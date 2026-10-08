Atliekos turi savo vietą: kur jas pristatyti?

Kiekvienuose namuose anksčiau ar vėliau atsiranda daiktų, kurių nebereikia. Seni baldai, sugedusi buitinė technika, automobilio padangos ar po remonto likusios atliekos – visa tai turi savo vietą.
Svarbu jų nepalikti prie konteinerių, miške ar pakelėje. Net ir vienas netinkamoje vietoje paliktas daiktas gali tapti nelegalaus sąvartyno pradžia. Todėl prieš atsikratant tuo, kas nebereikalinga, verta pasidomėti, kur atliekas ar nereikalingus daiktus galima tinkamai pristatyti.
Kur vežti atliekas ir nereikalingus daiktus?
Elektrėnų savivaldybėje, Elektrinės g. 14A, Elektrėnuose, veikia didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.
Joje priimami seni baldai, buitinė technika, lengvųjų automobilių, motociklų, motorolerių ir dviračių padangos, stiklo, plastiko, metalo, popieriaus ir kartono atliekos. Taip pat galima pristatyti išrūšiuotas statybines ir griovimo atliekas, likusias po būsto remonto ar sodybos tvarkymo.
Čia galima pristatyti ir panaudotą augalinį aliejų. Jo nereikėtų pilti į kanalizaciją – vamzdynuose gali susidaryti riebalų sankaupos, trukdančios vandeniui nutekėti, o į aplinką patekęs aliejus gali užteršti vandens telkinius.
Aikštelėje veikia ir dalijimosi daiktais stotelė „DĖK’ui“ – galima atvežti nebereikalingus, tačiau geros būklės ir dar tinkamus naudoti daiktus ar baldus. Galbūt tai, ko nebereikia vienam, pravers kitam.
Nuo spalio 1 d. keturios aikštelės šeštadieniais dirba ilgiau
Atsižvelgdama į gyventojų poreikius, VAATC nuo spalio 1 d. pailgino keturių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių darbo laiką šeštadieniais. Iki 18 val. dirba Pilaitės ir Liepkalnio aikštelės Vilniuje, Sudervės aikštelė Vilniaus rajone bei Lentvario aikštelė Trakų rajone. Tai pilotinis projektas, padėsiantis įvertinti, ar ilgesnis darbo laikas suteikia gyventojams daugiau galimybių patogiai pristatyti atliekas ir ar toks grafikas galėtų būti taikomas nuolat bei išplėstas į kitas aikšteles.
Žaliosioms atliekoms – atskira vieta
Rudenį pastebimai išauga žaliųjų atliekų kiekiai. Gyventojai šias atliekas gali pristatyti į Elektrėnuose, Obenių g. 31, esančią žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę.
Joje priimamos lapų, žolės, gėlių, piktžolių, vaisių ir daržovių atliekos, medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros, taip pat smulkios medžių ir krūmų genėjimo šakos.
Ko negalima mesti į konteinerius?
Svarbu prisiminti: didelių gabaritų, statybinių, pavojingųjų ir žaliųjų atliekų negalima mesti į mišrių komunalinių atliekų ar rūšiavimo konteinerius arba palikti šalia jų.
Panaudotų baterijų ir akumuliatorių taip pat negalima mesti į mišrių komunalinių ar kitų atliekų konteinerius. Netinkamai išmestos baterijos gali tapti gaisro priežastimi.
Prieš vykstant į aikštelę, verta pasitikrinti, kokios atliekos joje priimamos ir kokie yra nemokamai priimamų atliekų kiekio limitai.
Informaciją apie Vilniaus regiono atliekų surinkimo aikšteles, jų adresus, darbo laiką, priimamų atliekų rūšis ir nemokamai priimamus kiekius rasite
https://www.vaatc.lt/aiksteles/.
Švaresnė aplinka prasideda nuo mūsų pasirinkimų – atsakingai atsisveikindami su tuo, ko nebereikia, kuriame švaresnę aplinką sau ir ateities kartoms.
Užs.nr. 26/72