Kiek kartų per metus reikia atlikti profesionalią burnos higieną?

Dantų šepetėlis, siūlas ir skalavimo skystis – kasdienės rutinos pagrindas, tačiau net ir kruopščiausiai prižiūrint burną, ilgainiui susidaro apnašos, kurių namų sąlygomis pašalinti neįmanoma. Būtent todėl profesionali burnos higiena tampa ne prabanga, o būtinybe.
Visgi vienas dažniausių klausimų, kurį užduoda pacientai – kaip dažnai ją reikėtų atlikti, kad rezultatas būtų maksimalus, o problemos – užkirstos dar joms neprasidėjus?
Kodėl vien kasdienės priežiūros nepakanka?
Net ir naudojant kokybiškas priemones, burnos ertmėje lieka sunkiai pasiekiamų vietų: tarpdančiai, dantenų linija, galinių dantų paviršiai. Čia kaupiasi bakterijos, kurios ilgainiui virsta dantų akmenimis. Šios kietos apnašos ne tik gadina estetinį vaizdą, bet ir tampa viena pagrindinių dantenų uždegimo priežasčių.
Tyrimai rodo, kad net iki 70–90 % suaugusiųjų tam tikru gyvenimo laikotarpiu susiduria su dantenų ligomis. Tai reiškia, kad problema yra itin paplitusi, o jos prevencija – tiesiogiai priklauso nuo reguliarios profesionalios priežiūros.
Kiek kartų per metus? Universalus atsakymas neegzistuoja
Dažniausiai odontologai rekomenduoja profesionalią burnos higieną atlikti 1–2 kartus per metus. Tai laikoma saugiu ir efektyviu standartu žmonėms, neturintiems didesnių burnos sveikatos problemų. Tiesa, realybėje dažnis priklauso nuo individualių veiksnių. Kai kuriais atvejais apsilankymų gali prireikti dažniau:
Kada pakanka vieno karto per metus?
Jei neturite dantenų ligų, reguliariai valote dantis, naudojate tarpdančių siūlą ar šepetėlius, o apnašos kaupiasi lėtai – vienas vizitas per metus gali būti pakankamas. Tokiu atveju profesionali higiena veikia kaip profilaktinė priemonė, padedanti palaikyti gerą būklę.
Kada rekomenduojama du kartus per metus?
Tai dažniausias scenarijus. Du kartai per metus leidžia efektyviai kontroliuoti apnašų kaupimąsi ir užkirsti kelią uždegimams. Ypač tai aktualu žmonėms, kurie vartoja kavą, arbatą, rūko ar turi polinkį į akmenų susidarymą.
Kada reikia dar dažniau?
Kai kuriais atvejais burnos higieną rekomenduojama atlikti kas 3–4 mėnesius. Tai taikoma žmonėms, sergantiems periodonto ligomis, turintiems implantų, ortodontinius aparatus ar stiprų apnašų kaupimąsi. Tokiais atvejais dažnesnė priežiūra padeda ne tik išvalyti dantis, bet ir stabilizuoti bendrą burnos būklę.
Kas nutinka, jei burnos higiena atliekama per retai?
Atidėliojimas dažnai atrodo nekaltas – juk nieko neskauda. Deja, būtent čia slypi didžiausia rizika. Dantenų ligos dažnai prasideda tyliai, be aiškių simptomų.
Ilgainiui gali atsirasti:
-
kraujuojančios dantenos;
-
nemalonus kvapas iš burnos;
-
dantenų atsitraukimas;
-
net dantų paslankumas.
Svarbu suprasti, kad profesionali burnos higiena – tai ne tik estetika. Tai viena efektyviausių prevencinių priemonių, kuri padeda išvengti sudėtingo ir brangaus gydymo ateityje.
Kaip suprasti, kad jau laikas vizitui?
Kūnas dažnai siunčia signalus, tik reikia juos pastebėti. Jei pastebite, kad dantenos paraudusios, kraujuoja valantis dantis ar atsirado apnašų, kurių nepavyksta pašalinti – tai ženklas, kad laikas apsilankyti pas specialistą. Taip pat verta nelaukti simptomų ir laikytis prevencinio grafiko. Reguliarumas šiuo atveju yra svarbesnis nei reakcija į problemą.
Ar dažnesnė higiena gali pakenkti??
Tai dar vienas mitas, kuris kartais atbaido pacientus. Tinkamai atliekama profesionali burnos higiena nekenkia nei emaliui, nei dantenoms. Priešingai – ji padeda išsaugoti natūralius audinius kuo ilgiau. Svarbiausia – pasirinkti kvalifikuotą specialistą ir laikytis rekomenduojamo dažnio.
Profesionali burnos higiena turėtų būti vertinama kaip investicija į ilgalaikę sveikatą, o ne kaip vienkartinė procedūra „kai jau reikia“. Reguliarūs vizitai leidžia ne tik išvengti ligų, bet ir išlaikyti estetišką šypseną be papildomų pastangų.
Profesionali burnos higiena turėtų būti vertinama kaip investicija į ilgalaikę sveikatą, o ne kaip vienkartinė procedūra „kai jau reikia". Reguliarūs vizitai leidžia ne tik išvengti ligų, bet ir išlaikyti estetišką šypseną be papildomų pastangų.