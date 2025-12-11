Laiptinių valymo paslaugų pasirinkimas:ką turi žinoti daugiabučių gyventojai

Elektrėnuose laiptinės valomos vieną arba du kartus per savaitę
Virginija Jacinavičiūtė
Lapkričio mėnesį „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau – EKŪ) gyventojams išdalino apklausas. Jų tikslas – išsiaiškinti, kas nuo 2026 metų turėtų valyti daugiabučių laiptines: ar EKŪ, kaip buvo iki šiol, ar naujas paslaugos teikėjas. Apklausos poreikis kilo po spalio mėnesio savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame nuspręsta gyventojams suteikti daugiau pasirinkimo galimybių.
Apklausos esmė ir gyventojų pasirinkimai
Daliai gyventojų kilo klausimų, kaip tinkamai suprasti balsavimą, nes lape pateikiami du valymo variantai, tačiau balsavimo langeliuose akcentuojamas tik vienas. Jis skamba taip: „Pritarti, kad nuo 2026 m. sausio 1 d. laiptinių valymo paslaugas toliau teiktų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ pagal 4 punkte nurodytus tarifus (I arba II variantas).“
EKŪ direktorė paaiškino: „Iš esmės siekiama sužinoti, ar gyventojai pageidauja, kad ir toliau laiptines valytų EKŪ, ar rinktųsi kitą paslaugos tiekėją. Variantai (valymo periodiškumas) buvo nurodyti pagal ankstesnį gyventojų pasirinkimą.“
EKŪ suteikia galimybę rinktis vieną iš dviejų valymo periodiškumų: kartą arba du kartus per savaitę. Kaina atitinkamai būtų 0,13 Eur/m² arba 0,23 Eur/m² su PVM. Langų valymo tarifas būtų skaičiuojamas atskirai.
Galutiniai rezultatai paaiškės pasibaigus balsavimui. Jei gyventojai palaikys punktą „Vykdyti valymo paslaugas teikiančių įmonių apklausą“, EKŪ pradės ieškoti naujo tiekėjo. Tačiau šiuo metu nėra aišku nei paslaugų kaina, nei būsimos sąlygos.
EKŪ direktorė Greta Sinkevičienė sako, kad apklausos rezultatai bus svarbūs: jei gyventojai EKŪ nepasirinks, tai suteiks galimybę įvertinti situaciją ir tobulėti.
Valymo kokybės problemos ir kontrolė
EKŪ valytojų darbo kokybė daugiabučių gyventojams yra viena iš dažniausiai aptarinėjamų temų. Ne vienas skundžiasi, kad nemato dirbančių valytojų. G. Sinkevičienė pažymi, kad, pasirinkus valymą kartą per savaitę, natūralu, jog tarp valymų švaros lygis gali svyruoti, tačiau bendrovė nuolat stebi procesus ir deda pastangas, kad valytojų darbas būtų kuo kruopštesnis.
Vasarą EKŪ atliko planinę valymo kokybės patikrą, po kurios buvo patikslinti reikalavimai, papildomai atlikti langų valymo darbai ir imtasi priemonių užtikrinti aukštesnius paslaugų standartus.
Gyventojai kartais mano, kad valytojų darbo krūviai per dideli, tačiau EKŪ sako, kad tokia nuomonė yra klaidinga. Įmonėje yra 13 valytojų etatų, krūviai paskirstyti vienodai. Ateityje planuojama darbą lengvinti įsigyjant belaidžių garinių šluotų.
Gyventojų įpročių problemos
Vyr. meistrė, atsakinga už aplinkotvarką ir valymą, Snieguolė Kazakevičienė ir daugiabučių namų administravimo vadovė Vilija Leleivienė pabrėžia, kad tvarkingesnei aplinkai būtinas didesnis gyventojų sąmoningumas. Žmonės nepaiso stambiagabaričių atliekų išvežimo grafikų, nors jie iškabinti visose laiptinėse, ir atliekas tempia prie konteinerių. Gyventojų namai būna tvarkingi, o viešos erdvės lieka užgriozdintos – ši problema ypač paaštrėja prieš Kalėdas, kai žmonės daro generalinę tvarką.
Pasitaiko atvejų, kai gyventojai tyčia kenkia valytojoms. Viename daugiabutyje žmogus šlapinasi ir tuštinasi į pašto dėžutę. Dažnai gyventojai purto kilimėlius laiptinėje, skleisdami dulkes ant laiptų ir turėklų, rūko balkonuose ir meta nuorūkas pro langus. Pasitaiko ir savavališkų sprendimų: kai kurie žmonės prisitvirtina šiukšliadėžes ant laiptų turėklų ir piktinasi, kad niekas neištuština jų pačių pasidarytų dėžučių.
EKŪ ragina fiksuoti tyčinį elgesį nuotraukomis ar vaizdo įrašais ir informuoti įmonę – tik taip galima kartu kovoti su aplinkos negerbiančiais asmenimis.
Valytojų darbo pavojai
Pasak G. Sinkevičienės, kai kuriose šalyse valytojos darbas yra prestižinis, nes valytoja savo darbu kuria aplinką. Elektrėnuose žmonių kultūra auga, tačiau vis dar pasitaiko nuviliančių situacijų. Gyventojai neįvertina sunkaus valytojų darbo, kuris kartais būna pavojingas.
Daugiaaukščių liftais neretai naudojasi narkomanai – tai matyti iš lifto šachtoje randamų švirkštų, kuriuos valytojoms tenka surinkti. Dėl šios priežasties planuojama keisti liftų apšvietimą, kad narkotikus besileidžiantys asmenys negalėtų matyti venų.
EKŪ praneša ir gerą žinią – miesto konteineriai bus atnaujinami. Dalis jų jau nusidėvėję, surūdiję, dangčiai apsilupę. Dažniausiai tokia problema pasitaiko ten, kur konteineriai stovi po medžiais. Kai kurie dangčiai jau nuimti, o konteinerių šachtos dėl saugumo uždengtos mediniais dangčiais.
Šiuo metu ieškoma tinkamiausio būdo dangčiams perdažyti. Tikimasi, kad, įsisavinus technologiją, darbai paspartės, per mėnesį bus perdažyti visi konteinerių dangčiai. Jie bus dažomi milteliniu būdu, kuris yra ilgaamžis ir atsparus oro poveikiui.
Daugumos konteinerių dangčiuose nebėra apsauginių gumų, saugančių nuo įsipjovimo. G. Sinkevičienė teigia, kad jos bus pakeistos, tačiau žiemą to daryti nederėtų – dėl šalčio gumos gali prišalti ir vėl nuplyšti.