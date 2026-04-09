Konkursas „Žemės balsas“

Kovo 20 dieną Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje vyko regioninis, anglų kalba integruo­tas konkursas „Žemės balsas“, skirtas Žemės dienai paminėti, kurį organizavo anglų kalbos ­mo­kytoja Ilona Švenčionytė, geografijos mokytojas Edvinas Simonavičius, fizikos mokytoja Vida Minkevičienė, biologijos mokytoja Miglė Juškevičiūtė.


Konkurse dalyvavo keturios devintokų ir dešimtokų komandos: „Vievis Wolves“, „Eco Warriors“, „Earth Crew“, „The Global Five“ (svečių komandas ruošė Vievio gimnazijos mokytojos Elzbieta Juknevičiūtė ir Elina Šablinskaja). Mokiniams reikėjo prisistatyti angliškai, vėliau sekė turai „Greitas startas“, „Mąstyk plačiau“, „Situacija“, „Plakatas ar instaliacija“. Užduotys buvo susijusios su tvarumu, gamtos tausojimu, ekologija. Komandoms labai patiko kurti plakatus iš atliekų. Visuose juose atsispindėjo Žemės „prašymas“ išsaugoti ją, branginti jos turtus. „Situacijos“ rungtyje mokiniai turėjo sukurti tvarios klasės išvykos planą.
Konkurso metu visi dalyviai buvo pakilios nuotaikos. Pirmąją vietą laimėjo „Versmės“ gimnazijos komanda „Eco Warriors“, antrąją – Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos komanda „Vievis Wolves“, trečiąja vieta pasidalino komandos „Earth Crew“ bei „The Global Five“.
Šis konkursas ne tik skatino mokinių kūrybiškumą ir anglų kalbos vartojimą, bet ir integravo STEAM ugdymo principus – mokiniai taikė gamtos mokslų žinias, sprendė realias aplinkosaugos problemas, kūrė tvarius sprendimus bei praktiškai įgyvendino idėjas. Tikime, kad „Žemės balsas“ buvo išgirstas, o dalyviai dar ne kartą susimąstys, kaip savo kasdieniais sprendimais gali prisidėti prie mūsų planetos išsaugojimo ateities kartoms.
Gimnazijos fojė buvo eksponuojama mokinių dailės-tech­nologijų darbų paroda „Žemės balsas“, skirta Žemės dienai (mok. Marytė Kuzmenkovienė, Vygintė Vaišvilienė).

Vida Minkevičienė,
fizikos mokytoja metodininkė

