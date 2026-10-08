Komedija„(Ne)ištikimybės spąstai“

Komedija„(Ne)ištikimybės spąstai“

Į Lietuvos scenas sugrįžta Kitokio teatro komedija „(Ne)iš­tikimybės spąstai“ su nauja versija, kurioje klastų labirintai stebins ties kiekvienu posūkiu: pinklės čia spendžiamos taip įnirtingai ir meist­riškai, kad galiausiai pranoks­ta pačius melavimo guru.
Klampaus melo katilas užverda didmiesčio bute. Į prabangių apar­tamentų šeimininkės pinkles patenka susirgusio kolegos atvykęs pakeisti meistras. Jis net nenutuokia, kur įsivėlė! Palaipsniui ir pati buto šeimininkė patenka į nelauktos viešnios, netikėtai išdygusios tarpduryje, spąstus. Atėjusi ponia grasina at­skleisianti daug nemalonių faktų apie šeimininkę. Netikėtai užviręs ginčas perauga į melavimo čempio­natą, kuriame dėl pirmosios vietos varžomasi be skrupulų.


Kokias intriguojančias staigmenas meistras spontaniškai paruoš abiems ponioms? Kas privers išvirsti iš koto? Ar melo kojos tikrai trumpos, o ką jei jis su aukštakulniais? Sužinosite apsilankę naujausioje komedijoje „(Ne)ištikimybės spąstai“, kupinoje netikėtumų, nelauktų siužeto viražų ir galiausiai nokautuo­jančioje veikėjų-meluotojų virtuo­ziškumu.
Taip pat prie ankstesnės komedijos „(Ne)ištikimybės spąstų“ komandos prisijungė charizmatiškas, visiems gerai žinomas teatro ir kino aktorius Julius Žalakevičius, kuris įneš dar daugiau spalvų ir taip jau efektingai komedijai.
Dėmesio: komedija gali sukelti nevaldomus juoko priepuolius!
Režisierius – Ričardas Vitkaitis
Įvaizdis – Eglė Krasnovė
Vaidina – Aušra Štukytė, Vitalija Mockevičiūtė ir Julius Žalakevičius arba Andrius Bialobžeskis – žiūrovams gerai atpažįstami iš TV laidos „Dviračio šou“ personažų, televizijos serialų, filmų ir teatro projektų.

Lapkričio 8 d. 18 val. Elektrėnų kultūros centras
Spektaklio trukmė – 1 val. 30 min.
Bilietai platinami: Bilietai.lt, ticketmarket.lt ir vietos kasas
N- 16

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