZ Top“ muzika ir stilius, todėl buvo labai smagu. Tąkart buvome prisiklijavę barzdas, ūsus, užsidėję perukus. Šis projektas man labai patiko“, – prisimena A. Ivanauskas-Fara.
Be hitų neapsieina nė vienas koncertas
Nors per ilgus metus „Rondo“ repertuaras keitėsi, kai kurios dainos, regis, skambės amžinai – be jų neapsieina nė vienas koncertas. Ir nors grupė savo pasirodymuose stengiasi pristatyti ir naujesnių kūrinių, laiko patikrinti hitai iki šiol labiausiai išjudina publiką. „Koncertuose pirma ir paskutinė daina jau yra skirtos tam, kad publika padainuotų. „Netikėk, ką priešai suoks“, „Tu palauk, sustok“, „Sudie, Eliza“, „Rytas perone“ – daug tų dainų yra“, – vardija grupės lyderis.
Vis dėlto ne visada publikos ir pačių muzikantų muzikiniai norai sutampa. Pasak A. Ivanausko-Faros, kartais atlikėjui labai artimas kūrinys nesulaukia tokio klausytojų dėmesio, kokio tikėtasi. Dažniausiai taip nutinka su lyriškomis baladėmis, kurios tiesiog netinka šokti nusiteikusios publikos nuotaikai.
Tiesa, per tiek metų būta ir etapų, kai publikos mylimi hitai patiems muzikantams jau nebebuvo tokie mieli. Grupės lyderis neslepia, kad buvo kilusi mintis kai kuriuos jų išbraukti iš koncertų programos, tačiau publika tam kategoriškai nepritarė.
„Buvo tokių dainų, kai jau galvojome, kad galbūt nebegrosime. Viena jų – „Tu palauk, sustok“. Bet tiek prašymų, tiek pageidavimų, kad vis tiek grojame, ir vis tiek gerai“, – juokiasi jis.
Vis dėlto A. Ivanauskas-Fara pripažįsta, kad seni, gerai pažįstami hitai yra neatsiejama kiekvieno ilgametę karjerą turinčio atlikėjo koncertų dalis. Kalbėdamas apie publikos meilę seniems hitams, muzikantas prisimena ir vieną Vytauto Kernagio pasakymą.
„Pamenu, kaip kažkada Vytautas Kernagis apie Stasį Povilaitį pasakė: „Stasi, negadink savo programos naujomis dainomis.“ Kiekvienas atlikėjas ar grupė turi hitų, dėl kurių žmonės jų klausosi. Įsivaizduokite, kas būtų, jei Rodas Stewartas per koncertą nedainuotų „I Am Sailing“, o „Rolling Stones“ atsisakytų „Satisfaction“ – žmonės nesuprastų“, – sako jis.
Gerai žinomas „Rondo“ dainas publika išgirs ir gruodžio 12 dieną Kauno sporto halėje vyksiančiame renginyje „Įmonių Kalėdų GALA“. A. Ivanauskas-Fara sako, kad svarbiausia – sukurti tokią šventinę nuotaiką, jog žmonės vakarą dar ilgai prisimintų su šypsena.
„Norime tiesiog sukurti linksmą šventinę nuotaiką. Kad žmonės ateitų ir išeitų su puikia nuotaika, o paskui prisimintų: „Oi, kaip buvo fainai, kaip buvo linksma, ir dar norim.“ Toks ir yra tikslas“, – sako grupės lyderis.
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