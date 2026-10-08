Į Lietuvos scenas sugrįžta Kitokio teatro komedija „(Ne)ištikimybės spąstai“ su nauja versija, kurioje klastų labirintai stebins ties kiekvienu posūkiu: pinklės čia spendžiamos taip įnirtingai ir meistriškai, kad galiausiai pranoksta pačius melavimo guru.
Klampaus melo katilas užverda didmiesčio bute. Į prabangių apartamentų šeimininkės pinkles patenka susirgusio kolegos atvykęs pakeisti meistras. Jis net nenutuokia, kur įsivėlė! Palaipsniui ir pati buto šeimininkė patenka į nelauktos viešnios, netikėtai išdygusios tarpduryje, spąstus. Atėjusi ponia grasina atskleisianti daug nemalonių faktų apie šeimininkę. Netikėtai užviręs ginčas perauga į melavimo čempionatą, kuriame dėl pirmosios vietos varžomasi be skrupulų.
Kokias intriguojančias staigmenas meistras spontaniškai paruoš abiems ponioms? Kas privers išvirsti iš koto? Ar melo kojos tikrai trumpos, o ką jei jis su aukštakulniais? Sužinosite apsilankę naujausioje komedijoje „(Ne)ištikimybės spąstai“, kupinoje netikėtumų, nelauktų siužeto viražų ir galiausiai nokautuojančioje veikėjų-meluotojų virtuoziškumu.
Taip pat prie ankstesnės komedijos „(Ne)ištikimybės spąstų“ komandos prisijungė charizmatiškas, visiems gerai žinomas teatro ir kino aktorius Julius Žalakevičius, kuris įneš dar daugiau spalvų ir taip jau efektingai komedijai.
Dėmesio: komedija gali sukelti nevaldomus juoko priepuolius!
Režisierius – Ričardas Vitkaitis
Įvaizdis – Eglė Krasnovė
Vaidina – Aušra Štukytė, Vitalija Mockevičiūtė ir Julius Žalakevičius arba Andrius Bialobžeskis – žiūrovams gerai atpažįstami iš TV laidos „Dviračio šou“ personažų, televizijos serialų, filmų ir teatro projektų.
Lapkričio 8 d. 18 val. Elektrėnų kultūros centras
Spektaklio trukmė – 1 val. 30 min.
Bilietai platinami: Bilietai.lt, ticketmarket.lt ir vietos kasas
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