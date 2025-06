Kūrėjų iš visos Lietuvos renginys praūžė Elektrėnuose

Niekada žmogus nebūna toks gražus, koks jis būna kurdamas.

Vydūnas

Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga Elektrėnų viešojoje bibliotekoje surengė šventę „Mama, ačiū tau už gyvenimą“ į kurią suvažiavo kūrėjai iš visų Lietuvos kampelių. Šventės metu pristatyta Elenos Dekaminavičienės knyga „Tau vy­turiu būsiu“, o į sąjungą priimti nau­ji nariai, kuriuos pristatė atvykę atstovai iš septynių regionų. Iš viso yra 9 regionai, aptarti svarbiausi sąjungos klausimai, išklausėme kūrėjų eiles ir dainas apie brangiausią žmogų – Mamą.

Renginys pradėtas buvo nuo ­organizuotos ekskursijos po Elek­trėnų viešąją biblioteką. Buvo pa­kviesta į renginį buvusi bibliotekos vadovė Genutė Dapkevičienė, kuri išsamiai ir nuodugniai papasakojo apie vietos parinkimą, statybų dar­bų eigą ir kitus įspūdžius.

Po to Aptarnavimo skyriaus vedėja Jūratė Jakštienė aprodė visas pastato erdves ir viską papasakojo.

Renginį suruošė, moderavo ir vedė LKRS pirmininkė Onutė Kulbokienė. Buvo pasidžiaugta­ gausiai susirinkusiais literatūros my­lėtojais, padėkota už atvykimą ir pasakyta, kad toliau sąjungos kūrėjai eina pramintais buvusio vadovo Kosto Federavičiaus takais, kurdami naujus kūrinius, leisdami almanachus, augindami LKRS narių būrį ir ruošdami įvairius renginius.

LKRS valdybos narė, Jonavos regiono vadovė Irena Nagulevičienė pristatė ir aptarė E. Dekaminavičienės knygą „Tau vyturiu būsiu“. Ši knyga skirta buvusio sąjungos pirmi­ninko a.a. K. Fedaravičiaus kūrybinei veiklai apibūdinti. Knyga apima 110 puslapių, autorė sugebėjo talentingai, gražiai ir ryškiai atskleisti šio talentingo žurnalisto kelią. Nepaisant to, kad jo kelias buvo akmenuo­tas, skaudus ir vingiuotas, jis viską atlaikė. Jį visada lydėjo meilė Lietuvai, kūrybingam žodžiui, aplinkai, žmogui ir gamtai. Po sklandaus knygos apibūdinimo dalyviai galėjo plačiau padiskutuoti apie knygą. R. Mačiulskienė papildė minčių bagažą, jai patiko aprašytas K. Fedaravičiaus psichologinis portretas. Labai patiko, paliko gilų įspūdį ir siūlė būtinai paskaityti visiems šią knygą.

Renginio metu dalyviai galėjo įsigyti knygelę „Tau vyturiu būsiu“.

Mano manymu, gyvenimas be saulės, duonos iš rugių, darbingų ir kūrybingų žmonių tarsi neįmanomas. O LKRS sujungia talentingus ir kūrybingus žmones, įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų plunksnos draugus iš visos Lietuvos. Renginyje dalyvavo nariai iš Šiaulių regio­no (vad. Vilija Mockienė), pajūrio grupės (vad. Violeta Astrauskienė), pietryčių Lietuvos (vad. Eugenija Strazdienė), Jonavos (vad. Irena Nagulevičienė), Vilniaus (vad. Onutė Kulbokienė), Panevėžio (vad. Virginija Stundžienė) ir Marijampolės (vad. Renalda Mačiulskienė).

Kiekviena grupė jungia ir aplinkinius rajonus bei apylinkes. Susiskirstymas į 9 grupes padeda aktyviau, sklandžiau ir geriau dirbti su tai grupei priklausančiais nariais.

Renginio metu kiekvienas regionas prisistatė vienas už kitą kuo įdomiau ir išradingiau, su dainomis, eilėmis ar muzikiniais intarpais. ­Beveik kiekvienas regionas į renginį atvyko su naujais stojančiais nariais. Į LKRS įstojo vis jaunesni ir talentingesni nariai. Tai rodo augantį šios sąjungos populiarumą ir norą atsiskleisti. Renginio metu sąjungos gretas papildė 6 nariai: Danutė Žukovskienė (iš Šalčininkų), Irena Rimkuvienė (iš Šilutės), Romualdas Zabulionis (iš Prienų), Vytautas Riaubiškis (iš Jonavos), Gediminas Bytautas (iš Kretingos) ir Rimantas Genys (iš Vilniaus).

Renginį paįvairino Elektrėnų ­ansamblis „Smilga“ ir ukrainietės Svetlanos Kločinskajos dainos, taip pat buvo suorganizuota rankdarbių paroda. Čia savo rankdarbius pristatė Svetlana Kločinskaja (paveikslai ir atvirukai) ir Gražina Lukaševičienė (dirbiniai iš sagų), o taip pat naujoko Gedimino Bytauto paveikslas „Sapnas“, kuris visiems labai patiko.

Buvo pasidžiaugta, kad greitai bus išleistas naujas LKRS almanachas „Apglėbkime žemę širdimi ir žodžiais“, kuriuo galės džiaugtis visi kūrėjai.

Dėkui visiems, kas atvyko iš visų Lietuvos kampelių į renginį, ir be galo dėkingi Elektrėnų viešosios bibliotekos kolektyvui už bendradarbiavimą, pasveikinimą ir palaikymą man vykdant šią sunkią ir sudėtingą misiją, vadovaujant LKRS, tuo pačiu garsinant ir Elektrėnų vardą.

Kūrybingi žmonės LKRS tikrai reikalingi, jeigu atsirastų norinčių papildyti gretas, prašau skambinti tel. 065272960. Bus paaiškinta apie prisijungimo sąlygas. Su pagarba ir dėkingumu visiems, kurie skaitys.

LKRS pirmininkė Onutė Kulbokienė