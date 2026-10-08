Atliekos turi savo vietą: kur jas pristatyti?

Atliekos turi savo vietą: kur jas pristatyti?

Kiekvienuose namuose anks­čiau ar vėliau atsiranda daiktų, kurių nebereikia. Seni baldai, sugedusi buitinė technika, automobilio padangos ar po remonto likusios atliekos – visa tai turi savo vietą.
Svarbu jų nepalikti prie konteinerių, miške ar pakelėje. Net ir vienas netinkamoje vietoje paliktas daiktas gali tapti nelegalaus sąvartyno pradžia. Todėl prieš atsikratant tuo, kas nebereikalinga, verta pasidomėti, kur atliekas ar nereikalingus daiktus galima tinkamai pristatyti.


Kur vežti atliekas ir nereikalingus daiktus?
Elektrėnų savivaldybėje, Elek­trinės g. 14A, Elektrėnuose, veikia didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.
Joje priimami seni baldai, buitinė technika, lengvųjų automobilių, motociklų, moto­rolerių ir dviračių padangos, stiklo, plastiko, metalo, popieriaus ir kartono atliekos. Taip pat galima pristatyti išrūšiuotas statybines ir grio­vimo atliekas, likusias po būsto remonto ar sodybos tvarkymo.
Čia galima pristatyti ir panaudotą augalinį aliejų. Jo nereikėtų pilti į kanalizaciją – vamzdynuose gali susidaryti riebalų sankaupos, trukdančios vandeniui nutekėti, o į aplinką patekęs aliejus gali užteršti vandens telkinius.
Aikštelėje veikia ir dalijimosi daiktais stotelė „DĖK’ui“ – galima atvežti nebereikalingus, tačiau geros būklės ir dar tinkamus naudoti daiktus ar baldus. Galbūt tai, ko nebereikia vienam, pravers kitam.


Nuo spalio 1 d. keturios aikštelės šeštadieniais dirba ilgiau
Atsižvelgdama į gyventojų poreikius, VAATC nuo spalio 1 d. pailgino keturių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių darbo laiką šeštadieniais. Iki 18 val. dirba Pilaitės ir Liepkalnio aikštelės Vilniuje, Sudervės aikštelė Vilniaus rajone bei Lentvario aikštelė Trakų rajone. Tai pilotinis projektas, padėsiantis įvertinti, ar ilgesnis darbo laikas suteikia gyventojams daugiau galimybių patogiai pristatyti atliekas ir ar toks grafikas galėtų būti taikomas nuolat bei išplėstas į kitas aikšteles.


Žaliosioms atliekoms – atskira vieta
Rudenį pastebimai išauga ža­liųjų atliekų kiekiai. Gyvento­jai šias atliekas gali pristatyti į Elek­trėnuose, Obenių g. 31, esančią ža­liųjų atliekų surinkimo aikštelę.
Joje priimamos lapų, žolės, gėlių, piktžolių, vaisių ir daržovių atliekos, medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros, taip pat smulkios medžių ir krūmų genėjimo šakos.


Ko negalima mesti į konteinerius?
Svarbu prisiminti: didelių ga­baritų, statybinių, pavojingųjų ir žaliųjų atliekų negalima mesti į mišrių komunalinių atliekų ar rūšiavimo konteinerius arba palikti šalia jų.
Panaudotų baterijų ir aku­muliatorių taip pat negalima mesti į mišrių komunalinių ar kitų atliekų konteinerius. Netinkamai išmestos baterijos gali tapti gaisro priežastimi.
Prieš vykstant į aikštelę, verta pasitikrinti, kokios atliekos jo­je priimamos ir kokie yra nemo­kamai priimamų atliekų kiekio limitai.
Informaciją apie Vilniaus regiono atliekų surinkimo aikšteles, jų adresus, darbo laiką, priimamų atliekų rūšis ir nemokamai priimamus kiekius rasite
https://www.vaatc.lt/aiksteles/.
Švaresnė aplinka prasideda nuo mūsų pasirinkimų – atsakingai atsisveikindami su tuo, ko nebereikia, kuriame švaresnę aplinką sau ir ateities kartoms.

 

 

 

 

 

Užs.nr. 26/72

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Elektrėnų seniūnė ir seniūnaičiai – bendram saugesnio miesto tikslui
Naujienos iš savivaldybės tarybos posėdžio. Vietos politikų akiratyje – socialinės paramos, priedangos ir kiti savivaldos rūpesčiai
Kol sodybos žydi, o karvės ganosi – kaimas gyvas
Šventė „Po darbų…“: duonos pagerbimas, padėkos žmonėms, pramogos ir rudeniškos vaišės

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Telefoniniai sukčiai nesnaudžia
Komedija„(Ne)ištikimybės spąstai“
Fotografijos konkurso „Daina per fotoobjektyvą“ finalas
Susipažinkime - kompozitorius Jaroslavas Cechanovičius

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44