Kalbos apie malkų kūrenimo draudimus neramina: kokį sprendimą jau priėmė tūkstančiai Lietuvos gyventojų?

Ar ateis diena, kai savo namuose nebegalėsime kūrenti malkų? Žiniasklaidoje pasirodančios kalbos apie taršaus šildymo ribojimus kelia nerimą tiems, kurie taip šildosi dešimtmečius. O brangstančios granulės ir briketai verčia skaičiuoti, kiek kainuos artėjanti žiema. Vis dėlto dalis gyventojų sprendimą jau rado – ir tam neprireikė išmesti veikiančio kieto kuro katilo ar iš pagrindų perdaryti namų šildymo.
Šiluma, kuri kasdien reikalauja darbo
Kol svarstoma apie ateitį, kasdieniai rūpesčiai niekur nedingsta. Malkas reikia paruošti, sukrauti, atsinešti, katilą pakurti, išvalyti pelenus. Šaltą rytą pirmiausia tenka rūpintis ugnimi, o tik tada pusryčiais. Norint išvykti kelioms dienoms, reikia ieškoti žmogaus, kuris užsuktų pakurti. Net ir turint pakankamai malkų ar granulių, namų šiluma lieka priklausoma nuo šeimininko dienotvarkės.
Ilgainiui vis dažniau pagalvojama: norėtųsi šildytis paprasčiau. Tačiau senas katilas dar geras, radiatoriai šyla, malkinėje sukrautos atsargos. Atsisakyti visko, į ką jau investuota, atrodo nei praktiška, nei taupu. Būtent čia atsiranda sprendimas, kurį renkasi gyventojai, norintys daugiau patogumo ir galimybės patys nuspręsti, kada bei kuo šildyti namus.
Veikiančio katilo atsisakyti nereikia
Kombinuota šildymo sistema, kai šalia esamo kieto kuro katilo įrengiamas automatizuotas dujinis šildymas – vienas dažniausių pasirinkimų senos statybos namuose, sodo nameliuose. Abu šilumos šaltiniai suderinami ir nieko nugriauti nereikia. Malkinis katilas lieka savo vietoje, o dujinis suteikia galimybę palaikyti šilumą tuomet, kai kūrenti nėra laiko, jėgų ar noro.
Pavyzdžiui, vakare namus galima prišildyti malkomis, o naktį temperatūros palaikymą patikėti dujiniam katilui. Tinkamai suderinta automatika leidžia jam perimti šildymą atvėsus kieto kuro katilui. Ryte nebereikia skubėti į katilinę, o išvykstant – derinti artimųjų planų prie savo namų šildymo. Esamas katilas išsaugomas, tačiau kasdien juo naudotis nebėra būtinybės.
Dujinis šildymas balionais – be jokių įvadų
Dujiniam šildymui naudojami lauke pastatomi ir keičiami dujų balionai, iš kurių dujos tiekiamos į katilą. Sistema gali būti pritaikoma prie esamų radiatorių arba grindinio šildymo. Prieš įrengiant specialistai įvertina namo poreikius ir katilinę, todėl iš anksto aišku, kaip veiks visa sistema.
Pokyčiai pagal jūsų poreikius ir galimybes
Kombinavimas leidžia pokyčius planuoti palaipsniui. Sukauptas malkas galima sunaudoti, o dujinį šildymą iš pradžių pasitelkti naktimis ar išvykus. Vėliau, keičiantis įpročiams ar sveikatai, didesnę šildymo dalį galima patikėti automatiniam dujiniam šildymui. Tai ypač aktualu žmonėms, kurie nori ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose, tačiau kasmet vis sunkiau susitvarko su malkų ruoša ir kūrenimu.
Pradėkite nuo savo namo įvertinimo
28 metus Lietuvoje veikianti „Saurida“ padeda įvertinti, kaip dujinį šildymą pritaikyti konkrečiam namui – nuo įrangos parinkimo iki montavimo, paleidimo ir aptarnavimo. Pradėti galima nuo nemokamos konsultacijos: sužinoti, ar galima papildyti turimą sistemą ir kiek tai kainuotų. Tuomet sprendimą priimti lengviau – turint aiškų pasiūlymą ir žinant, kaip šildymas veiks jūsų namuose.
Pasikonsultuokite
NEMOKAMAI telefonu: +37061046004
Visiems laikraščio skaitytojams perkant pritaikysime -750 EUR nuolaidą.
Užs. 26/74