Elektrėnų bibliotekoje – iš Elektrėnų kilusios dizainerės Karinos Paninos mados paroda

Elektrėnų bibliotekoje – iš Elektrėnų kilusios dizainerės Karinos Paninos mados paroda

Elektrėnus garsinančia kūrėja labiausiai didžiuojasi mama Lina ir močiutė Nailia

 

Virginija Jacinavičiūtė

Spalio 12 d. Elektrėnų bibliotekoje atidaryta iš Elektrėnų kilusios dizainerės Karinos Paninos mados paroda. Joje pristatomi išskirtiniai dizainerės kūriniai, sceniniai kostiumai ir bendradarbiaujant su žinomais prekių ženklais bei atlikėjais įgyvendinti projektai.
Karina kuria ne tik drabužius, bet ir meninius jų pristatymus, kuriuose susipina mada, vaidyba, muzika ir dramaturgija. Nors savo autorinius mados šou ir spektaklius Karina Panina rengia Lietuvoje, jos talentas bei unikalus braižas jau peržengė šalies ribas ir sulaukė tarptautinio mados profesionalų pripažinimo. Dizainerė rūpinosi ir 2024 m. „Eurovizijos“ dainų konkurse Lietuvai atstovavusios grupės ­„Katarsis“ įvaizdžiu. Grupės sce­ninius kostiumus taip pat galima pamatyti Elektrėnų bibliotekoje surengtoje parodoje.
Parodos atidarymas vyko pokalbio formatu. Renginį moderavo Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytoja Elvyra Kasperavičienė, uždavusi Karinai klausimų apie kūrybą, profesinį kelią ir asmenines patirtis. Atvirame ir jaukiame pokalbyje atsiskleidė platus dizainerės požiūris, savęs paieškos ir nuolatinis siekis augti tiek pro­fesiniame ­kelyje, tiek asmeniame gyvenime.

Pokalbio moderatorė Elvyra Kasperavičienė ir dizainerė Karina Panina. Už jų nugarų grupės „Katarsis“ kostiumai, kuriuos Karina pasiuvo pasirodymui Eurovizijoje
Pokalbio moderatorė Elvyra Kasperavičienė ir dizainerė Karina Panina. Už jų nugarų grupės „Katarsis“ kostiumai, kuriuos Karina pasiuvo pasirodymui Eurovizijoje


Karina prisiminė, kad Elvyra Kasperavičienė jai buvo didelis įkvėpimas. Ji dalyvaudavo ir mokytojos organizuojamame teatro festivalyje „Felicija“. Galbūt ši patirtis prisidėjo prie vėlesnio sprendimo mados kolekcijas pristatyti pasitelkiant vaidybą. Kaip pasakojo dizainerė, ji pastebėjo, kad vaidyba padeda geriau atskleisti drabužių idėją, sukurti pristatymą ir sustiprinti jo įspūdį.
Kuriant meninius mados pristatymus praverčia ir kitos Karinos patirtys bei pomėgiai. Ji pradėjo, tačiau nebaigė filosofijos studijų, kurios padėjo geriau suprasti save ir gyvenimą, o vėliau – atrasti saviraiškos būdus. Savo kuriamuo­se mados šou dizainerė naudoja ir smuiko muziką, pati rašo jų scenarijus. Tam padeda perskaitytos knygos. Kad skaityti Karina mėgo dar mokyklos laikais, patvirtino jos lietuvių kalbos mokytoja Vilija Dobrovolskienė.
Pokalbyje nuskambėjo ir jaunajai kartai svarbi mintis: Karinos teigimu, niekas, ko ji mokėsi, netapo kliūtimi jos kūrybiniame kelyje. Priešingai – įvairios patirtys padėjo jai tapti tuo, kas yra šiandien.
Į parodos atidarymą atvyko ir kitos mokytojos, lydėjusios Kariną mokykliniais metais. Dailės mokytoja Gitana Mataitienė pri­sipa­žino iki šiol sauganti Karinos pieštą atvirutę, o smuiko mokytoja Rima Gritienė – jos iš molio nulipdytą varlytę. Gražių žodžių bu­vusiai auklėtinei negailėjo ir mokytoja ­Violeta Žigutienė. Karina ne­slėpė nuostabos ir prisipažino ne­sitikėjusi sulaukti tiek daug šiltų prisiminimų bei gražių atsiliepimų.

Paroda eksponuojama įvairiu formatu: ant manekenų, nuotraukose, atvirukuose
Paroda eksponuojama įvairiu formatu: ant manekenų, nuotraukose, atvirukuose


Parodoje kūriniai eksponuojami kūrybiškai išnaudojant biblio­tekos erdves: dalis drabužių prista­tomi ­ant manekenų, kiti kabo pa­lubėje, treti įkomponuoti fotelyje ar ­vitrino­se, o kai kuriuos galima pama­tyti ­nuotraukose. Kiekvienas­ eksponatas atspindi dizainerei­ rū­pimas ­temas ir jos kūrybinį braižą.
Viena jų – drabužių perdirbimas. Karina pasakojo, kad savo kolekcijose dažnai derina senų drabužių detales su šiuolaikiniais­ sprendimais, taip suteikdama kū­riniams modernumo ir išskirtinumo. Dizainerė taip pat pastebi, kad šiuolaikinėje madoje vyrauja platūs, kūno linijas slepiantys drabužiai. Savo kūryboje ji renkasi figūrą pabrėžiančius siluetus ir mano, kad ateityje jie vėl sulauks didesnio dėmesio.
Lankytojai parodoje gali susipažinti su kolekcija „Ne savo batuo­se“, išsiskiriančia neįprasta idėja ir LEGO kaladėlių įkvėptomis drabužių formomis. Taip pat pri­statoma kolekcija „Nebeturiu­ įkvė­pimo“, parodyta per Kari­nos kurtą spektaklį „Turi ugnies?“ ir kt. Ekspoziciją papildo kostiumai, sukurti įvairioms Lietuvos įžymybėms, bei darbai, gimę bendradarbiaujant su tokiomis įmonėmis kaip „Adidas“ ir „Teleloto“.
Į parodos atidarymą susirinko Karinos mokytojai, mokiniai, ­artimieji, kolegos ir draugai. Ypač šiuo įvykiu džiaugėsi Elektrėnuo­se gyvenančios dizainerės mama Lina ir močiutė Nailia.
Karina pripažino, kad savo kū­rybą pristatyti gimtajame mieste jai yra ypatinga patirtis. Vis dėlto po renginio užplūdusios emocijos buvo tokios stiprios, kad iš karto buvo sunku rasti tinkamus žodžius. Dizainerė sakė, kad reikia laiko viskam susigulėti ir emocijoms nurimti.
Parodos lankytojai džiaugėsi galėdami Elektrėnuose išvysti drąsius, šiuolaikiškus ir išskirtinius­ dizainerės darbus, sulaukusius dė­mesio Lietuvos ir tarptautinėje mados scenoje. 

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