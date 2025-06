„Ladies Go“ ralyje aplinkinius stebino kosminiai dalyvių įvaizdžiai

Savaitgalį įvyko pirmasis šiais metais „Ladies Go“ orientacinis pramoginis ralis, startavęs Elek­trėnų miesto centre, o finišavęs LSC sporto komplekse „Druskininkai“ Druskininkuose. Kosminiais kostiumais pasidabinę dalyviai ir dalyvės stebino šių miestų gyventojus ir svečius, buvo galima sutikti ir kosmonautų, ir ateivių, ir stilingų kosminių moterų.

Visus ralio dalyvius ir dalyves ankstų šeštadienio rytą prie starto arkos pasveikino Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius. Daugiau kaip pusė šimto ekipažų išriedėjo ne tik automobiliais, bet ir įspūdingais motociklais. Jie turėjo įveikti beveik 200 km trasą, kur buvo numatytos net 5 su vairavimu ir autosportu susijusios rungtys: Elektrėnų 65-erių metų jubiliejui skirtas slalomas miesto centre uždarytoje gatvėje, tikslaus važiavimo rungtis žvyro danga, „Snow kart“ kartingų rungtis­ ir jau po finišo daug adrenalino suteikianti „XADO“ slalomo rungtis su estafetėmis, kur dalyvės turėjo ne tik važiuoti pagal duotą schemą, bet ir įvykdyti papildomas užduo­tis: slidžių, kukurūzinio ir smiginio.

Įdomus ir nestandartinis šį kartą buvo „Ladies Go x REDGO“ garažas, kuriame laukė „Dakaro­ ralyje“ planuojanti dalyvauti, enduro ir Rally-Raid disciplinų atletė, motociklų virtuozė Raimonda Ray-Biguzaitė su savo išskirtiniu sportiniu motociklu. Dalyvėms reikėjo pagal duo­tą eigą taisyklingai sutepti motociklo grandinę. Nustebino, kad geriausiai šioje rungtyje sekėsi ne motociklininkėms, o automobilių vairuotojoms, „Flower Power“ komandai iš Kėdainių. Jos grandinę sutepė vos per 27 sek. ir buvo už tai apdovanotos 50 litrų degalų kuponu.

Dalyvių taip pat laukė 10 skir­tingų užduočių-iššūkių, kur rei­kėjo kūrybiškumo, kai kur ir greitos orientacijos ar smegenų miklumo, dauguma užduočių buvo įdėtos į „Roadgames“ programėlę. Joje buvo skaičiuojamas bendras rezultatas. Pavyzdžiui, Elektrėnų ledo arenoje dalyvės turėjo per ledo ritulio slalomą kuo greičiau įmušti į vartus, įveikdamos tam tikras kliūtis. Čia, be abejonės, geriausiai sekėsi ledo ritulininkėms „Hockey girls“, tačiau jos nusprendė, kad sąžininga būtų apdovanoti 2-osios vietos nugalėtojas „Pašėlusias močiutes“. Joms atiteko ledo ritulio lazda su puikiai visiems pažįstamo Dariaus Kasparaičio parašu. Dalyvės taip pat užrištomis akimis pynė juostas Elektrėnų krašto muziejuje, bandė atpažinti kvapus Leipalingio dvare, vykdė ir lenktynininko Benedikto Vanago duotą patriotiškumo iššūkį – turėjo pasidaryti nuotrauką, integruodamos lietuviškus simbolius. Šypsotis privertė ir Elektrėnų repo ir „NEPYK“ akcijos (dalyvės turėjo atsiprašyti) bei kūrybiški kvietimai į „Tech Spa“ ­apdovanojimus ir vakarėlį.

Po įtemptos, bet emocijų kupinos dienos dalyvės patyrė smagų auto ir moto paradą, kur lydimos policijos ekipažų keliavo per visus Druskininkus.

„Ladies Go“ ralio apdovanojimai pirmą kartą vyko net dviejose scenose. Druskininkų Kurorto šventės scenoje Pramogų aikštėje dalyves sveikino Elektrėnų savivaldybės ­administracijos direktorė Jekaterina Goličenko ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Jie padėjo įteikti taures Green, PRO, Šeimų / Mix, Svečių, Moto Ladies įskaitų nugalėtojams. Ir apdovanojo absoliučios įskaitos geriausiųjų trejetuką. Geriausiai šiame ralyje sekėsi veteranėms, kurios jau 6 sezonus dalyvauja šiame renginyje: 3-ia vieta atiteko „Born for dirty rally (united)“, 2-a „AAAAguonėlėms“, o ralį jau trečią kartą laimėjo „Sėlinančios vapsvos“. Po šių rezultatų organizatoriai net galvoja ateityje padaryti atskirą įskaitą, kurioje tarpusavyje galėtų varžytis 3 ir daugiau kartų ralį laimėjusios dalyvės, kad leistų ant apdovanotųjų podiumo užlipti ir kitiems ekipažams. Nugalėtojoms atiteko „Laisvalaikio dovanų“ įsteigtas prizas – visureigio vairavimo pamokos bekelėje visai komandai ir 100 litrų degalų iš „REDGO Lithuania“.

