Kietaviškių seniūnijoje atidaryta tautodailininko Zigmo Mažeikos darbų paroda

Kietaviškių seniūnijoje atidaryta tautodailininko Zigmo Mažeikos darbų paroda

Kietaviškių seniūnijoje surengtoje parodoje eksponuojamos Z. Mažeikos sukurtos verpstės,
rankšluostinės ir kiti medžio dirbiniai

 

Virginija Jacinavičiūtė

Spalio 6 d. Kietaviškių se­niūnijoje atidaryta vietos tautodailininko ir buvusio ilgamečio Kietaviškių bendruomenės pirmininko Zigmo Mažeikos medžio dirbinių paroda. Sumanymą seniūnijos erdves papuošti krašto kūrėjo darbais pasiūlė seniūnė Jurgita Matkevičienė. Ši diena taudodailininkui buvo ­dvigubai ypatinga, nes tądien šventė ir savo gimtadienį.
Parodoje eksponuojamos Z. Ma­žeikos sukurtos verpstės, rankš­luostinės ir kiti medžio dirbiniai. Kai kurie jų išpuošti raižiniais, kiti atskleidžia natūralią medienos struktūrą ir formas. Autorius savo darbuose naudoja geometrinę drožybą, paremtą trikampių, kvadratų ir stačiakampių formomis. Verpstėse taip pat galima išvysti saulučių motyvų.
Z. Mažeikos susidomėjimas drožyba prasidėjo dar vaikystėje, kai senelis gimtadienio proga padovanojo lenktinį peiliuką. Pirmuo­sius dirbinius jis drožė iš karklų – tai buvo birbynės ir lazdelės. Vėliau domėjimąsi medžio darbais sustiprino pažintis su Žemaitijos meistrais, iš kurių perėmė praktinių žinių, o drožybos technikos mokėsi savarankiškai, skaitydamas literatūrą ir daug praktikuodamasis.

Kietaviškių seniūnė J. Matkevičienė dėkojo Z. Mažeikai už tradicijų saugojimą ir liaudies meno puoselėjimą
Kietaviškių seniūnė J. Matkevičienė dėkojo Z. Mažeikai už tradicijų saugojimą ir liaudies meno puoselėjimą


Tautodailininkas kuria tradicinius lietuvių buities dirbinius, o jo darbai buvo pristatyti ir kitose parodose. Jis taip pat dalyvavo Lietuvos liaudies dailės konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“, kurioje pristatė rankšluostines, verpstes ir tušinukų kolekciją.
Medžio apdirbimu Z. Mažeika dalijasi ir su mokiniais. Dirbdamas technologijų mokytoju, jis supažindina juos su medienos sa­vybėmis, įrankiais ir darbo technikomis. Vyresni mokiniai mokosi drožti šaukštus ir virtuvines menteles, dildyti bei šlifuoti medieną.
Parodos atidaryme dalyvavo autoriaus artimieji – žmona Vida, sūnus Mindaugas ir sesuo Zita, taip pat seniūnijos kolektyvas. Pasveikinti tautodailininko atvyko Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius, Administracijos direktorė Jekaterina Goličenko, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Ramu­tė Strebeikienė, buvusi ilgametė Kietaviškių seniūnė Dovilija Ci­bulskienė bei kiti svečiai.
Parodos atidarymas vyko jau­kioje aplinkoje: lankytojai ap­žiūrėjo darbus, bendravo su autoriumi ir klausėsi jo pasakojimų.
„Nuoširdžiai džiugu, kad mūsų seniūnijos sienos kuriam laikui tapo vieta, kur galima sustoti, pabūti, pasigrožėti ir prisiliesti prie mūsų tautodailės. O meistro kloduose yra dar daug nuostabių darbų. Juos keisime, mainysime, tad paroda vis atsinaujins ir dar ilgai džiugins čia užsukančius.
Ačiū Jums, gerbiamas Zigmai, kad dalijatės savo kūryba, kad saugote ir puoselėjate tradicijas. Kad savo darbais primenate, jog jos gyvos tol, kol yra žmogaus rankos, ­kurios jas tęsia“, – nuoširdžiai paroda džiaugėsi seniūnė J. Matkevičienė, kviesdama gyventojus ir svečius užsukti, susipažinti su Zigmo Mažeikos kūryba ir apžiūrėti jo medžio dirbinius.

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