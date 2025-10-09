Kodėl Sveikatos centreneatliekami skubūs kraujo tyrimai

Elektrėnietė Kristina, auginanti du mažamečius vaikus, redakcijai atsiuntė nusiskundimą, kad Elektrėnų sveikatos centre (poliklinikoje) trūksta priemonių CRB tyrimams (kraujo tyrimas uždegimams) nustatyti. Todėl šiuo metu Sveikatos centre esą tokio tyrimo neatlieka. Slaugytoja paaiškinusi, kad savivaldybė laiku neatliko reikalingų viešųjų pirkimų, todėl Sveikatos centras kraujo tyrimams atlikti neturi reika­lin­gų priemonių. Labai prašome skaitytojams paaiškinti, kodėl polikli­ni­koje šiuo metu negalima atlikti kraujo tyrimų?
Į skaitytojos laišką atsakė Elektrėnų savivaldybės adminis­tra­cijos Socialinės para­mos skyriaus sveikatos reika­lų koordina­torė Virginija Lie­pinytė-Medeikė:
VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro (toliau – Sveikatos centro) direktorė Edita Paberalienė informavo, kad šiuo metu Elektrėnų sveikatos centre CRB tyrimai iš kraujo yra atliekami – kraujo mėginys imamas iš ­venos, o rezultatai pacientui pateikiami kitą dieną. Tačiau momentinių CRB tyrimų, kurie leistų rezultatą gauti per keletą minučių, šiuo metu Svei­katos centre laikinai nėra galimybės atlikti. Tokie tyrimai reikalauja spe­cialios diagnostinės įrangos bei reagentų, kurių atsargos įstaigoje pasibaigė, o jų įsigijimas yra susijęs su viešųjų pirkimų procedūromis.
Viešieji pirkimai yra oficialus, griežtai reglamentuotas procesas, kurį atlieka savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais. ­Visgi pasitaiko atvejų, kuomet dėl viešųjų pirkimų sudėtingumo ir jiems atlikti reikiamo laiko susiduriama su situacijomis, kai nepaisant įstaigos iš ­anksto planuojamų poreikių, nuolatinių atsargų stebėjimo ir laiku inicijuotų pirkimų procedūrų, įstaigose turimų atsargų kiekis pasibaigia ir nespėjama įsigyti (ar pristatyti) laiku.
Savivaldybės specialistai informavo, kad šiuo metu atliekamos baigiamosios pirkimų procedūros, tad tikimės, kad greitu metu Sveikatos centre vėl bus atliekami momentiniai CRB tyrimai.
Dėkojame už supratingumą ir kantrybę. Jei turite papildomų klausimų ar norėtumėte gauti detalesnės informacijos, prašome kreiptis į Sveikatos centro administraciją arba savivaldybės Viešųjų pirkimų skyriaus specialistus.