Trigubos ralio nugalėtojos „Sėli­nančios vapsvos“ dalijosi savo įspūdžiais:

„Kaip ir kiekvienas „Ladies Go“ etapas suteikė daugybę gerų emoci­jų, juoko ir tam tikrais momentais – susikaupimo. Gana nemažu iššūkiu tapo kvapų atpažinimo rungtis­ ­Lei­palingio dvare, kur iš kvapų puokštės turėjome įvardyti kiekvieną atskirą. Taip pat patiko ir juostą pinti užrištomis akimis, tepti motociklo grandinę, o kalną adrenalino ir strategavimo suteikė paskutinis slalomas su papildomomis ­užduotimis. Taip pat labai patiko, jog laiko normos buvo tikrai pakankamos visoms užduo­tims atlikti ir suspėti laiku atvykti į laiko kontrolės punktus, tad tikrai galėjome ramiai važiuoti saugiu grei­čiu ir pasimėgauti vaizdingu maršrutu. Tai buvo trečias kartas, kai laimime absoliučioje įskaitoje, tačiau daug svarbiau – ­nuostabios emocijos, kuriomis apdovanoja kiekvienas ralio etapas.“

Kiekvienas „Ladies Go“ ralio etapas turi ir tam tikrą temą. Pernai viso sezono tema buvo „Moterys superherojės“, o šiemet pirmajam etapui buvo pasirinkta kosmoso ir kosminių moterų tema. Toks pasirinkimas nebuvo atsitiktinis, nes šio renginio partneriai Elektrėnai švenčia jubiliejų ir yra paskelbę šiais metais būtent kosmoso temą. Kaip tei­gia ralio organizatorė Raimonda Jagminaitė, ši tema labai dera ir su moterišku pasauliu:

„Džiaugiamės, kad galime solidarizuotis su mūsų ilgamečiais partneriais Elektrėnais ir šiame etape paskelbti būtent tokią temą. Kita vertus, kosmoso, kosminių moterų tema man yra labai artima, nes dažnai jaučiuosi tarsi kosmose, tikiu, kad ir dauguma moterų patiria šį jausmą“, – juokiasi R. Jagminaitė.

Stilingiausiu ekipažu paskelbtos „Drive&Shine“, joms atiteko puikus prizas – 200 Eur Stilingaslaisvalaikis.lt kuponas.

„Ladies Go“ turi 3 etapus per metus ir metinę apdovanojimų ceremoniją, kuri šiemet per Moters dieną subūrė visą bendruomenę.

Šį sezoną ketinama ne tik lenk­tyniauti, bet ir prisidėti prie socialinių akcijų, kurių metu bus skleidžiama ir tolerancijos keliuose akcija „NEPYK“. „Nepyk – aš kosmose“, „Nepyk – šypsena tau tinka labiau“ bei kitos frazės buvo užrašytos ant visų ralio automobilių ir motociklų lipdukų šiame etape, ši idėja bus tęsiama ir toliau. Taip pat jau trečiame „Ladies Go“ renginyje prisidedama prie paramos rinkimo Ukrainai. Šį kartą buvo renkamos dovanos ir lėšos vaikams, kurie netekę tėvelių, jas „Saulės smiltys“ nugabens su kitu konvojumi į Ukrainą.

Tai vienintelis tokio formato renginys Baltijos šalyse, kuriame dalyvauja skirtingų transporto priemonių gerbėjos. Kitąmet tikimasi sulaukti ir kitų šalių atstovių motociklininkių. Taip pat jame gali dalyvauti ne tik moterys, bet ir vyrai bei vaikai.

Kitas „Ladies Go“ orientacinis pramoginis ralis vyks jau rugsėjo 13 d. Startas numatomas prekybos miestelyje „Urmas“ Kaune. Maršrutas drieksis per Kauno regioną, o metus vainikuos jau tradicija tapusios­ „Haloween“ lenktynės spalio pabaigoje, kur visos užduotys vyksta tik su „Roadgames“ programėle.

Raimonda Jagminaitė

Fotografai Greta Skaraitienė

ir Vygantas Skaraitis