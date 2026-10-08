7 mitai apie klausos aparatus – ką sako specialistai?

Klausa – vienas svarbiausių žmogaus pojūčių, leidžiantis bendrauti ir jausti pasaulį ne tik akimis, bet ir ausimis. Pasaulio sveikatos organizacija skaičiuoja, kad su klausos sutrikimais susiduria kas penktas žmogus. Vis dėlto visuomenėje vis dar gajūs mitai, stabdantys žmones ieškoti pagalbos, sako „Lora“ klausos centro vyr. specialistas Mindaugas Ruzas.
Mitas Nr. 1: klausos aparatai – tik senjorams
Vienas gajausių mitų, kurį klausos specialistai dažniausiai girdi iš pacientų, neva klausos aparatai skirti tik senjorams. „Tiesa ta, kad klausos aparatus naudoja ne tik senjorai – jie reikalingi visiems, kurie turi klausos sutrikimų. Tai gali būti ir kūdikiai, ir darbingo amžiaus žmonėms“, – kalba M. Ruzas.
Ankstyvas klausos sutrikimų gydymas ypač svarbus vaikų kalbos raidai, nes jie mokosi girdėdami garsus, tad klausos aparatai padeda net ir mažiausiems.
Mitas Nr. 2: klausos aparatai yra dideli, nepatogūs ir švilpia
Šis mitas – vienas iš tų, kurie susiformavo dar prieš dešimtmečius, kai klausos aparatai buvo masyvūs, girdimai švilpė ir dažnai trukdė kasdieniam gyvenimui.
„Šiandien technologijos pažengė taip toli, kad tokie įsitikinimai nebegalioja. Šiuolaikiniai klausos aparatai yra kompaktiški ir beveik nepastebimi. Galima rinktis iš įvairių formų, spalvų ir stilių, pritaikytų skirtingiems poreikiams“, – sako M. Ruzas.
Be to, modernūs aparatai turi pažangius triukšmo slopinimo algoritmus, kurie analizuoja aplinką ir išskiria kalbą iš foninio triukšmo.
„Tai reiškia, kad net ir triukšmingoje kavinėje ar susirinkime žmogus gali aiškiai girdėti pokalbį, o ne foninį šurmulį.“, – priduria specialistas.
Mitas Nr. 3: klausos aparatai blogina klausą
Kai kurie žmonės baiminasi, kad pradėjus nešioti klausos aparatą, klausa dar labiau suprastės. Tačiau klausos specialistas pabrėžia: tai – klaidingas įsitikinimas, neturintis jokio medicininio pagrindo.
„Klausos aparatai neblogina klausos, priešingai, jie padeda išlaikyti smegenų gebėjimą suprasti kalbą. Ilgai negirdint tam tikrų garsų, smegenys tiesiog „pamiršta“, kaip juos interpretuoti. Tad klausos aparatas ne gydo, o kompensuoja klausos praradimą: jis suteikia prieigą prie garsų, o smegenys vėl mokosi juos atpažinti“, – pabėžia M. Ruzas.
Mitas Nr. 4: klausos aparatai yra labai brangūs
„Lietuvoje galioja kompensavimo sistema daliai klausos aparato kainos, o konsultacijos būna nemokamos. Be to, yra įvairių modelių – nuo bazinių iki pažangių, tad kiekvienas gali rasti sau tinkamą sprendimą“, – kalba „Lora“ klausos centro specialistas.
Anot jo, svarbu suprasti, kad pigūs garso stiprintuvai, parduodami prekybos centruose ar internetu, nėra tikri klausos aparatai ir gali net pakenkti klausai.
Mitas Nr. 5: klausos reabilitaciją galima atidėti vėlesniam laikui
Daugelis žmonių, pastebėję pirmuosius klausos silpimo požymius, nusprendžia palaukti. Tačiau specialistas perspėja: toks delsimas gali turėti ilgalaikių pasekmių, nes tik laiku pradėta pagalba užtikrina geriausius rezultatus.
„Kai žmogus ilgą laiką negirdi tam tikrų garsų, smegenys pradeda juos traktuoti kaip triukšmą. Net ir užsidėjus klausos aparatą, tie garsai kurį laiką gali atrodyti svetimi, trikdantys, bet po adaptacijos periodo gyvenimo kokybė tampa ženkliai geresnė“, – paaiškina M. Ruzas.
Mitas Nr. 6: klausos aparatai tik sustiprina garsą
Dar vienas klaidinantis įsitikinimas – kad klausos aparatai tik sustiprina garsą. Vis tik tiesa ta, kad jie taip pat padeda suprasti kalbą. „Skaitmeniniai aparatai veikia pagal individualų klausos tyrimą – jie stiprina tik tuos dažnius, kurių žmogus negirdi, ir tik tiek, kiek reikia. Svarbu suprasti, kad kalbos suvokimas vyksta smegenyse, kurios interpretuoja girdimus garsus. Todėl kuo anksčiau pradedamas naudoti klausos aparatas, tuo geresni rezultatai“, – kalba M. Ruzas.
Mitas Nr. 7: jei dar kažkiek girdžiu – klausos aparatas nereikalingas
Daug žmonių mano, kad jei jie dar susikalba su žmonėmis, tai klausos aparatas jiems nereikalingas. Tačiau dažnas nusiskundimas – sunkumai bendraujant triukšmingoje aplinkoje ar su keliais žmonėmis vienu metu – jau rodo lengvo laipsnio klausos sutrikimą.
„Tokiose situacijose žmogus dažnai negirdi visų kalbos komponentų, todėl praranda pokalbio esmę. Klausos aparatas padeda išryškinti kalbą ir sumažinti foninį triukšmą“, – sako „Lora“ klausos centro specialistas.
Sugriaukite mitus – išbandykite klausos aparatus nemokamai!
Vienas iš pagrindinių „Lora“ klausos centro privalumų – aukštos kokybės šveicariški Phonak klausos aparatai, kurie pasaulyje garsėja dėl savo inovacijų ir individualaus pritaikymo galimybių, taip pat juos galima išbandyti nemokamai namuose. Siūlomi klausos aparatai yra sukurti taip, kad ne tik atkurtų girdėjimo funkcijas, bet ir užtikrintų maksimalų komfortą bei paprastą naudojimą.
„Lora“ klausos centre atliekamas nemokamas klausos tyrimas bei kiekvienam klientui skiriamas laikas, kurio metu įvertinami jo poreikiai, pristatomos galimybės gauti finansavimą ir esant poreikiui – parenkami tinkamiausi klausos aparatai.